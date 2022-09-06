З Росії у 2022 році виїхало вдвічі більше осіб, ніж минулого року
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З Росії від початку року виїхали 419 тис. осіб, порівняно з 202 тис. за аналогічний період минулого року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це свідчать дані Росстату.
Так, міграційний відтік склав 96 тис. проти приросту на 114 тис. 2021-го.
"До країн СНД із Росії виїжджали 368 тис. осіб, а повернулися 294 тис. (міграційний відтік становив 73 тис. проти приросту на 111 тис. 2021 року). До країн далекого зарубіжжя виїхали трохи більше 50 тис. осіб, а повернулися 27 тис. (мінус 23 тис. проти приросту на 2,5 тис. 2021-го)", - йдеться в повідомленні.
Найбільше людей з Росії виїхали в Україну (79,6 тис.), Таджикистан (58,4 тис.), Вірменію (49 тис.), Киргизстан (43,6 тис.), Казахстан (40,7 тис.) та Узбекистан (38,6 тис.).
"Серед країн далекого зарубіжжя лідерами стали Китай (6,6 тис.), В'єтнам (5,4 тис.) та Індія (4,1 тис.)", - пише видання.
Загалом, за даними Росстату, з початку року чисельність населення Росії з урахуванням смертності скоротилася на 480 тисяч осіб.
Будь ласка, зачекайте...
- Если вы воспитанный человек, - заметил Швейк, - то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам всё позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк.
- Нужник! Вот кто вы. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.
Мы говорим - русский,
Понимаем, что это кацап.
Мы говорим - кацап,
И понимаем, что это россиянин.
Мы говорим - россиянин,
И понимаем, что это разного рода нации и народности (буряты, тувинцы, мокша, чуваши, эрзя, разного рода народности Северного Кавказа от чеченцев-кадыровцев с осетинами и заканчивая даргинцами, дагестанцами и т.д.) населяющие 1/6 часть Земли и являющие собой отбросы человечества.
А для вас?
втікають не самі ватні та дурні, до того ж і забеспечені - горошенята з рашки вивозять
рашка має стати країною воних довбойобів !
Це ж скільки років чекати, поки закінчеться?!!