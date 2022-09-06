9 вересня у Польщі завершується програма нацбанків двох країн обміну гривні на злоті
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Narodowy Bank Polski попередив, що цей тиждень є останній, коли українці у Польщі можуть скористатися програмою обміну гривень на злоті.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у повідомленні банку.
"Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті, який уможливили задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski - тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року", - зазначає Нацбанк Польщі.
За час дії програми через відділення Bank Polski здійснили 97 тисяч таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн гривень, повідомили у Narodowy Bank Polski.
Нагадаємо: за наявною інформацією, станом на зараз в Польщі може перебувати понад 3 млн громадян України. Польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до країни після 24 лютого.
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Те ж саме діється і в пострадянських країнах: "люди первава сорта" відчули себе "на обочині життя" Відчули, що таке - буть "другосортними" з-за незнання мови І багато хто не може з цим змириться!