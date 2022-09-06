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Військові РФ розміщують свою техніку в дитсадках і храмах УПЦ МП, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

Росіяни розміщують війська і техніку у дитячих садках, церквах УПЦ МП та використовують храм як польовий шпиталь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Ворог розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) у Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Попів руснявих не шкода, у дитячому садку дітей немає, зелене світло для HIMARS
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06.09.2022 08:05
+13
А, что же по этому поводу молчит Амнисти? Не звонят в колокола и не бьют в литавры на весь мир? Что мешает? Российская денежка?
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06.09.2022 08:09
+11
В храмах упц фсб святости не больше чем у сортира.
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06.09.2022 08:19
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Ну то координати у Вас є, вперед, хлопці. Відбудуємо, але спочатку вичистим нашу землю від руснявих терористів
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06.09.2022 08:03 Відповісти
Абсолютно вірно.
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06.09.2022 08:27 Відповісти
Попів руснявих не шкода, у дитячому садку дітей немає, зелене світло для HIMARS
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06.09.2022 08:05 Відповісти
А, что же по этому поводу молчит Амнисти? Не звонят в колокола и не бьют в литавры на весь мир? Что мешает? Российская денежка?
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06.09.2022 08:09 Відповісти
Руські доляри заважають
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06.09.2022 09:00 Відповісти
Їхній язик застряг в очку *уйла-тому і мовчать!
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06.09.2022 09:03 Відповісти
Ну так фірменний стиль.
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06.09.2022 08:10 Відповісти
За храми і попів УПЦ МП ні слова, це підсобна сила нашого Боневтіка. Вся його ОПа проросійська і є прихожанами цієї феесбешної секти. Тільки цій секті він роздавав нагороди, тільки ця секта в порушення законодавчої бази не збиратися під час війни і не проводити якісь мітинги, нещодавно колоною, а скоріше стадом більше 5 тисяч зрадників України, з використанням московської символіки і для прикриття співом українських пісень, топтали українську землю з Хмельницької області до Почаєва. Ніхто їх не чіпав, а ще і охороняли поліціянти. Що ж ви собі думаєте, не можна сказав Боневтік вносити якісь "распрії", бо то виключно його лехторат, це ті, що не сприймають канонічку українську церкву ПЦУ, а будуть і далі прославляти кірілка, його "срусский мир"...Чому до цього часу енкевеесники, кати українського народу сидять в трьох святинях Лавр, до яких не мають ніякого відношення? Боневтік чекає, що народ сам викине цю секту зі своїх святинь?
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06.09.2022 08:11 Відповісти
Зеля сподівається на МП як і на єврейську синагогу. Він сподівається на підтримку російськомовних, івритомовних, на ідишних, на угорців, на всіх, тільки не на українців в боротьбі за владу.
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06.09.2022 08:40 Відповісти
Анатолій! За будь-якого розкладу госпіталі не визнаються "законними воєнними цілями" (так само, як і санітарний транспорт, що має чіткі розпізнавальні знаки) Попи не такі дурні як хтось думає - вони прикрилися Женевською конвенцією не тільки як в тому сенсі, що вони "культова споруда", але й госпіталем!
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06.09.2022 08:57 Відповісти
В храмах упц фсб святости не больше чем у сортира.
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06.09.2022 08:19 Відповісти
За садки не знаю, а от храми МП роздовбати необхідно. Че ж москалі самі створюють привід для демілітарізації тих храмів!
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06.09.2022 08:19 Відповісти
А подумайте сьогодні, бо раніше ні в кого мисля до цього не дійшла би, скільки храмів і різних капличок московськиї секти МП у різних містах і селах побудувати місцеві органи влади, починаючи з 1991 року. Це ж така була негласна політика зсередини знищувати Україну. Біля кожного мазизину "Ритуальні послуги" є телефони і навіть представник цієї окупантської секти УПЦ для "відспіву" мерця і жодних телефонів канонічної ПЦУ чи греко-католицької (я маю на увазі центр, схід і південь). І вони сьогодні дуже добре і вміло вправляють мізки наріду, а президент, його радники, помічники, уряд мовчать і навпаки допомагають їм, бо знають, що це точно їх лохторат на вибори, що ці точно не підтримують Томос ПЦУ і своє знищення тут, як окупанта. Логіка дуже проста і дуже страшна для України, бо ця секта УПЦ, що є філіалом РПЦ і не бачить самостійної України, а по концепції Кирилка і "русского мира" один народ і шлях любими шляхами в імперію.
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06.09.2022 08:34 Відповісти
В Украине просто гей-клубов нету, касапы бы от туда не вылазили..
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06.09.2022 08:21 Відповісти
Украина не бьёт по госпиталям в отличие от вонючей Параши. В этом Люди отличаются от свиней.
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06.09.2022 08:22 Відповісти
А по церквям МП бить можно ? Так и московских попов удасться выгнать
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06.09.2022 08:24 Відповісти
ОСТАП ДРОЗДОВ

«Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів».

Ця цитата радника ОП знімає всі питання. Той бік не виправдав сподівань. Той бік виявився терористом. Хто би міг подумати? Такі дбайливі були все життя.

Так акуратно голодомор провели.

Так турботливо розстріляли весь цвіт інтелігенції.

Так філігранно згноїли в застінках усіх незгодних.

Так злагоджено етапували українців у далеку лісотундру Сибіру.

Так лагідно насадили свій язик.

Так любовно поскидали хрести з храмів і запровадили безбожжя.

Так розчульно забрали свободу, приватну власність, самоповагу й національне мислення.

Так прихильно перетворили народ на безпам'ятних манкуртів.

