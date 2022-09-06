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Повітряні сили України вранці збили п’ять крилатих ракет х-101 та вертоліт Ка-52 окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,крилата

Повітряні сили України сьогодні зранку збили один вертоліт окупантів Ка-52 та п’ять із шести високоточних ракет, випущених з Каспійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Командування Повітряних сил ЗСУ.

"6 вересня, близько 8:00 години ранку, на півдні та сході країни підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено п’ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни на Донеччині знищили черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" та БПЛА, - Командування Повітряних сил

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Залізний купол 💪 Слава Українським ППО!!!!
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06.09.2022 10:17
+26
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06.09.2022 10:25
+14
Слава ЗСУ
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06.09.2022 10:28
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Залізний купол 💪 Слава Українським ППО!!!!
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06.09.2022 10:17 Відповісти
Хорошо если так
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06.09.2022 10:19 Відповісти
утренний запев хорош... к обеду нужен еще и припев...
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06.09.2022 10:20 Відповісти
Ну якщо по гвинтокрилу в день, то суцільний приспів :
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06.09.2022 10:44 Відповісти
отпеть нужно хорошенько, чтоб сдохло рашистов при этом багатенько
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06.09.2022 12:59 Відповісти
красені
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06.09.2022 10:23 Відповісти
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06.09.2022 10:25 Відповісти
Найдосвідченіше ППО у світі, ще би техніку оновити )
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06.09.2022 10:27 Відповісти
Слава ЗСУ
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06.09.2022 10:28 Відповісти
"ПВО Украины уничтожена"-говорило *****)
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06.09.2022 10:40 Відповісти
А чем можно сбить те самолеты ******?
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06.09.2022 10:47 Відповісти
С самолёта-невидимки! Американского....
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06.09.2022 10:49 Відповісти
Эх, нам бы хоть один ТУ завалить над Каспием !!!
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06.09.2022 10:48 Відповісти
оо это был бы большой успех, сравнимый с потоплением москвы
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06.09.2022 11:19 Відповісти
А у нас есть возможность завалить того, кто продал эти ТУ кацапам.
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06.09.2022 14:38 Відповісти
Нашим воїнам подяка і респект за все , що вони роблять 👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.09.2022 11:59 Відповісти
отлично, просто супер, чтоб русня подавилась теми ракетами, что у нее еще остались...
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06.09.2022 12:11 Відповісти
Спасибо ВСУ! Спасибо Партнёрам! Асфальтом из фсб так не получалось
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06.09.2022 13:05 Відповісти
 
 