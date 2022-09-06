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Новини За кордоном
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війна (56365) Росія (47196) Туреччина (2252)

Депутат від партії Ердогана Байбатур заявив росіянам, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байбатур,мурат

Депутат від правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини Мурат Байбатур на зустрічі з делегацією членів "Єдиної Росії" заявив, що деякі країни Заходу нібито хочуть "поквитатися з Росією через Україну".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За словами Байбатура, який також очолює міжпарламентську групу дружби "Туреччина - Росія", санкції проти Росії та війна в Україні "є найбільшими перешкодами на шляху досягнення двосторонніми відносинами повного потенціалу".

"Нам не здається коректним, що деякі західні країни прагнуть поквитатися з Росією через Україну. Ми кажемо це нашим західним колегам. З іншого боку, ми вважаємо що можна досягти рішення, яке забезпечить територіальну цілісність України і водночас врахує занепокоєння Росії щодо безпеки", - вважає депутат партії президента Туреччини.

Читайте: МЗС України викликало посла Туреччини щодо перевезення через протоку Босфор російського ЗРК С-300

Також він наголосив під час зустрічі з російськими депутатами, що Туреччина налаштована розвивати відносини з Росією, незважаючи на всі труднощі.

Із повномасштабним вторгнення РФ в Україну Туреччина активно просуває посередницьку роль, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України та водночас утримуючись від запровадження санкцій проти Москви.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Нехай приїде в Маріуполь, Херсон, Бучу, Гостомель, покидьок турецький
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06.09.2022 09:29
+20
навіть якщо й так. А немає за що поквитатись з рашкою? з цим гопніком, бидлом, хамлом. воно вже весь нормальний світ дістало
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06.09.2022 09:27
+11
Ще один перспективний менеджер для Газпрому намалювався
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06.09.2022 09:34
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навіть якщо й так. А немає за що поквитатись з рашкою? з цим гопніком, бидлом, хамлом. воно вже весь нормальний світ дістало
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06.09.2022 09:27 Відповісти


- Советский строй ворвался даже в сны монархиста.
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06.09.2022 11:30 Відповісти
мусульманская раССея долго к этому стремилась..
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06.09.2022 09:28 Відповісти
Нехай приїде в Маріуполь, Херсон, Бучу, Гостомель, покидьок турецький
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06.09.2022 09:29 Відповісти
Одне питання, що цей ******* депутат робив на зустрічі з делегацією членів "Єдиної Росії"?
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06.09.2022 09:30 Відповісти
Як це що? За грошима прийшов. Поляпав язиком те,що подобається кацапам та ні на що не впливає-і в кишенях шелест. Дуже зручно та без напряга.
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06.09.2022 09:36 Відповісти
А вас не цікавить що президент України робив в Омані? Чому це раптом депутат чужої країни повинен перед вами відчитуватись що і де він робив? Така ваша поведінка більше схожа на поведінку росіян яким також весь світ щось винен і всі перед ними повинні відчитуватись.
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06.09.2022 09:36 Відповісти
Володя, расскажите нам всем, что Зе делал в Омане!
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06.09.2022 10:09 Відповісти
Мені це також дуже цікаво. Мабуть після того як виберуть іншого президента ми про це дізнаємось, а можливо і раніше. Що він там був і при досить дивних обставинах це факт. А розповсюджувати здогадки не маю бажання.
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06.09.2022 10:14 Відповісти
Помидоры гниют.
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06.09.2022 09:32 Відповісти
Насрати на барбатура.
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06.09.2022 09:33 Відповісти
майже як барбітура
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06.09.2022 18:54 Відповісти
Ще один перспективний менеджер для Газпрому намалювався
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06.09.2022 09:34 Відповісти
у газпромовских шлюх сильное чувство "плеча"
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06.09.2022 11:06 Відповісти
Баран
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06.09.2022 09:35 Відповісти
Хитрожопі османи вирішили однією гумовою дупою на двох стільцях всидіти..А то помідори гниють і "гваздика вянет"
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06.09.2022 09:41 Відповісти
У нас депутат з партії слуг ***** захоплювався тарганом, а інший взагалі перейшов на бік ворога, довбо*оби є скрізь, а особливо там де 100% свої люди.
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06.09.2022 09:42 Відповісти
Так - хочуть. І це абсолютно природньо.

