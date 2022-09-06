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Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район "Градами", пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, дитсадок, два ліцеї, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська тричі накрили Нікопольський район Дніпропетровщини "Градами".

Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі знову обстріляно Нікопольщину… Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами".

У Нікополі завдали удару по житлових кварталах. Поранені двоє людей - чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - написав він.

Зазначається, що в місті пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйновано. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок.

Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2000 сімей. Аварійні бригади уже працюють.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих та руйнацій.

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Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район Градами, пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, дитсадок, два ліцеї, - Резніченко 01

Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район Градами, пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, дитсадок, два ліцеї, - Резніченко 02


Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район Градами, пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, дитсадок, два ліцеї, - Резніченко 03

Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район Градами, пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, дитсадок, два ліцеї, - Резніченко 04

Автор: Наталя Джума
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Дуже прикро, що московські потвори вбивають цивільних, знищують їх оселі і все для того, щоб наші пішли на їх умови. Можете на мене зараз кричати, верещати, тупотіти ногами, але це вибір нікопольчан у 2019 році. Це вони, піддавшись на великий психод і фейки, які розповсюджували ворожі ЗМІ і бенівські і медведчуковські телеканали вибрали те, що вибрали, замість виготовлення ракет і систем ППО - дороги і перестати стріляти, замість рити окопи і захисні споруди та створювати підрозділи тероборони на півдні, півночі, центрі - йти на шашлики і не слухати "брехню" США і Англії. Запитайте у свого казкового, але ********** героя по фільму про Голобородько, хто і навіщо здав південь і цю АЕС, з якої ворог обстрілює Нікополь і прилеглі території.
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06.09.2022 08:24 Відповісти
Кацапи то є самі мерзотні створіння на планеті! Прокляття їм навіки!
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06.09.2022 08:33 Відповісти
І нашим внутрішнім зрадникам також прокляття навіки!
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06.09.2022 08:35 Відповісти
їм якось до Вашого прокляття, ваони не християни. Ви що, коли вибирали, то не бачили, що в них головне кіпа і гроші?
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06.09.2022 09:20 Відповісти
Я лайно ніколи не вибирав. То вибір 2019 року па пріколу.
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06.09.2022 10:33 Відповісти
 
 