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армія РФ (13467) війна (56365) Генштаб ЗС (4496) ліквідація (1933) втрати (3819)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 50,1 тис. осіб, 207 гелікоптерів, 2 077 танків, 1 179 артсистем та 4 484 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,арміярф

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, станом на 6 вересня, ліквідовано вже понад 50 тисяч військовослужбовців армії РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 50150 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 2077 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 4484 (+25) од;
- артилерійських систем - 1179 (+22) од;
- РСЗВ - 296 (+2) од;
- засоби ППО - 156 (+0) од;
- літаків - 236 (+0) од;
- гелікоптерів - 207 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 876 (+9);
- крилаті ракети - 209 (+4);
- кораблі /катери - 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3305 (+19) од;
- спеціальна техніка - 109 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. 

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 50,1 тис. осіб, 207 гелікоптерів, 2 077 танків, 1 179 артсистем та 4 484 броньованих машин 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Привіт кожному двохсотому касапу!
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06.09.2022 09:31
+30
50-точка, с почином кацапы.
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06.09.2022 09:26
+28
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06.09.2022 09:28
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50-точка, с почином кацапы.
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06.09.2022 09:26 Відповісти
Фамилию "юбиляра" установили?
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06.09.2022 13:16 Відповісти
в 50 вже не кацани
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06.09.2022 17:58 Відповісти
С полтинником, кацапы!
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06.09.2022 09:26 Відповісти
С первым полтинником
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06.09.2022 10:10 Відповісти
жизнь только начинается
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06.09.2022 10:12 Відповісти
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06.09.2022 09:28 Відповісти
Yes !!!
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06.09.2022 09:29 Відповісти
З приводу свята треба захаймарсити
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06.09.2022 09:30 Відповісти
Привіт кожному двохсотому касапу!
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06.09.2022 09:31 Відповісти
і здоров'я йому..
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06.09.2022 14:13 Відповісти
С юбилеем,кацапня.👌👏🎉🥀🥀
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06.09.2022 09:32 Відповісти
50 тисяч жмурів!
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06.09.2022 09:32 Відповісти
Де ж на всіх "Жигулів" напастися? Білими капцями обійдуться.
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06.09.2022 09:39 Відповісти
Слава ВСУ !
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06.09.2022 09:35 Відповісти
цікаво куди вони їх складають, пакетів замовляли 45тис, а вже за 50 перевалило... чи одразу в багажник білої лади і додому?
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06.09.2022 09:36 Відповісти
Так вони половину обізвали "безвести прапавшими" і попалили в крематоріях або засипали у ярах бульдозерами
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06.09.2022 12:26 Відповісти
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06.09.2022 09:37 Відповісти
психологический барьер в 50 тысяч свинопасов пройден... и сейчас пойдет геометрическая прогрессия...
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06.09.2022 09:38 Відповісти
рашка, з *******!
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06.09.2022 09:38 Відповісти
Степан, Бандера, Бандера, Степан
Сьогодні русню би садив на кукан.
Вогонь по к@ц@пам, вогонь по русні.
Удобрять поля по весні...
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06.09.2022 09:48 Відповісти
З юбілєєм Вас, захистники.
Дай Бог не останні
Відємного Вам балансу, хлопці!
Що втрати каZZапів тільки росли, а наші-істотно відставали.
Бо ми ще навіть не починали
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06.09.2022 09:59 Відповісти
Ура.. .,даёшь 100 000 дохлих кацапов....😀
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06.09.2022 10:17 Відповісти
140 млн и 9 млн *********
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06.09.2022 12:07 Відповісти
Малый рубеж пройден.
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06.09.2022 10:22 Відповісти
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06.09.2022 10:54 Відповісти
Страшна цифра для кацапні і вони всеодно лізуть до нас , як навіжені
за копійки , які їм обіцяє кремлівський фюрер !

кацапи , прокиньтеся і задайте одне собі запитання :
,,за що воюєте і від кого захищаєтесь на українській землі?"
Ви всі поідете додому або в мішках , або в баночках ....😡🤬
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06.09.2022 12:11 Відповісти
рашизм головного мозга это навсегда. они по 40 лет живут на западе и все равно готовы в жопу путина целовать, это не лечится.
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06.09.2022 14:14 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, боєць ЗСУ, блогер і письменик:
"Втрати Росії в Україні склали більше 50 000 рил. За даними британців і американців втрати Москви можуть бути й більші. Але я вірю своєму Генштабу. Генштабу України.
Була інформація, що на початку вторгнення, коли ***** повідомили що Росія втратила вже повноцінний "Афганістан" (тобто втрати перевищили такі в Афганській війні) <******* відповіло, що допустимі втрати для них - 30-50 тис. Ну от. Уже.
Я знаю, війну Кремль через це не припинить. Але до своєї загибелі Москва повзе упевнено. Постімперський синдром - задоволення дуже дороге. За нього часто платять надто високу ціну".
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06.09.2022 13:44 Відповісти
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06.09.2022 13:55 Відповісти
мало, треба ще 50
прикро тут і днр і лнр і крим
рускій мір самі вони того хотіли;
це вам камні на голову почлєнци
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06.09.2022 18:06 Відповісти
50К! ЮБІЛЕЙ!

Слава Україні!
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06.09.2022 19:39 Відповісти
Арти набили ))
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06.09.2022 20:28 Відповісти
 
 