Хай кацапи усвідомлюють в що вони вляпалися.
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06.09.2022 09:44 Відповісти


смерть москалям ‼️‼️
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06.09.2022 09:47 Відповісти
"Поквитатися" - це крутий геополітичний термін. Міг би ще сказати "образилися" на росію, або "не хочуть дружити", або ще щось з дитячого лексикону. Ще одна словесна маніпуляція, розрахована на інфантилів русофілів. Насправді є більш точна і більш загальноприйнята термінологія з міжнанодного права. Росія ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН і має бути ПРИТЯГНУТА ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Це все.
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06.09.2022 09:49 Відповісти
Турки як завжди, і рибку з'їсти, і на ... сісти.
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06.09.2022 09:49 Відповісти
перш за все - територіальна цілістність України включно з Крмом. І українським Донбасом.
Потім вирішуємо всі інші питання, включно з репараціями та Гаагзським трибуналом (або іншим спеціальним) для воєних злочинців аж до ***** включно.
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06.09.2022 09:54 Відповісти
роzzия напала на Украину, чтобы запад с ней поквитался? У кого учится этот депутат, у скабеевой и соловьева?
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06.09.2022 09:58 Відповісти
а якісь не хочуть??
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06.09.2022 10:17 Відповісти
По перше! - "За словами Байбатура, який також очолює міжпарламентську групу дружби "Туреччина - Росія" ...
І що він ще міг сказати, займаючи цю посаду у комітеті, ще й з такою назвою?
По друге - на справді так воно і є! Багато хто хоче натовкти пику мордору, за минулі "заслуги". Зокрема Польща за напад і окупацію у другу світову й Чехословатчина (яка вже розпалась на незалежні країни) за карательну операцію1968 року.
І третє - Нам має бути всеодно, що турки кажуть! Дивіться на те, що вони роблять!
При наймі зараз, їхні дії свідчать про те, що вони наші друзі, а мордорянам вони просто "не вороги", й намагаються зістригти з цієї ситуації як найбільше "купонів"...
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06.09.2022 10:29 Відповісти
Турки имеют право на свое мнение.У них своих проблем - выше головы.Турция и Украина -стратегические партнеры.Поэтому дипломатия- великое дело!!Мы - на стороне Турции ,и Греции- тоже.Мы за их взаимопонимание,насколько это возможно.Ведь обе эти страны-члены НАТО.
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06.09.2022 10:33 Відповісти
Турки за 6 місяців лише енергоносіїв купили в рашки на понад $10 мільярдів. А ще руда, ліс, зерно,... та російські туристи. І на Україні заробляють непогано - 20 % з кожної тони, вивезеної зерновим коридором.
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06.09.2022 10:35 Відповісти
А ще з України взяли 25 відсотків скидки на зерно, що купують, хто на цій війні збагачується це турки, їм не потрібні сильні конкуренти в Чорному морі!
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06.09.2022 11:02 Відповісти
турки таки хотят и рыбку сьесть и на ... (в общем сами знаете, чай не маленькие) сесть. Какая удобная позиция-везде оргазм, только нам от этого не легче ибо каждый день гибнут наши люди, а турки своей позицией помогают россии убивать нас.
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06.09.2022 10:51 Відповісти
Чмо прокацапское....т.е. с мордором не за что квитаться!!!! Очень тяжело будет янычарам усидеть на двух табуретках....нато-рассея
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06.09.2022 10:54 Відповісти
А в Україні створені списки " проукраїнських іноземців" Байбатура та всю цю групу треба вписати туди!!!!
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06.09.2022 11:00 Відповісти
кацапскую пропаганду смолвил чел, совпадение? - не думаю.
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06.09.2022 11:05 Відповісти
турок-депутат є дурко, він не розуміє не природніх кацапських хотелок, які скривають в собі неоімперський комплекс кремля, в якому вони чхати будуть і на Турцію.
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06.09.2022 11:13 Відповісти
Турецький байбатур пішов на....(за крейсером мацква,)
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06.09.2022 12:41 Відповісти
ще одні імперіалісти, османські
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06.09.2022 13:19 Відповісти
цікаво за що саме західні країни прагнуть поквитатися з Росією? Хіба россія бомбила західні країни? Причинно-наслідковий зв'зок абсолютно відсутній в цьому твердженні. Що було спочатку російська агресія чи допомога Заходу в протистоянні їй?
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06.09.2022 13:55 Відповісти
ну й@баний ішак, яке занепокоєння параши??

це Україна напала на парашу?
це війна йде на території параши?
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06.09.2022 14:45 Відповісти
 
 