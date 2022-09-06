Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі. ФОТОрепортаж

Наразі триває ліквідація пожежі та розбір завалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харкова.

Так, близько 10:20 окупанти обстріляли центр Харкова. Російська ракета влучила у дах п’ятиповерхівки у Київському районі міста: повністю зруйновано три поверхи. Наразі триває ліквідація пожежі та розбір завалів, дані уточнюються.

Інша ракета влучила у двір адміністративної будівлі.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Мер Ігор Терехов заявив, що з-під завалів будинка врятували 3 осіб.

Нагадаємо, вранці 6 вересня війська РФ обстріляли Київський район Харкова.

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