За минулу добу російські військові поранили 4 мирних мешканців на Донеччині, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
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За 5 вересня росіяни поранили 4 мирних мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 5 вересня росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини: у Хромовому, Георгіївці, Бахмуті та Костянтинівці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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