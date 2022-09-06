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Новини Політика України
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G-7 (706) НАБУ (3426) законопроєкт (1777) Шабунін (459) Клочко Андрій (38)

Законопроєкт "слуг" про НАБУ викликав першу за пів року публічну критику з боку G7, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

віталій,шабунін

Через проєкт закону "слуги" Клочка, що атакує незалежність НАБУ, Велика Сімка вперше з початку повномасштабного вторгнення публічно розкритикувала ініціативу українскої влади.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше з початку повномасштабної війни Велика Сімка публічно розкритикувала ініціативу української влади. Як ви вже зрозуміли, йдеться про законопроєкт, яким влада атакує незалежність НАБУ", - написав він.

Шабунін припустив, що вказівка "протягнути" цей законопроєкт іде не від президента Володимира Зеленського. А всередини фракції "слуг" через ініціативу Клочка - серйозний розкол.

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"Цим наскоком на НАБУ ви, схоже, кінцево поховали шанс, що Захід дасть справді великі гроші напряму в бюджет (з якого ви готуєтеся їх красти). Якою б не була модель фінансування майбутньої відбудови, влада матиме мінімальний вплив на визначення підрядників. Скорше за все, українська влада визначатиме, що саме будувати, але не матиме впливу на визначення, хто саме це робитиме", - звернувся він до ініціаторів законопроєкту.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Тобто дєрьмака з його шоблою ніяк не прибрати і вони продовжуватимуть топити країну під час війни?
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06.09.2022 09:38
+14
Саме так народжуеться диктатура. Прийшли до влади за допомогою демократії а потім її поховали, бо боязнь відповідальністі за злочини, це стимул до руйнування механізмів притягнення до відповідальності. Маючи найбільшу владу за часів України, ця влада розвалює державні інститути , а на їх місці будують бутафорії, яки централізовано підпорялковані непрямими і не законними методами. А все це стало можливим завдяки безвідповідальній поведінці суспільства
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06.09.2022 10:05
+11
Значна частина СН то просто слуги пуйла, от вони й стараються. Одні орки нас бомбами і ракетами вбивають, а всяка зелена мерзота в парламенті по-своєму старається. Хоча, все, як 73% дебілів замовили в квітні 19-го. Тут нічого нового чи дивного. То все "мудрий нарід" так вирішив, більшість, правда зебуїни, ви ж так захотіли?
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06.09.2022 09:50
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вивсьоврьоті!
зелемскай - за Євросоюз!
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06.09.2022 09:38 Відповісти
Тобто дєрьмака з його шоблою ніяк не прибрати і вони продовжуватимуть топити країну під час війни?
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06.09.2022 09:38 Відповісти
Що значить продовжуватимуть....у кожного зла є свій палач
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06.09.2022 09:51 Відповісти
Те набу тільки гроші проїдає, толку нуль.
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06.09.2022 09:40 Відповісти
Деякі при владі тільки гроші і рахують
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06.09.2022 09:42 Відповісти
🤢🤖🦠галина ***** дерьмаковская
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06.09.2022 10:01 Відповісти
та ні, вона антиЄрZе; але там з ІQ проблеми...
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06.09.2022 10:07 Відповісти
Це тільки хтось чекає на пряме фінансування, але Донори чітко заявили в якому вигляді відбудують Україну. Якщо в партії не має співпраці, то партія повинна зникнути, бо їх турбіни не для законів України. А зе в курсі,
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06.09.2022 09:40 Відповісти
Зелені просто зажерлися Гіманітарку крадуть і їм не потрібна правоохоронна система, яка буде їх злочини розслідувати
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06.09.2022 09:41 Відповісти
Иногда складывается ощущение что эти все набу придумали для того чтобы такие как шабунин годами на эту тему трепались и бабло на этом отмывали..
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06.09.2022 09:45 Відповісти
А ти вважаешь, що зелене крадівництво та цирк повинні бути недоторкані?
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06.09.2022 09:47 Відповісти
Спорите с троллем от 05.сентября нынешнего года.
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06.09.2022 09:49 Відповісти
Значна частина СН то просто слуги пуйла, от вони й стараються. Одні орки нас бомбами і ракетами вбивають, а всяка зелена мерзота в парламенті по-своєму старається. Хоча, все, як 73% дебілів замовили в квітні 19-го. Тут нічого нового чи дивного. То все "мудрий нарід" так вирішив, більшість, правда зебуїни, ви ж так захотіли?
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06.09.2022 09:50 Відповісти
Зелені так сильно бздять незалежних правоохоронців, що готові втратити підтримку Заходу?
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06.09.2022 09:51 Відповісти
Саме так народжуеться диктатура. Прийшли до влади за допомогою демократії а потім її поховали, бо боязнь відповідальністі за злочини, це стимул до руйнування механізмів притягнення до відповідальності. Маючи найбільшу владу за часів України, ця влада розвалює державні інститути , а на їх місці будують бутафорії, яки централізовано підпорялковані непрямими і не законними методами. А все це стало можливим завдяки безвідповідальній поведінці суспільства
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06.09.2022 10:05 Відповісти
Ян Таксюр

Якби ви знали, діячі,

Як нам набридли ваші пики.

