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Новини За кордоном
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гривня (289) Польща (5151) обмін валюти (118)

9 вересня у Польщі завершується програма нацбанків двох країн обміну гривні на злоті

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

валют,обмін,валюти

Narodowy Bank Polski попередив, що цей тиждень є останній, коли українці у Польщі можуть скористатися програмою обміну гривень на злоті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у повідомленні банку. 

"Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті, який уможливили задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski - тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року", - зазначає Нацбанк Польщі.

За час дії програми через відділення Bank Polski здійснили 97 тисяч таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн гривень, повідомили у Narodowy Bank Polski.

Нагадаємо: за наявною інформацією, станом на зараз в Польщі може перебувати понад 3 млн громадян України. Польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до країни після 24 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські біженці в Італії з 21 червня зможуть обміняти готівкову гривню на євро

Автор: Роман Свиридович
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на три вещи можно смотреть бесконечно: первые две вы знаете, а третья - как вяжут русню.....
https://twitter.com/i/status/1565577197766713344
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06.09.2022 02:12 Відповісти
По усій Європі росіяни починають отримувать "відкат" за свою багатолітню спесивість та "великоруську пиху" І чомусь страшно дивуються цьому та висловлюють невдоволення Особливо яскраво подібне проявляється в країнах "постсовка" Ображаються на "руську курву" в Польщі Ображаються на "Не нра-авится? Па-аезжайте в Псков!" - у Естонії Але ж подібне вже було! Писав уже тут, що читав спогади емігранта - колишнього білогвардійського офіцера, що осів після 1920-го у Харбіні : На Далекому Сході (до революції) росіяни ходили "господарями" Творили що хотіли Місцеві жителі в населених пунктах - змішані В містах в основному - переселенці з європейської частини Росії і китайці з корейцями Для "русских" - "ході" Ці " "ході" - сама забита частина населення, що взагалі переселенцями за людей не вважалася Основні "начальники" - офіцери прикордонної варти Так от - коли "білих" вигнали з далекосхідних земель і вони втекли в Китай, то за старою звичкою почали "бикувать" і там У відповідь почули від китайців: "Ты вчера был "капитана" (начальник) А сегодня я -"капитана!" Це страшно не подобалося вчорашнім "хазяевам жизни" - тому після приходу японців багато хто почав з ними співпрацю (За що і поплатилися після 1945-го)
Те ж саме діється і в пострадянських країнах: "люди первава сорта" відчули себе "на обочині життя" Відчули, що таке - буть "другосортними" з-за незнання мови І багато хто не може з цим змириться!
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06.09.2022 06:13 Відповісти
Ось це було чудово, взяли і пов'язали тварюк під білі рученьки, ходять вони Катюшу співають у Польщі, їдьте в свою Мухосрандію і там співайте що хочете, хоч хочу заміж за хутина, як якісь ідіотки старі на росії співали.
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06.09.2022 07:08 Відповісти
россияне, въехавшие по визе в Европу, будут собираться и насиловать европейских женщин группой, это серийные маньяки, вы не должны относиться к ним, как к людям
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06.09.2022 06:27 Відповісти
 
 