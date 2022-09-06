Росія заробила на продажу нафти, газу й вугілля більше, ніж витратила на війну з Україною, - дослідження
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія все ще отримує рекордні доходи від продажу енергоресурсів, які значно перевищують її витрати на війну проти Україні.
Про це свідчить дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Зокрема, доходи Росії від експорту нафти, газу й вугілля за перші шість місяців повномасштабної війни проти Україні склали близько 158 мільярдів євро, що значно перевищує витрати на вторгнення, які оцінюються в 100 мільярдів євро.
Євросоюз був найбільшим покупцем російського викопного палива, заплативши країні-агресору 85 мільярдів євро, на другому місці - Китай із 35 мільярдами євро.
Серед країн ЄС найбільшим клієнтом Росії стала Німеччина, котра заплатила 19 мільярдів євро. Це зробило її ще й другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі після Китаю.
Незважаючи на падіння обсягів експорту енергоресурсів, Росія "все ще отримує рекордні прибутки" від викопного палива, зазначає аналітик CREA Лаурі Міллівірта.
"Щоб боротися з цим, уряди повинні запровадити мита або обмеження цін на імпорт з Росії та прискорити заходи з енергозбереження. Перш за все, необхідно скоротити споживання нафти і газу шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових насосів і електромобілів", - наголосив Міллівірта.
Будь ласка, зачекайте...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
Звісно санкції з виду одна тільки назва.
Заслані агенти окуповуються для кремля доволі швидко.
Каким надо быть депилом, что бы думать что санкции отразятся на економике рашки за полгода? Что у вас в головах?
Среди возможных мер они называют наложение санкций на иностранные банки и торговые площадки криптовалютой, через которые РФ получает доступ к международным валютам, конфискацию банковских счетов и корпоративных активов, принадлежащих внесенным в "черный список" олигархам, а также наказания иностранных компаний, продолжающих экспортировать запрещенные товары в РФ
Все с оговорками и дырами доя обхода
Чиновники администрации говорят, что цель второго этапа - перекрыть оставшиеся пути, обеспечивающие доходы и импорт, необходимые президенту дiду бабаю для ведения войны, даже несмотря на то, что ЕС продолжает закупать значительные объемы нефти и газа(газ-август) в россии. Это означает нацеливание на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые помогают россии поддерживать доступ к международным валютам, захват банковских счетов и корпоративных активов олигархов, занесенных в черный список, и наказание иностранных компаний, уличенных в экспорте контролируемых товаров в страну.
про какой этап вы говорите ? ВСЕ с 2014 г
А это скоро случится уверен
Справа в тім, що в підсвідомій пам'яті президента США і його радників певним чином викарбований синдром Перл-Харбору - це кидок загнаного в кут хижого і небезпечного звіра (на той час союзника гітлерівської Німеччини - мілітариської Японії), якому Америка з Великобританією організували сировинне, зокрема нафтове ембарго.
Визнання в теперішніх умовах рашистської пітьми державою - спонсором тероризму означатиме аналогічний захід, але вже з ізоляції цього агресивного утворення від світової фінансової системи, що останнє сприйме з вірогідністю 100% як оголошення війни.
І тоді може кинутись, вірніше кинути.
Бомбочку. Одну. Невеличку. Як колись на Хіросіму, щоби подивитись, що далі буде.
Зі Світом.
посмотрим, что они весной запоют....
а мы, даст Бог, как-то эту зиму переживем....
Тобто Европа хоче нафту але дешеву не таку яку продає Росія і як що це так буде то Росія не буде мати значних прибутків.
А ті хто каже що санкції погано працюють бо немає голодних бунтів- їх не було і не буде в Росії будуть згодними вмирати але на страйки не підуть бояться державного перевороту.
А ще дуже цікава х...ня Тотал так і не вийшов з долі у найбільшому газовому родовищі в РФ, заяви були але так все і заглохло... І ніхто не згадує що акціонерами Газпрому є представники крупного бізнесу Німеччини, які через Шредера туди зайшли....
Стаття дещо маніпулятивна.
