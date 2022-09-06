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Поступки Путіну - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Росія використовує енергетичний шантаж для того, щоб зруйнувати стабільність у Європі.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність і добробут кожного дому в Європі. Ті, хто пропонує поступитися, лише створюють додаткові проблеми. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія захопила Запорізьку АЕС, щоб Україна не допомогла енергією ЄС, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Это он про заглядывания?
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06.09.2022 10:21
+4
Коли такий розумник став???
Чим майже три роки займався???
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06.09.2022 10:28
+4
Папик римский другого мнения и даже соболезнует по поводу зажарки ФСБ дочки идеолога русского фашизма ублюдка дугина. Что поделать, этот папик явный социалист и русский национал-социализм видать ему близок.
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06.09.2022 10:52
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Это он про заглядывания?
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06.09.2022 10:21 Відповісти
шо аж туда?
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06.09.2022 10:24 Відповісти
Коли такий розумник став???
Чим майже три роки займався???
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06.09.2022 10:28 Відповісти
Занимался он ЗЕлёным онанизмом. А умным он стал на днях.
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06.09.2022 10:54 Відповісти
а может касапутин засланный казлячок и уверенно ведёт раССею в средневековье, где она застряла и где её место..
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06.09.2022 10:39 Відповісти
Поступки Путіну - це угода з дияволом
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А я про це давно вже говорю.
Причому, не в переносному, а в прямому значенні.
Путинське десятиліття, 1990-2000 роки, на це (на договір з дияволом) прямо вказують.
На початку 1990 року його, майора-невдаху, як більш непридатного до служби, звільняють із КГБ, а наприкінці 2000 року він стає президентом Росії.
У житті так не буває. Може тому він з останніх сил так тримається за крісло, що після відходу доведеться платити заздалегідь обумовлену ціну.
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06.09.2022 10:41 Відповісти
Кто "он"? Там десять двойников с совершенно иной биографией и ФИО. Об том уже 10 лет как известно. Но пока продолжается этот баллалечный напев в СМИ и комментах про бывшего майора КГБ ставшего диктатором, будет продолжаться война
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06.09.2022 12:38 Відповісти
Извините, вы не поняли мою мысль, а я не понял мысль вашу.
Что, у путина были двойники уже в 90-е годы или даже еще раньше, в 80-е?
И кто они эти десять "путиных" с разными биографиями и ФИО?
Как то слишком сложно это все у вас.
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06.09.2022 12:46 Відповісти
По непроверенным данным штурм школы в Беслане проводили по приказу смертельно больного Путина. Настоящий Путин не испытывал никаких симпатий к Кадырову младшему. Отсюда можно определить дату замены настоящего Путина на двойников. 2007 год. Поэтому такое странное выдвижение второстепенного Медведева на пост президент. Вероятно планировалось убрать двойников под видом ухода "Путина" на политическую пенсию что бы не вызывать кипишь. И только когда фсбшные политтехнолог поняли что не только российский пипл но и общемировой хавает лапшу про метаморфозы ботоксного "Путина" они поняли что им сказочного поперло. Теперь можно творить любой беспредел и списывать его на покойника.
Так понятно ?
Так вот Путин 1999 - 2007 не являлся диктатором, а являлся представителем автократии "кооператив "Озеро".
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06.09.2022 13:25 Відповісти
Про двойников гуглите информацию сами и смотрите на Ютубе.
90% украинцев с которыми мне доводилось общаться отлично знают про двойников Путина.
Поэтому амбивалетная позиция СМИ, ботов и политиков давно уже вызывает презрительную улыбку у большинства населения. Практически уверен что в. РФ похожая картина
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06.09.2022 13:28 Відповісти
Може вже настав час, взагалі припинити усілякі розмови на цю тему.
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06.09.2022 10:42 Відповісти
Згоден
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06.09.2022 10:51 Відповісти
Папик римский другого мнения и даже соболезнует по поводу зажарки ФСБ дочки идеолога русского фашизма ублюдка дугина. Что поделать, этот папик явный социалист и русский национал-социализм видать ему близок.
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06.09.2022 10:52 Відповісти
Папик совсем плох. Возраст в целом, после определенного момента, очень сильно сказывается на интеллектуальных способностях, такова жизнь. Печально только что эти выжившие из ума старики занимают такие должности.
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06.09.2022 11:04 Відповісти
Дай ему палец, а он всю руку откусит.
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06.09.2022 11:26 Відповісти
а якже "пасматрєтьвглаза" і "сядьсамнойпагаварі" ?
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06.09.2022 11:43 Відповісти
Когда абсолютное Зло прикидывается в ангельское обличье, - оно становится во сто крат опасней. Кулеба прав!
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06.09.2022 11:51 Відповісти
А шо не ясно,уступки делаются специально,чтоб как раз и не было мира и стабильности.Глобалисты добиваются того,чтоб мир жил в постоянном стрессе,из-за которого автоматически снижается рождаемость.
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06.09.2022 11:56 Відповісти
 
 