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Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Наразі триває ліквідація пожежі та розбір завалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харкова.

Так, близько 10:20 окупанти обстріляли центр Харкова. Російська ракета влучила у дах п’ятиповерхівки у Київському районі міста: повністю зруйновано три поверхи. Наразі триває ліквідація пожежі та розбір завалів, дані уточнюються.

Інша ракета влучила у двір адміністративної будівлі.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Мер Ігор Терехов заявив, що з-під завалів будинка врятували 3 осіб.

Нагадаємо, вранці 6 вересня війська РФ обстріляли Київський район Харкова.

Читайте: Внаслідок обстрілу Криворізького району військами РФ загинула жінка, поранення дістали 3 особи, - прокуратура. ФОТО

Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 01
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 02
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 03
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 04
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 05
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 06
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 07
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Ні усміхаються в Білгороді, Ростові на Дону, Москві, їм похеру в них все добре... а нас кожен день вбивають і так може тривати роками...
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06.09.2022 11:21
+10
Дааа... а путиноиды бредили что Харьков - руССкий город.. в итоге - Харьков стал самым бендеровским городом на планете... и так - за что рагули не возьмутся - всё через ж0пу получается, откуда видать и они выпали...
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06.09.2022 11:23
+9
Бесятся от бессилия,твари вонючие лапотные.
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06.09.2022 11:19
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Бесятся от бессилия,твари вонючие лапотные.
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06.09.2022 11:19 Відповісти
Ні усміхаються в Білгороді, Ростові на Дону, Москві, їм похеру в них все добре... а нас кожен день вбивають і так може тривати роками...
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06.09.2022 11:21 Відповісти
Безкарність ворога на його території породжуватиме ще більше злочинів і вбивств українців у нас.
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06.09.2022 11:24 Відповісти
накрити білгородщину ковровим методом
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06.09.2022 11:22 Відповісти
Не треба ковровим бомбардуванням. Бистріше і єфективніше точковим, як ми вже навчилися. По складам, інфраструктурі, та НПЗ.
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06.09.2022 11:45 Відповісти
Ну и прицепом снести 2-3 хрущёвки вместе с кацапским быдлом, чтобы на собственной шкуре прочувствовали
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06.09.2022 16:15 Відповісти
Дааа... а путиноиды бредили что Харьков - руССкий город.. в итоге - Харьков стал самым бендеровским городом на планете... и так - за что рагули не возьмутся - всё через ж0пу получается, откуда видать и они выпали...
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06.09.2022 11:23 Відповісти
100%
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06.09.2022 11:28 Відповісти
Треба знищувати місця розташування ракет у Белгороді. Якщо зачепить когось з невійськових - вибачте!
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06.09.2022 11:40 Відповісти
треба знищувати не те шо летить до нас, і не те з чого стреляють - воно нівчому не винне. винні ті хто стреляє. Їх треба винищувать!
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06.09.2022 11:49 Відповісти
Як ви собі уявляєте знищення пілотів та артилеристів. Бігати за ними? Не буде зброї та ракет, не буде чим стріляти. А виконавців потім судити. Ми ж гуманні.
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06.09.2022 12:06 Відповісти
судів та судей, прокурорів та слідчих на всих не вистачить. показово пару тройку засудить, а решту на уранові копальні нехай Україні користь приносять.
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06.09.2022 12:26 Відповісти
Та коли вже той Бєлгород рознесуть на друзки???
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06.09.2022 11:43 Відповісти
капец просто..., уже прилетало по дому, окна уже забиты..., жаль, что американцы не видят очевидных вещей или не хотят видеть...
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06.09.2022 12:09 Відповісти
А шо за ракеты? С-300? Патамушта звук был как от ПВО.
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06.09.2022 12:30 Відповісти
Частина ракет падає незадовго після пуску, частина на сам бєлгород, як в тому анекдоті про іжачка що він плакав, але їв кактус. Пора вже отвєтку давати по віськовим обєктам бєлгорода.
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06.09.2022 12:33 Відповісти
В анекдоті їжачок не їв, а ... кактус. Це миші їли
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06.09.2022 12:36 Відповісти
Треба відповідь.
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06.09.2022 14:06 Відповісти
сейчас вылезет Зеленский, и скажет, что это все фейк, а все С-300 были уничтожены еще вчера, под его чутким руководством.
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06.09.2022 16:39 Відповісти
 
 