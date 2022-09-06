За минулу добу російські військові поранили 4 мирних мешканців на Донеччині, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 5 вересня росіяни поранили 4 мирних мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 5 вересня росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини: у Хромовому, Георгіївці, Бахмуті та Костянтинівці", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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