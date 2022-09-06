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Захисника України В’ячеслава Наливайка проводять в останню путь в середу, 7 вересня
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прощання із загиблим за Україну воїном відбудеться в Михайлівському соборі у Києві.
Про це повідомив у фейсбуці Олег Ісенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У середу 07.09 о 12.00 у Михайлівському соборі м.Київ будемо прощатися з нашим Другом, Батьком, Братом, Чоловіком та Людиною - з великої літери - В’ячеславом Налівайко", - написав він.
В’ячеслав Наливайко був директором компанії "Українська броня". 3 вересня він загинув в бою з окупантами на півдні України.
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показати весь коментар06.09.2022 08:43 Відповісти Мені подобається 12
Сайко Костя
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Tommy Lee
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