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Новини За кордоном
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Росія (47196) міграція (164)

З Росії у 2022 році виїхало вдвічі більше осіб, ніж минулого року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

аеропорт

З Росії від початку року виїхали 419 тис. осіб, порівняно з 202 тис. за аналогічний період минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це свідчать дані Росстату.

Так, міграційний відтік склав 96 тис. проти приросту на 114 тис. 2021-го.

"До країн СНД із Росії виїжджали 368 тис. осіб, а повернулися 294 тис. (міграційний відтік становив 73 тис. проти приросту на 111 тис. 2021 року). До країн далекого зарубіжжя виїхали трохи більше 50 тис. осіб, а повернулися 27 тис. (мінус 23 тис. проти приросту на 2,5 тис. 2021-го)", - йдеться в повідомленні.

Найбільше людей з Росії виїхали в Україну (79,6 тис.), Таджикистан (58,4 тис.), Вірменію (49 тис.), Киргизстан (43,6 тис.), Казахстан (40,7 тис.) та Узбекистан (38,6 тис.).

"Серед країн далекого зарубіжжя лідерами стали Китай (6,6 тис.), В'єтнам (5,4 тис.) та Індія (4,1 тис.)", - пише видання.

Загалом, за даними Росстату, з початку року чисельність населення Росії з урахуванням смертності скоротилася на 480 тисяч осіб.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Не согласные и не такие русские? Кацап, как бы не называл себя и в кого бы не рядился, все равно, везде останется паскудной вонючей и тупой русской свиньёй.
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06.09.2022 13:11
+5
Німцям не помогло, і вам, суки, не поможе. Хоч біжіть, хоч не біжіть.
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06.09.2022 13:14
+4
*********** зачем бежите с путинского рая, русня в стойло
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06.09.2022 13:13
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Не согласные и не такие русские? Кацап, как бы не называл себя и в кого бы не рядился, все равно, везде останется паскудной вонючей и тупой русской свиньёй.
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06.09.2022 13:11 Відповісти
КАЦАПАМ
- Если вы воспитанный человек, - заметил Швейк, - то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам всё позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк.
- Нужник! Вот кто вы. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.
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06.09.2022 14:31 Відповісти
Вы думаете кацапи и прочие отбросы человечества населяющие искусственное образование РФ читали Гашека и знают кто такой Швейк?
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06.09.2022 16:24 Відповісти
вас не смущает, что против Украины воюют десятки других национальностей? тувинцы, буряты, чеченцы, дагестанцы, калмыки всякие? а то, что 100 тыщ орлдошных украинцев тоже там же? в т.н. российской армии русских-то по крови меньше трети.
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06.09.2022 15:53 Відповісти
Нет, не смущает. А вам за свих соотечественников обидно стало?
Мы говорим - русский,
Понимаем, что это кацап.
Мы говорим - кацап,
И понимаем, что это россиянин.
Мы говорим - россиянин,
И понимаем, что это разного рода нации и народности (буряты, тувинцы, мокша, чуваши, эрзя, разного рода народности Северного Кавказа от чеченцев-кадыровцев с осетинами и заканчивая даргинцами, дагестанцами и т.д.) населяющие 1/6 часть Земли и являющие собой отбросы человечества.
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06.09.2022 16:22 Відповісти
Я еврей и не люблю, когда дебилы разного рода мешают всех под одну гребёнку по национальному признаку. Каждому по вине его и только так это должно работать. Всё прочее - идиотизм. Хороший человек или плохой определяет не его национальность, а его поступки. Поэтому для меня русский воющий в ЗСУ лучше, чем украинец сепар воющий за ЛНР-ДНР-РФ.
А для вас?
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06.09.2022 18:22 Відповісти
И что, то что вы еврей? Это даёт вам исключительное право поучать других? И где вы увидели национальность "россиянин" что тут возмущаетесь за национальный признак? Россиянин - это термин обозначающий отбросы человечества состоящие из более чем сотни народов и народностей. Орда - одним словом. И для меня московит воюющий за Украину лучше чем украинец сепар воюющий за Парашу. Но таких московитов очень мало. МИЗЕРНОЕ количество.
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06.09.2022 19:20 Відповісти
Алло, что же вы молчите? У вас же исключительное право поучать других, раз вы еврей, и вы поэтому претендуете на истину в последней инстанции. Как там на счёт гребёнки и по вине его в отношении сброда что сам себя называет "россияне"? К слову, а вот, как вы к арабам относитесь и к их борьбе за свою землю?
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06.09.2022 21:24 Відповісти
*********** зачем бежите с путинского рая, русня в стойло
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06.09.2022 13:13 Відповісти
сприяти цій міграції !

втікають не самі ватні та дурні, до того ж і забеспечені - горошенята з рашки вивозять

рашка має стати країною воних довбойобів !
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06.09.2022 13:14 Відповісти
грошенята
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06.09.2022 13:21 Відповісти
Німцям не помогло, і вам, суки, не поможе. Хоч біжіть, хоч не біжіть.
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06.09.2022 13:14 Відповісти
чисельність населення Росії з урахуванням смертності скоротилася на 480 тисяч осіб Джерело: https://censor.net/ua/n3365392

Це ж скільки років чекати, поки закінчеться?!!
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06.09.2022 13:15 Відповісти
Ще 22й не закінчений.
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06.09.2022 14:24 Відповісти
Найдем всех, щарик круглый
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06.09.2022 13:34 Відповісти
Пугачева и Меладзе вернулись. Израиль не резиновый.
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06.09.2022 14:42 Відповісти
Там жить дорого очень.
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06.09.2022 14:54 Відповісти
А что ей говорить? Денех нет?
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06.09.2022 15:02 Відповісти
 
 