Депутат від партії Ердогана Байбатур заявив росіянам, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Депутат від правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини Мурат Байбатур на зустрічі з делегацією членів "Єдиної Росії" заявив, що деякі країни Заходу нібито хочуть "поквитатися з Росією через Україну".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
За словами Байбатура, який також очолює міжпарламентську групу дружби "Туреччина - Росія", санкції проти Росії та війна в Україні "є найбільшими перешкодами на шляху досягнення двосторонніми відносинами повного потенціалу".
"Нам не здається коректним, що деякі західні країни прагнуть поквитатися з Росією через Україну. Ми кажемо це нашим західним колегам. З іншого боку, ми вважаємо що можна досягти рішення, яке забезпечить територіальну цілісність України і водночас врахує занепокоєння Росії щодо безпеки", - вважає депутат партії президента Туреччини.
Також він наголосив під час зустрічі з російськими депутатами, що Туреччина налаштована розвивати відносини з Росією, незважаючи на всі труднощі.
Із повномасштабним вторгнення РФ в Україну Туреччина активно просуває посередницьку роль, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України та водночас утримуючись від запровадження санкцій проти Москви.
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- Советский строй ворвался даже в сны монархиста.
Хай кацапи усвідомлюють в що вони вляпалися.
смерть москалям ‼️‼️
Потім вирішуємо всі інші питання, включно з репараціями та Гаагзським трибуналом (або іншим спеціальним) для воєних злочинців аж до ***** включно.
І що він ще міг сказати, займаючи цю посаду у комітеті, ще й з такою назвою?
По друге - на справді так воно і є! Багато хто хоче натовкти пику мордору, за минулі "заслуги". Зокрема Польща за напад і окупацію у другу світову й Чехословатчина (яка вже розпалась на незалежні країни) за карательну операцію1968 року.
І третє - Нам має бути всеодно, що турки кажуть! Дивіться на те, що вони роблять!
При наймі зараз, їхні дії свідчать про те, що вони наші друзі, а мордорянам вони просто "не вороги", й намагаються зістригти з цієї ситуації як найбільше "купонів"...
це Україна напала на парашу?
це війна йде на території параши?