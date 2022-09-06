УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10650 відвідувачів онлайн
Новини Події
562 4
евакуація (1926) Верещук (605) Міністерство реінтеграції (340)

Понад 60 тис. людей евакуювалися за останній місяць з 5 областей, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Події

донеччина,дснс,евакуація

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про евакуацію понад 60 тис. українців за останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість регіонів нашої держави продовжують приймати у себе внутрішніх переселенців, які їдуть із прифронтових та окупованих територій. Лише за останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей евакуювалися понад 60 тис. наших громадян, більшість із яких - це жінки, діти, маломобільні та літні люди. І цей процес щодня триває", - повідомила Верещук.

За її словами, величезна відповідальність та значний обсяг роботи у зв'язку з цим лягає на громади та керівників місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб.

"Від їхнього вміння господарювати залежить не лише перебіг подальшої евакуації, а й те, як почуватимуться наші співгромадяни на новому місці. Тим більше, що наразі першочергове завдання порядку денного - підготовка до зими", - зазначила віцепрем'єр.

Читайте: Верещук закликає жителів окупованих територій евакуюватись і не брати участь у "референдумах": "Участь у цьому - це стаття Кримінального кодексу"

Верещук звернулася до керівників місць компактного проживання переселенців із проханням організуватись, сформувати перелік потреб, які неможливо вирішити самостійно, та передати їх безпосередньо Мінреінтеграції.

Раніше у Мінреінтеграції повідомили, що протягом серпня з небезпечних районів та тимчасово окупованих територій Харківської, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей було евакуйовано близько 45 тис. громадян. "Лише з Донецького регіону вдалося евакуювати майже 13 тис. громадян, із яких - понад 2 тисячі дітей", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Також читайте: В уряді розраховують до зими евакуювати близько 500 тисяч людей

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Її клоун здав південь, а вона тепер за бугальтера. ***** скільки людей вивезли.
показати весь коментар
06.09.2022 11:09 Відповісти
Можно Верешук повторно отчитатся о разминировании Чонгара...
показати весь коментар
06.09.2022 11:14 Відповісти
в серой зоне, среди руин песков, живут как минимум 4 человека. и никто из них не собирается уезжать ни в одну, ни в другую сторону.
показати весь коментар
06.09.2022 11:15 Відповісти
В совковой манере отрапортовалась,а дальше живите как придется,нам зеленым главное "освоить" гуманитарку и денежные средства,так,чтобы своим внукам,правнукам хватило.
показати весь коментар
06.09.2022 11:20 Відповісти
 
 