Так приємно анексували Крим.

Так ніжно бомбанули Донбас.

Так бережно поливали з Градів 2014-2022…

А тут раптом той бік виявився сатаною во плоті. Хто б міг подумати? Той бік мав захопити весь Юговосток - але так, щоб дбайливо зберегти будинки і мости.

…А насправді це ж не по поодинокий абсурд потойбічного мислення. Аналогічна нотка проскочила і в очільника Одеси. Він якось між іншим "вступився" за окупантів - мовляв, вони Одесу *******, тому бережуть її від обстрілів, бо хочуть цілою. Дбайливі так загарбники, дай Бог їм здоровля і многая літа.

А щоб вони були задоволені, коли прийдуть, - мер буде до останнього хухати-дмухати на пам'ятник імперській курві Єкатерині Вторій, яка зруйнувала Січ, закріпачила українців, але одеситам нравицця.

Прошу звикати. Ще не заговорили харківський, криворізький, миколаївський, дніпровський, нікопольський, кропивницький та інші мери. Які зараз набирають собі балів під шумок - але коли дійде до діла, то увімкнуть старі й перевірені стоп-крани опирання всьому українському.

Для всієї лінійки русифікованих міст придумано нову мульку-відмазку: ми - не проросійське місто, ми - інтернаціональне. І нічо ви їм не зробите, бо вони ж пережили ракетні обстріли й мають моральне право нести високий стяг русо-інтернаціоналізму.

Грядущий крен у бік інтернаціонального тлумачення історії міст всього південно-східного поясу - це фактична легітимація змосковлення як статусу-кво. В більшості міст творили представники багатьох національностей - але ще ніхто там не відновив старі єврейські кладовища, натомість їм акцентовано розходиться на ворожій топоніміці та спадщині, яку захищатимуть мери, які під шумок війни покращили свої репутації, але лишили без змін своє нутро.

Той бік виявився не дуже дбайливим. А наш бік дбає, аж гай шумить

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04.09.2022 20:20
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06.09.2022 08:25 Відповісти
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06.09.2022 08:25 Відповісти
О чем я задумалась , когда увидела подушки с фото Зе в Ужгороде в продаже в парке.

В Украине большая сетка рекламных фирм, завязанных на рашу. И часто цель этих фирм - дестабилизация в Украине , создание негативной картины. Сотрудники фирм думают, что они критикуют или хвалят кого-то, но руководители этих фирм четко отслеживают идеологию - все на благо московии. ВОТ на такие мысли навели меня подушки с фото президента
Дело не в том - плох или хорош любой лидер, а в том- что раша хорошо поднаторела в дискредитации власти ( в любой стране) .

к примеру , первые БИГБОРДЫ в Украине стало устанавливать ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИЙСКОЙ ФИРМЫ . Эту тему неплохо бы журналистам раскрутить
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06.09.2022 08:37 Відповісти
Ви простьо не бачили, цю тему ще у 2019 році уже використали і забулися журнашлюшки ********** і бігус.
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06.09.2022 09:29 Відповісти
Не тількі 2019 рік. Всі 30 років масковьскі технологи технологично працювали в УКРАІНЕ. Наприклад головних редакторів олігархи привозили із раши ( СТБ, ISTV и т д)
ГОЛОВНЕ ДЛЯ НИХ БУЛО - шоб Україна не повернула на шлях НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ. Шоб Україна не забрала собі свою історію тисячоліть .

і ось різні передачі про Мальдіви , про Доминикани . А про історію України - ніч
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06.09.2022 09:38 Відповісти
Культ особистості, у найкращих кацапських традиціях. Політтехнологи у Буби Щеневтіка від фуйла, без сумніву.
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06.09.2022 09:10 Відповісти
Може бути . Треба ФІО узнать
А ось фото визивае питання- чому Зе и Міноборони- роздягнени ? І хто там в окулярах рядом с Зе - Садовий ?
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06.09.2022 09:30 Відповісти
В МПЦ ФСБ немає церков, а тільки штаб-квартири. Хаймарси в допомогу.
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06.09.2022 08:30 Відповісти
Храмы , накрывать на *** , а детсадики можно детей не водить , война знаете ли .
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06.09.2022 08:30 Відповісти
Може прилетіти -- БОГ простит.
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06.09.2022 08:35 Відповісти
МП не Крещеный это просто батискафы по продаже свечей, орков бомбить .
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06.09.2022 08:41 Відповісти
Sophia-Maria Duglass , Со всем выше перечисленым я с вами абсолютно згоден, але , насчёт интернационализма , не совсем так , Филатов проукраинский, и в Днепре ,сейчас большинство переходит ,только на Украинский, я сам в шоке , от руских , это не ожидал
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06.09.2022 08:44 Відповісти
У політиків дуже добрий нюх - шоб вижити , треба плити по течії а не против
Ось і Шольц швидко сообразив, шо бути в перших рядах прихильників України вигідно Може і на український мові почне говорити
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06.09.2022 09:41 Відповісти
УПЦ МП - не на часі, Стефанчук.
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06.09.2022 09:52 Відповісти
А у генштабі сміливості не вистачає знищити ці капіща попів УПЦ МП? Чи Zє не дозволяє?
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06.09.2022 10:23 Відповісти
Используют поповники для складов оружия? Все правильно, до войны их использовали для агитации за "русский мир", теперь пришло время использовать по другому назначению, но тоже для пользы московских фашистов. Эта мразь поповская как служила гундяеву и "русскому миру", так и продолжает служить, и при власти Ермака ничего не изменится, своих никто не тронет.
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06.09.2022 11:21 Відповісти
 
 