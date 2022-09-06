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На південному напрямку ЗСУ знищили 86 окупантів, 4 склади та один вертоліт К-52 росіян, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Українські військові продовжили завдавати потужних ударів по російських окупантах. ЗСУ знищили 4 склади та один вертоліт К-52 ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що авіація протягом бойового дня 18 разів атакувала позиції, логістику, командні та опорні пункти противника.

"У районі Новогригорівки під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52. У районі Андріївки, силами ППО знищено дві ракети Х-59", - вказують в ОК "Південь".

Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.

"Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний", - наголошують військові.

Підтверджені втрати окупантів 5 вересня складають:

  • 86 солдатів;
  • 4 танки;
  • 12 одиниць авто-бронетехніки;
  • 4 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" і "Мста-С";
  • 3 гармати 152-го калібру "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С";
  • станція зв'язку;
  • протитанковий ракетний комплекс.

Окрім цього, ЗСУ ліквідували 4 склади ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

Також дивіться: Український бойовий дрон скидає міну в окоп з окупантами. ВIДЕО безпілотника

Автор: Наталя Джума
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Как-то затерялась хорошая новость из рф - при попытке покорить Ключевскую сопку на Дальнем востоке погибло 8 из 12 расеянских альпинистов. Хороших русских стало больше, так держать !!!
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06.09.2022 09:14 Відповісти
 
 