Законопроєкт "слуг" про НАБУ викликав першу за пів року публічну критику з боку G7, - Шабунін
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Через проєкт закону "слуги" Клочка, що атакує незалежність НАБУ, Велика Сімка вперше з початку повномасштабного вторгнення публічно розкритикувала ініціативу українскої влади.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Вперше з початку повномасштабної війни Велика Сімка публічно розкритикувала ініціативу української влади. Як ви вже зрозуміли, йдеться про законопроєкт, яким влада атакує незалежність НАБУ", - написав він.
Шабунін припустив, що вказівка "протягнути" цей законопроєкт іде не від президента Володимира Зеленського. А всередини фракції "слуг" через ініціативу Клочка - серйозний розкол.
"Цим наскоком на НАБУ ви, схоже, кінцево поховали шанс, що Захід дасть справді великі гроші напряму в бюджет (з якого ви готуєтеся їх красти). Якою б не була модель фінансування майбутньої відбудови, влада матиме мінімальний вплив на визначення підрядників. Скорше за все, українська влада визначатиме, що саме будувати, але не матиме впливу на визначення, хто саме це робитиме", - звернувся він до ініціаторів законопроєкту.
Будь ласка, зачекайте...
зелемскай - за Євросоюз!
Якби ви знали, діячі,
Як нам набридли ваші пики.
І ви, з трибун, дурноязикі,
І ви, пихаті діячі,
Що десь волаєте до ночі,
Вже так намуляли нам очі,
Що ми б сховались залюбки,
Щоб день не бачить ваші рила.
Так, ні ж, ви знову, як круки,
Усюди лізете без мила:
"Дивіться, ось ми, гарні ми,
Вам інших, людоньки, не треба!".
Втекти до сонця, поля, неба
Від тої вашої юрми,
Що тхне горілкою та лаком.
Або гектарів двісті з гаком
Відгородити вам землі,
Щоб ви гасали там, за муром.
Ні, не як табір, все культурно,
Доляри, з їжею кулі
Кидать туди вам без упину.
Лише забудьте Україну.
Її натомленій душі
Потрібен спокій, Божа ласка…
Отак я мріяв.Знаю - казка.
Бо ви ж - нахабні, як прищі.
Замажеш спереду вас трошки,
Почнете ззаду виникать.
Та де узяти стільки грошей,
Щоб пельки вам позатикать?!!
Бубочка ніпрічом. то боярі бешкетують
@BorisenkoBoris
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3 ч
Geo Leros Якщо на цьому тижні буде прийнято закон №7654 імені ЗЕ По зриву конкурсу голови НАБУ То стурбованість послів великої 7-ки виллється У зменшення фінансов\підтримки для України Україні,що воює,гроші НЕпотрібні Головне,щоб вони були у ЗЕ\Ко?