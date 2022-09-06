Поступки Путіну - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності, - Кулеба

Росія використовує енергетичний шантаж для того, щоб зруйнувати стабільність у Європі.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність і добробут кожного дому в Європі. Ті, хто пропонує поступитися, лише створюють додаткові проблеми. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія захопила Запорізьку АЕС, щоб Україна не допомогла енергією ЄС, - Кулеба