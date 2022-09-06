Волонтер Синіцин - до Зеленського: Ваші депутати з благословення керівництва ОП вирішили знищити незалежність НАБУ і поставити директором свою людину

Волонтер та один з організаторів протестів на Майдані Роман Синіцин просить президента Володимира Зеленського не заважати проведенню конкурсу на посаду директора НАБУ.

Про це Синіцин пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ваші депутати з благословення керівництва вашого офісу вирішили знищити незалежність НАБУ і поставити директором свою людину. Очевидно, так красти іноземні гроші на допомогу військовим і відбудову "для своїх" буде значно легше. Мої джерела кажуть, що є "пряма вказівка з Банкової назбирати голоси". Голосування за законопроект полупокера Клочка буде імовірно завтра", - написав він.

Синіцин нагадав, що Клочко сам може підпасти під розслідування НАБУ, адже у його 70-річної матері журналісти виявили нерухомість на 14 мільйонів гривень і автомобіль Tesla.

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"Пане президенте, я вас дуже прошу, розпорядіться на Банковій залишити НАБУ в спокої. Не треба жодних нових законопроектів, усе вже є і все працює. Просто дайте провести незалежний конкурс і обрати директором людину, яка не дозволить красти нікому. Не треба влаштовувати черговий позорний цирк, який ми рік спостерігали з конкурсом на САП. Не треба дратувати наших міжнародних партнерів, які дають нам гроші і натомість чекають на чесне обрання незалежного керівника НАБУ", - закликає Синіцин Зеленського.

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Він також звернувся до голови фракції СН у парламенті Давида Арахамії із закликом "зняти законопроєкт з розгляду і викинути його на смітник".