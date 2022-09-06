Волонтер Синіцин - до Зеленського: Ваші депутати з благословення керівництва ОП вирішили знищити незалежність НАБУ і поставити директором свою людину
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Волонтер та один з організаторів протестів на Майдані Роман Синіцин просить президента Володимира Зеленського не заважати проведенню конкурсу на посаду директора НАБУ.
Про це Синіцин пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ваші депутати з благословення керівництва вашого офісу вирішили знищити незалежність НАБУ і поставити директором свою людину. Очевидно, так красти іноземні гроші на допомогу військовим і відбудову "для своїх" буде значно легше. Мої джерела кажуть, що є "пряма вказівка з Банкової назбирати голоси". Голосування за законопроект полупокера Клочка буде імовірно завтра", - написав він.
Синіцин нагадав, що Клочко сам може підпасти під розслідування НАБУ, адже у його 70-річної матері журналісти виявили нерухомість на 14 мільйонів гривень і автомобіль Tesla.
"Пане президенте, я вас дуже прошу, розпорядіться на Банковій залишити НАБУ в спокої. Не треба жодних нових законопроектів, усе вже є і все працює. Просто дайте провести незалежний конкурс і обрати директором людину, яка не дозволить красти нікому. Не треба влаштовувати черговий позорний цирк, який ми рік спостерігали з конкурсом на САП. Не треба дратувати наших міжнародних партнерів, які дають нам гроші і натомість чекають на чесне обрання незалежного керівника НАБУ", - закликає Синіцин Зеленського.
Він також звернувся до голови фракції СН у парламенті Давида Арахамії із закликом "зняти законопроєкт з розгляду і викинути його на смітник".
Будь ласка, зачекайте...
А що ЗЄрмаку до тюрячки сідати за 3 роки безперервного розкрадання України?
Отже ЗЄбанда відключила опозиційні канали, ставить свого ручного керівника НАБУ, хоче закрити всі реєстри, відмінити трансляції з Верховної ради - відчуваєте як ми семимильними кроками йдемо в ЄС під керівництвом Лідера вільного світу.
Після початку війни "слуга" Василевська-Смаглюк пересіла на Jaguar.
А Ахметов и його син дадуть ці умови?(риторика)
Пропозиція думати над модус операнді: просто вирізати не варіант, краще про підвалини соціального гуртування та пошук компромісів.
п.с. я ох**ваю з цих дегенератів.
Насрать на тисячі загиблих, знищені міста... Знову красти, красти...
Но все одно щось робити треба. Мовчати це ще гірше.
Тому, тисячою більше, тисячою менше, їм похрін. А на відбудові можна "хАрАшо прибарахліться, внукам хватіт."
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)
цікава фотка
тупий довбойобЗецар добрий, лише бояре погані?!
Скільки можна?
Синіцин! "Холоп! Ты как челобитную царю подаёшь!? На колени!"
Де заяви гучні заяви лідерів "опозиційних" партій?
Чи коли питання стосується боротьби з корупцією, у нас немає опозиції, красти хочу всі?
якій сенс?
Ні может етава бить! Вєдь Зе - он же нє такой! Он же абіщал нє ставіть сваіх людєй возлє гасударствєннай кармушкі. І єщьо гаваріл пра прінципи (одін із ніх - прінцип нєзавісімасті НАБУ):
Торгувати принципами заради збереження влади не стану. (передвиборча програма Зе-кандидата у Президенти, 2019)