І ви, з трибун, дурноязикі,

І ви, пихаті діячі,

Що десь волаєте до ночі,

Вже так намуляли нам очі,

Що ми б сховались залюбки,

Щоб день не бачить ваші рила.

Так, ні ж, ви знову, як круки,

Усюди лізете без мила:

"Дивіться, ось ми, гарні ми,

Вам інших, людоньки, не треба!".

Втекти до сонця, поля, неба

Від тої вашої юрми,

Що тхне горілкою та лаком.

Або гектарів двісті з гаком

Відгородити вам землі,

Щоб ви гасали там, за муром.

Ні, не як табір, все культурно,

Доляри, з їжею кулі

Кидать туди вам без упину.

Лише забудьте Україну.

Її натомленій душі

Потрібен спокій, Божа ласка…

Отак я мріяв.Знаю - казка.

Бо ви ж - нахабні, як прищі.

Замажеш спереду вас трошки,

Почнете ззаду виникать.

Та де узяти стільки грошей,

Щоб пельки вам позатикать?!!
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06.09.2022 10:02 Відповісти
Таких наглых циничных 🤢🤡ублюдков гнид Украинский парламент ещё не знал‼️
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06.09.2022 10:02 Відповісти
Чого? рьігі.
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06.09.2022 10:06 Відповісти
Пори все, навіть в часи ригів такого не було. Навіть тоді була опозиція і вона мала хоч якісь і права і голос.
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06.09.2022 10:15 Відповісти
Та вже й парламенту немає, це бутафорія. В ОП вже відкрито кажуть, як будуть голосувати в ВР
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06.09.2022 10:07 Відповісти
Виходить, вистрілили собі в ногу - якщо Захід не дасть грошей прямо в бюджет, з якого зелені накрисились красти, то навіщо ці зміни до закону про НАБУ? Якось не логічно. Виходить так, що антикорупційне бюро вони бояться більше, ніж порожній бюджет. Хоча, це ми повинні боятись безгрошів'я, вони то вже собі на старість нагребли.
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06.09.2022 10:10 Відповісти
Де президент? Чому не розпустить тих недодепутатів, у яких на умі тільки підняти собі коханим з/п і наплювати на країну. На кону або Україна буде, або її стере з лиця землі рашистська орда, а президент щось тільки соплі жує... ну,в натурі уже дістали ці горедепутати - розпустити уже мало - всіх на передок - хочуть великих грошей - хай заробляють.
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06.09.2022 10:17 Відповісти
Ви що серьезно думаєте, що Зеленський не зацікавлений в такому стані речей? Його все влаштовує і він публічно навіть заяв з цього приводу не робив
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06.09.2022 11:07 Відповісти
цей законопроєкт іде не від президента Володимира Зеленського Джерело: https://censor.net/ua/n3365335

Бубочка ніпрічом. то боярі бешкетують
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06.09.2022 10:20 Відповісти
Хто творить злочини той і замовляє руйнування відповідальності Ну бубочка звісно не причем, он ведь Гарант
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06.09.2022 10:28 Відповісти
А я вірю що не від президента. Бубочка не то що написати закон він і читати його не має бажання.
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06.09.2022 11:24 Відповісти
Eсли нe отвeрнуть Eвропу от Украины, то россия проиграет. Ситуацию кое кому надо спасать. В противном случае придется за все отвечать и перед украинцами, и перед оманским договорщиком.
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06.09.2022 10:49 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

3 ч

Geo Leros Якщо на цьому тижні буде прийнято закон №7654 імені ЗЕ По зриву конкурсу голови НАБУ То стурбованість послів великої 7-ки виллється У зменшення фінансов\підтримки для України Україні,що воює,гроші НЕпотрібні Головне,щоб вони були у ЗЕ\Ко?
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06.09.2022 10:49 Відповісти
Зеленых тварей пора запускать в мусорники!
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06.09.2022 10:51 Відповісти
Зеля зроблен з того же тіста, що і Путлер і Лукашенко. Такщо йому легше з ними вести перемовини ніж с Західом.
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06.09.2022 10:51 Відповісти
НАБУ та бабуін
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06.09.2022 11:01 Відповісти
а що ви очікували? дєрьмак нарешті повернувся до справ...
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06.09.2022 11:31 Відповісти
гниднику з Беніной прислуги,- орден, а в іншому винен порох, при цьому зешнурок тихо піде в ліс.
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06.09.2022 12:17 Відповісти
 
 