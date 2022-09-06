Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 50,1 тис. осіб, 207 гелікоптерів, 2 077 танків, 1 179 артсистем та 4 484 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, станом на 6 вересня, ліквідовано вже понад 50 тисяч військовослужбовців армії РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 50150 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 2077 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 4484 (+25) од;
- артилерійських систем - 1179 (+22) од;
- РСЗВ - 296 (+2) од;
- засоби ППО - 156 (+0) од;
- літаків - 236 (+0) од;
- гелікоптерів - 207 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 876 (+9);
- крилаті ракети - 209 (+4);
- кораблі /катери - 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3305 (+19) од;
- спеціальна техніка - 109 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні русню би садив на кукан.
Вогонь по к@ц@пам, вогонь по русні.
Удобрять поля по весні...
Дай Бог не останні
Відємного Вам балансу, хлопці!
Що втрати каZZапів тільки росли, а наші-істотно відставали.
Бо ми ще навіть не починали
за копійки , які їм обіцяє кремлівський фюрер !
кацапи , прокиньтеся і задайте одне собі запитання :
,,за що воюєте і від кого захищаєтесь на українській землі?"
Ви всі поідете додому або в мішках , або в баночках ....😡🤬
"Втрати Росії в Україні склали більше 50 000 рил. За даними британців і американців втрати Москви можуть бути й більші. Але я вірю своєму Генштабу. Генштабу України.
Була інформація, що на початку вторгнення, коли ***** повідомили що Росія втратила вже повноцінний "Афганістан" (тобто втрати перевищили такі в Афганській війні) <******* відповіло, що допустимі втрати для них - 30-50 тис. Ну от. Уже.
Я знаю, війну Кремль через це не припинить. Але до своєї загибелі Москва повзе упевнено. Постімперський синдром - задоволення дуже дороге. За нього часто платять надто високу ціну".
прикро тут і днр і лнр і крим
рускій мір самі вони того хотіли;
це вам камні на голову почлєнци
Слава Україні!