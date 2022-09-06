Військові РФ розміщують свою техніку в дитсадках і храмах УПЦ МП, - Генштаб ЗСУ
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Росіяни розміщують війська і техніку у дитячих садках, церквах УПЦ МП та використовують храм як польовий шпиталь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Ворог розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) у Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Андрей Андрей 5a1739d2
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+13 Старый зольдат
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+11 Garry Grant
показати весь коментар06.09.2022 08:19
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«Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів».
Ця цитата радника ОП знімає всі питання. Той бік не виправдав сподівань. Той бік виявився терористом. Хто би міг подумати? Такі дбайливі були все життя.
Так акуратно голодомор провели.
Так турботливо розстріляли весь цвіт інтелігенції.
Так філігранно згноїли в застінках усіх незгодних.
Так злагоджено етапували українців у далеку лісотундру Сибіру.
Так лагідно насадили свій язик.
Так любовно поскидали хрести з храмів і запровадили безбожжя.
Так розчульно забрали свободу, приватну власність, самоповагу й національне мислення.
Так прихильно перетворили народ на безпам'ятних манкуртів.
Так приємно анексували Крим.
Так ніжно бомбанули Донбас.
Так бережно поливали з Градів 2014-2022…
А тут раптом той бік виявився сатаною во плоті. Хто б міг подумати? Той бік мав захопити весь Юговосток - але так, щоб дбайливо зберегти будинки і мости.
…А насправді це ж не по поодинокий абсурд потойбічного мислення. Аналогічна нотка проскочила і в очільника Одеси. Він якось між іншим "вступився" за окупантів - мовляв, вони Одесу *******, тому бережуть її від обстрілів, бо хочуть цілою. Дбайливі так загарбники, дай Бог їм здоровля і многая літа.
А щоб вони були задоволені, коли прийдуть, - мер буде до останнього хухати-дмухати на пам'ятник імперській курві Єкатерині Вторій, яка зруйнувала Січ, закріпачила українців, але одеситам нравицця.
Прошу звикати. Ще не заговорили харківський, криворізький, миколаївський, дніпровський, нікопольський, кропивницький та інші мери. Які зараз набирають собі балів під шумок - але коли дійде до діла, то увімкнуть старі й перевірені стоп-крани опирання всьому українському.
Для всієї лінійки русифікованих міст придумано нову мульку-відмазку: ми - не проросійське місто, ми - інтернаціональне. І нічо ви їм не зробите, бо вони ж пережили ракетні обстріли й мають моральне право нести високий стяг русо-інтернаціоналізму.
Грядущий крен у бік інтернаціонального тлумачення історії міст всього південно-східного поясу - це фактична легітимація змосковлення як статусу-кво. В більшості міст творили представники багатьох національностей - але ще ніхто там не відновив старі єврейські кладовища, натомість їм акцентовано розходиться на ворожій топоніміці та спадщині, яку захищатимуть мери, які під шумок війни покращили свої репутації, але лишили без змін своє нутро.
Той бік виявився не дуже дбайливим. А наш бік дбає, аж гай шумить
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04.09.2022 20:20
В Украине большая сетка рекламных фирм, завязанных на рашу. И часто цель этих фирм - дестабилизация в Украине , создание негативной картины. Сотрудники фирм думают, что они критикуют или хвалят кого-то, но руководители этих фирм четко отслеживают идеологию - все на благо московии. ВОТ на такие мысли навели меня подушки с фото президента
Дело не в том - плох или хорош любой лидер, а в том- что раша хорошо поднаторела в дискредитации власти ( в любой стране) .
к примеру , первые БИГБОРДЫ в Украине стало устанавливать ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИЙСКОЙ ФИРМЫ . Эту тему неплохо бы журналистам раскрутить
ГОЛОВНЕ ДЛЯ НИХ БУЛО - шоб Україна не повернула на шлях НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ. Шоб Україна не забрала собі свою історію тисячоліть .
і ось різні передачі про Мальдіви , про Доминикани . А про історію України - ніч
найкращихкацапських традиціях. Політтехнологи у Буби Щеневтіка від фуйла, без сумніву.
А ось фото визивае питання- чому Зе и Міноборони- роздягнени ? І хто там в окулярах рядом с Зе - Садовий ?
Ось і Шольц швидко сообразив, шо бути в перших рядах прихильників України вигідно Може і на український мові почне говорити