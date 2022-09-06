У межах чорноморської зернової ініціативи з України експортовано вже понад 2 млн тонн сільгосппродукції

Спільний координаційний центр (СКЦ) дозволив шести суднам вийти у вівторок із українських портів у межах Чорноморської зернової ініціативи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в ООН.

"СКЦ санкціонував вихід шести суден, які перевозять загалом 87 442 тонни зерна та інших продуктів харчування в межах чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

В ООН уточнили, що судна Irmgard (27,5 тис. тонн пшениці та 7179 тонн кукурудзи) і New Levant (26,5 тис. тонн пшениці) попрямують до Туреччини, а судно Queen Sara (11 тис. тонн кукурудзи) - до Єгипту. Судно Vitis доставить до Італії 5,8 тис. тонн олії, Ocmis Adventure вирушить до Греції із 4862 тоннами кукурудзи, а судно Oris Princess - до Ізраїлю з 4510 тоннами соняшникового шроту.

"Станом на 5 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 2 125 530 тонн. Загалом нині було дозволено рух 197 суден - 107, що прибувають в українські порти і 90 - виходять із них", - зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що понад 1,5 млн тонн українського продовольства було експортовано в серпні в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного".

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