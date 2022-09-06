Здійснити в Україні зелений перехід без масового використання металобрухту буде неможливо, – нардеп

Україна не зможе виконати взяті на себе зобов’язання по скороченню шкідливих викидів в атмосферу без належного забезпечення металобрухтом, який дозволяє суттєво знизити вуглецевий слід у металургійному виробництві, вважає заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Тож намагання представників брухтозаготівельної галузі добитися скасування експортного мита на вторсировину, яке встановлене в Україні на рівні 180 євро/т, іде у розріз із державною політикою. Про це йдеться у статті UAprom "Експортні перспективи: чи поїде український брухт закордон"

"Набуття статусу кандидата на членство в ЄС говорить про те, що нам від цих завдань після перемоги нікуди не дітись. Поки в світі не вигадали технології, яка дозволяє здійснити зелений перехід без масового використання металобрухту в якості металургійної сировини. Тому стимулювати вивіз цієї сировини за кордон є повним безглуздям з точки зору нашої здатності виготовляти металопродукцію для поставок в ЄС", - зазначив депутат.

Наявність достатнього обсягу брухту матиме важливе значення для країни під час відбудови від наслідків війни, вважає керівник дослідницького центру CMD-Ukraine Ігор Гужва, оскільки одночасно знадобляться сотні тисяч тонн металопродукції для будівництва житла й інфраструктури.

До того ж використання металобрухту дозволить дещо здешевити процес виробництва, додав президент об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олесандр Каленков. "Хоча зараз попит на брухт на внутрішньому ринку не такий як раніше, варто розуміти, що він все ж буде зростати. Коли безпекова ситуація покращиться, попит збільшиться не на 10-20%, а в рази. Для підприємств, які зараз зупинили чи обмежили виробництво, економічно доцільніше буде збільшувати використання металобрухту замість чавуну. Але обсяги брухту в Україні обмежені, і вичерпувати їх не варто", - вважає він.

Крім того, спроби пролобіювати скасування експортного мита на металобрухт експерти пов’язують із намаганням окремих компаній розблокувати постачання стратегічної сировини до окупованого Росією Придністров’я. Це наразі єдиний можливий варіант, оскільки постачання до Туреччини, яка раніше була чи не найбільшим покупцем української сировини, неможливі через заблоковані порти. Постачання ж до Євросоюзу не здійснюються, хоча на операції з країнами ЄС діє ставка мита у розмірі 3 євро/т, звертають увагу фахівці.