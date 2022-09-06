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Новини Економіка
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мито (155) металобрухт (153)

Здійснити в Україні зелений перехід без масового використання металобрухту буде неможливо, – нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

видобування

Україна не зможе виконати взяті на себе зобов’язання по скороченню шкідливих викидів в атмосферу без належного забезпечення металобрухтом, який дозволяє суттєво знизити вуглецевий слід у металургійному виробництві, вважає заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Тож намагання представників брухтозаготівельної галузі добитися скасування експортного мита на вторсировину, яке встановлене в Україні на рівні 180 євро/т, іде у розріз із державною політикою. Про це йдеться у статті UAprom "Експортні перспективи: чи поїде український брухт закордон"

"Набуття статусу кандидата на членство в ЄС говорить про те, що нам від цих завдань після перемоги нікуди не дітись. Поки в світі не вигадали технології, яка дозволяє здійснити зелений перехід без масового використання металобрухту в якості металургійної сировини. Тому стимулювати вивіз цієї сировини за кордон є повним безглуздям з точки зору нашої здатності виготовляти металопродукцію для поставок в ЄС", - зазначив депутат.

Наявність достатнього обсягу брухту матиме важливе значення для країни під час відбудови від наслідків війни, вважає керівник дослідницького центру CMD-Ukraine Ігор Гужва, оскільки одночасно знадобляться сотні тисяч тонн металопродукції для будівництва житла й інфраструктури.

До того ж використання металобрухту дозволить дещо здешевити процес виробництва, додав президент об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олесандр Каленков. "Хоча зараз попит на брухт на внутрішньому ринку не такий як раніше, варто розуміти, що він все ж буде зростати. Коли безпекова ситуація покращиться, попит збільшиться не на 10-20%, а в рази. Для підприємств, які зараз зупинили чи обмежили виробництво, економічно доцільніше буде збільшувати використання металобрухту замість чавуну. Але обсяги брухту в Україні обмежені, і вичерпувати їх не варто", - вважає він.

Крім того, спроби пролобіювати скасування експортного мита на металобрухт експерти пов’язують із намаганням окремих компаній розблокувати постачання стратегічної сировини до окупованого Росією Придністров’я. Це наразі єдиний можливий варіант, оскільки постачання до Туреччини, яка раніше була чи не найбільшим покупцем української сировини, неможливі через заблоковані порти. Постачання ж до Євросоюзу не здійснюються, хоча на операції з країнами ЄС діє ставка мита у розмірі 3 євро/т, звертають увагу фахівці.
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Топ коментарі
+11
ну наконец то, после целого ряда тупых статей, озвучили, кто из нардепов кормится на металлоломе
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06.09.2022 12:55
+5
Сейчас рашка обеспечила нас метломом на годы вперед
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06.09.2022 13:00
+2
Ну сейчас не вывозим, цена 2500 - 3000 грн тонна. Именно этого он и хочет - запретить экспорт, скупать металолом на внутреннем рынке за копейки и продавать на мировых рынках за дорого
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06.09.2022 13:10
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А нехер было свой вывозить. Лыганва уже даже гвозди пособирала, етить-колотить. Кинулись, когда уже нихера не осталось.
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06.09.2022 12:53 Відповісти
ну наконец то, после целого ряда тупых статей, озвучили, кто из нардепов кормится на металлоломе
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06.09.2022 12:55 Відповісти
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06.09.2022 13:03 Відповісти
А что с того толку, что вы будете знать кто с чего кормится. Мы-то никак не повлияем, а они про свои потоки обогащения все и про всё знают.))) То-же зерно возмите. Какая разница кто на этом варится? Главное что зерно не в Африку пойдет голодающим деткам, а на европейские биржи.
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07.09.2022 17:28 Відповісти
парламент это и есть закрытый клуб по лоббированию интересов. и так во всех странах. проблема только в том, что на Западе это легально, а у нас депутаты в темную на подкормке сидят
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07.09.2022 19:21 Відповісти
Сейчас рашка обеспечила нас метломом на годы вперед
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06.09.2022 13:00 Відповісти
2000 такнковХ40тонн=80 000 тонн стали (только танки)
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06.09.2022 13:25 Відповісти
он шо, ***, с Луны соскочил? металлолома ему не хватает?
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06.09.2022 13:01 Відповісти
ну он же написал - мы вывозим металлолом свой за границу...
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06.09.2022 13:05 Відповісти
Ну сейчас не вывозим, цена 2500 - 3000 грн тонна. Именно этого он и хочет - запретить экспорт, скупать металолом на внутреннем рынке за копейки и продавать на мировых рынках за дорого
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06.09.2022 13:10 Відповісти
А теперь включаем логику - как продать на мировой рынок, если экспорт запрещён? Продажа на мировые рынки=экспорт. А запрет экспорта, чтоб не убить собственное производство - более чем логичен
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07.09.2022 23:24 Відповісти
написал про "намагання".....
ок, ща прочту еще раз....
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06.09.2022 13:15 Відповісти
ну и где он там такое говорит?..... он говорит, что "хотят", но хотят, не значит "могут".....
а то что лом вывозили и раньше - ни для кого не секрет.....
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06.09.2022 13:27 Відповісти
В Україні не вистачає металобрухту???
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06.09.2022 13:05 Відповісти
Конечно. И всегда не хватало. Шутки шутками, но металлолома нужно нереально много. И не каждый металлолом годится
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07.09.2022 23:22 Відповісти
А я думав, що зелений перехід здійснили в 2019! А тут ще один??
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06.09.2022 13:09 Відповісти
Зеленый переход это так-же как при союзе было с коммунизмом.))) Сперва шли к нему долго и упорно, а потом поняли что уже прошли давно и началась перестройка. Ну а после уже всем известно чем закончилось. Так и теперь, вспомнят когда в пропасти окажутся.
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07.09.2022 17:24 Відповісти
2000 танков уже не металлолом? или то была статистика для зелохов?
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06.09.2022 13:16 Відповісти
Каккой-то куй с бугра что-то там "считает".
Московиты пригнали столько металлолома,
что пионеры замахаются собирать.
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06.09.2022 19:49 Відповісти
Это так только кажется. Металлолома реально нужно очень много. А нам его раньше не хватало и при традиционном методе плавки.
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07.09.2022 23:19 Відповісти
Влада має прораховувати економічну політику на декілька кроків вперед, навіть думати про економіку після Перемоги України. А в нас прийнято жити сьогоднішнім днем, говорити приємності, а "там якось буде"...
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07.09.2022 12:04 Відповісти
О каком зеленом переходе вообще идет речь? Они там в бункерах сидят без интернета или вообще мозги от страха растеряли? Та-же Европа уже заткнулась со своими зелеными технологиями, а эти все продолжают по инерции сунуться в пропасть. Это уже даже не клоунада...
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07.09.2022 17:21 Відповісти
Очевидно. Все электродуговые печи работают на металлоломе. Потому все эти басни про зелёную металлургию это ерунда. Это можно делать только в том случае, если где-то сталь делают по старинке. Но вот увидите - в ближайшее время Европа начнёт расконсервировать свои доменные печи.
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07.09.2022 23:18 Відповісти
 
 