Повітряні сили України вранці збили п’ять крилатих ракет х-101 та вертоліт Ка-52 окупантів
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Повітряні сили України сьогодні зранку збили один вертоліт окупантів Ка-52 та п’ять із шести високоточних ракет, випущених з Каспійського моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Командування Повітряних сил ЗСУ.
"6 вересня, близько 8:00 години ранку, на півдні та сході країни підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено п’ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря", - йдеться в повідомленні.
Крім того, сьогодні підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".
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