Байден заявив, що Росію не варто називати спонсором тероризму, - Reuters
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Президент США Джо Байден заявив 5 вересня, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на свого кореспондента у Вашингтоні.
Видання зазначає, що на цьому наполягає Україна, водночас Москва попереджала, що цей ярлик розірве американсько-російські зв’язки.
Відповідаючи на запитання, чи слід вважати Росію державою-спонсором тероризму, Байден відповів журналістам у Білому домі: "Ні".
Топ коментарі
+35 Olena Lynch
показати весь коментар06.09.2022 07:26
+35 arye z.
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+26 Наталия Залужная
показати весь коментар06.09.2022 07:30
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Будь ласка, зачекайте...
И Байдена можно понять.
Эти зелёные петляния и попрекания руки дающей не убеждают Байдена , что есть смысл менять одного диктатора и хама (но с нефтью, атомом и газом) на другого диктатора (у которого, кроме голой жопы и понтов нету ничего) ...
А теперь вспомните откуда бубочка, кто спонсор и от чьего имени несет эта говорящая голова?
Зеля працював на Яника, коли мочив опозицію і зробив на цьому бабло, правда умудрявся і в рашці стригти бюджетні гроші і вихваляти Ху*ла (в ютубі є ці ролики).
Наш президент - абсолютно безпринципна шльондра, бере гроші від усіх і ховає в офшорах.
Я так американцям і кажу: "Думаєте, путін хоче стерти з землі тільки Україну? Ні, він хоче зруйнувати Америку." А ще, іноді, відсилаю їм запис промови Сенатора Тедa Крузa в Сенаті перед його голосуванням за ленд-ліз, де він добре пояснює, чому допомога Україні є не тільки обов'язком Америки, а перш за все є в національних інтересах Америки і американського народу і що їм набагато дорощче обійдеться, якщо Україна програє. Він систематично і гарно це аналізує, недарма йому пропонували при Трампі як кандидатуру на US Suprime Court Justice, але він відмовився. Хто розуміє англійську, може подивитися цей його дуже цікавий виступ
https://www.c-span.org/video/?c5015713/user-clip-cruz-floor-speech-ukraineCrooz
варто згадати, що Франклін Рузвельт та Гарі Трумен - це теж демократи, проте ті, що мали яя
прекрасно знають що Байден цього не зробить як держдіяч США але все одно
пропонують для виду. Бо наприклад у Іділ є і американська зброя, навіть танки
Абрамс захоплені в Іраку, по такий лозиці це може означати що США також
спонсор тероризму, хоча по факту так і є, бо зброю залишили при наступі Іділ без
охорони. Геополітика.
Україна арештувала всі активи рф та її посіпак? Ні.
Україна закрила кордони для всіх москалів, і гарних і поганих? Ні, візовий режим. Абрамович, що купує Арахамію як приклад.
Хоть кто-то тут знает толком, какие последствия (кроме эмоциональных) будут от такого юридического действия?
Визнання рашистської пітьми державою - спонсором тероризму означатиме аналогічний захід, але вже з ізоляції цього агресивного утворення від світової фінансової системи, що останнє сприйме з вірогідністю 100% як оголошення війни.
І тоді може кинутись, вірніше кинути.
Бомбочку. Одну. Невеличку. Як колись на Хіросіму, щоби подивитись, що далі буде.
Нахій за парєбрік пішов , до своїх рабіновічєй
Кацапстан , де живуть дикі потвори , вбивці і терористи та називаються вони
кацапами 😠
А ви самі ХТО ? Не розумієтесь у стратегії, то не суньте писка.
Тим більше, що оброблена Німеччина і Франція виступали проти.
Вертайте вже до реальності.