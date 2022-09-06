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Новини За кордоном
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Афганістан (450) вибух (3746) посольство РФ (314) теракт (853) ІДІЛ (284)

Відповідальність за вибух біля посольства РФ у Кабулі взяло на себе ІДІЛ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

іділ

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух біля входу до російського посольства у Кабулі, що в Афганістані.

Про це пише The Jerusalem Post із посиланням на канал бойовиків, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Там вказують, що загалом унаслідок вибуху загинули шестеро людей, серед них двоє співробітників російського посольства в Кабулі.

Терорист-смертник підірвав вибухівку біля входу в посольство, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 інших людей.

Як зазначає російський "Интерфакс", терористична організація на своїх інтернет-ресурсах повідомила, що теракт скоїв бойовик "ІДІЛ" Вакас Мухаджер.

Нагадаємо, напередодні, 5 вересня, до посольства підійшов чоловік, який хотів себе підірвати у натовпі, що зібрався біля дипустанови Росії. Охоронці помітили чоловіка та вистрілили в нього, внаслідок чого стався вибух.

Дивіться: Біля посольства РФ у Кабулі пролунав вибух, загинули щонайменше 10 осіб, зокрема російські дипломати. ВIДЕО

Росія є однією з небагатьох країн, які зберегли посольство у Кабулі після того, як угруповання "Талібан" захопило владу в Афганістані понад рік тому. РФ офіційно не визнає уряд "Талібану", проте проводила переговори з її представниками щодо постачання бензину та інших товарів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Подопечные фсб выходят из-под контроля?
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06.09.2022 12:33
+17
Кацапський бюджет урізався, мабуть ідільці нагадали про себе що не варто на них економити, бабло повинно приходити в повному об'ємі і в твердій валюті, а не дерев'яних.
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06.09.2022 12:39
+15
Талибан, Игил, Вагнеровцы... хрен там поймешь кто за что. Но все они почему то кормятся в кремле. Там же в кремле и хозяин всех террористических организаций мира
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06.09.2022 12:38
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Подопечные фсб выходят из-под контроля?
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06.09.2022 12:33 Відповісти
Кацапський бюджет урізався, мабуть ідільці нагадали про себе що не варто на них економити, бабло повинно приходити в повному об'ємі і в твердій валюті, а не дерев'яних.
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06.09.2022 12:39 Відповісти
ІГІЛ - це викормиши ГРУ ГШ МО рифляндії. ФСБ там рядом не валялось.
Зжеріть самі себе потвори.
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06.09.2022 12:43 Відповісти
Жабогадюкінг як він є. Крепкого здоровья и хорошего всем 200-м настроения
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06.09.2022 14:42 Відповісти
неожиданно, нормальные жеРебята, правда, лавров?
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06.09.2022 12:36 Відповісти
своїх же і грохнули. видно точно гашиш не поділили...
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06.09.2022 12:37 Відповісти
«рязанский сахар» від недодержави терориста Роzzія вже у продажу, виключно для своїх постійних клієнтів
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06.09.2022 12:38 Відповісти
Талибан, Игил, Вагнеровцы... хрен там поймешь кто за что. Но все они почему то кормятся в кремле. Там же в кремле и хозяин всех террористических организаций мира
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06.09.2022 12:38 Відповісти
до посольства підійшов чоловік, який хотів себе підірвати у натовпі, що зібрався біля дипустанови Росії.
---
Тобто зібрався натовп біля посольства, кацапи вирішили його розігнати, подзвонили братушкам в ІДІЛ і вони прислали довбойоба з бомбою. Натовп втік, винуватий ІДІЛ.
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06.09.2022 12:39 Відповісти
Це вам не кацапи навіть іділ бере відповідальність,а кацапи єто не ми нас тамнет,жалюгідні боягузи
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06.09.2022 12:42 Відповісти
Фрэндлифаер. Бывает.
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06.09.2022 12:42 Відповісти
Первый раз одобряю действия игил
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06.09.2022 12:49 Відповісти
"жмьоть єрманєц !"
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06.09.2022 13:10 Відповісти
теракт против террористической страны)) ха-ха, масло маслянное
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06.09.2022 12:50 Відповісти
Одни террористы взорвали других, свои разборки, похер.
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06.09.2022 12:55 Відповісти
Так вони ж ніби одного поля ягоди. Терорист - він і в Африці терорист. Виходить щось не поділити.
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06.09.2022 12:56 Відповісти
треба уточнити - руське крило іділ...
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06.09.2022 13:00 Відповісти
Їб@ла жаба гадюку 😆
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06.09.2022 13:04 Відповісти
Кацаписамі себе взірвали, щоб показати світу, що тероризм нікуде не дівся поки основний терорист застряг головою у Україні.
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06.09.2022 13:05 Відповісти
Вот зараза, как закрутили. Придется быть против обоих =)
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06.09.2022 13:06 Відповісти
Прикольно, когда ИГИЛ с Талибаном воюют. Из одного парашного котла ведь кормятся.
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06.09.2022 13:07 Відповісти
Терористична організація вбиває представників терористичної держави на території іншої держави, захопленої терористами. Как ето міло, всі потаємні бажання афганського наріду здійснилися...
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06.09.2022 13:25 Відповісти
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06.09.2022 13:26 Відповісти
 
 