Така ситуація рівно до кінця цього року. Бо ще не запрацювали за фактом усі санкції. Зараз країни закуповуються щоб пережити зиму, тому й ефект зворотній. Санкції за вугілля вже починають діяти (через півроку там просто позакривають більшість заводів, фактично, але не формально, бо це ж росіяни - вони спочатку у відпустки всіх відправлять, потім ше шось придумають шоб статистику не портити).
З зими в повну задіють санкції проти нафти.
З наступного року - обмеження щодо газу.
Однак, за дослідженням Єлю, санкції дійсно не достатні. Для потрібного ефекту газ треба не обмежити, а повністю припинити. Перенаправити росія зможе тільки малу долю (з багатьох причин). Втім, наразі існує неможливість повністю відмовитися від газу через фактичні причини (повний перехід на альтернативи можливий ніяк не менше ніж за два роки), й політичний - прийняти пакет з відсутністю газу не дасть Угорщина.
В зв'язку з цим, найвірогідніше, кожна країна буде поступово відмовлятися від газу у власному порядку виходячи з максимальної можливості й швидкості, за якої конкретно кожна країна може відмовитися. БАгато країн дійсно вже суттєво скоротили. Але реально це скорочення відчується з початку наступного року, бо зараз сезон закупок щоб вижити взимку (цинічно не цинічно, але факт).
у вас виходить, що кацапи жертували своїм добробутом, щоб утримувати і без того наїджених європейців ? ))
тепер же, коли газ нарешті залишається вдома, то парашисти точно заживуть
але мушу вас розчарувати, роіська наробить купу лайна - тільки на це вона і здатна.
1. Денег в Мордоре *********. И пока нет симптомов, что "завтра" они закончатся. Говоря о долгосрочной перспективе, необходимо понимать объективную реальность: Невозобновляемые ископаемые ресурсы НЕ МОГУТ дешеветь. (возможны только искусственные или спекулятивные короткосрочные откаты в цене).
2. Санкции бьют не только по Мордору, но и по всему цивилизованному миру (увы). Поэтому ужесточать их никто не будет. Говоря о санкциях против Мордора, нельзя сравнивать с санкциями против других стран. Это как сравнивать закрытие ларька у дома и закрытие всей сети АТБ например.
В ближайшее десятилетие Мордор невозможно "обанкротить". И физически его уничтожать никто не будет. Но Мордору можно и дОлжно дать в Украине таких 3,14здюлей чтобы у них на долгие годы отпала охота в "спецоперациях". Вот это сделать реально.
Украина будет в относительной безопасности если победит коррупцию и станет условным Израилем (или Юж. Кореей) в обороноспособности, Армии, ВПК и социуме. Любые другие варианты - это популизм и демагогия.
Ох..но допамагає цивілізований світ у боротьбі з мороком...
не пишите ерундой. Доход это таки выручка, а выручка минус себестоимость - это таки прибыль. )
Живой силы там пока хватает
Кто отдаст лучшее оружие отдают то что нужно поменять хотя оно не70 годов
26 серп. 2022 р. - Президент России Владимир Путин в рамках форума «ПМЭФ-2022» подчеркивал, что Россия экспортирует газ в ЕС по ценам «в пять раз ниже рынка».
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/26/937852-norvegiya-otkazalas-snizhat-tsenu
https://storm100.livejournal.com/11226393.html
5 сентября 2022
Новости ресурсной паРаши: усё стабильно
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА паРаши РУХНУЛИ ДО МИНИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 14 МЕС
По данным Минфина паРаши нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе продолжили снижаться, сократившись до 672 млрд руб. Это минимальная величина НГД за последние 14 месяцев. Снижение к августу прошлого года составило -3.4% гг; снижение в 3-м квартале складывается на уровне -14.6% гг.
Газовая война с Европой всё дороже обходится бюджету. Падение доходов бюджета от газа (НДПИ + ЭП) в августе составило -5.1% гг, с начала 3-го кв: -14.6% гг.
Но есть и хорошие новости для бюджета эрэфии. В сентябре-ноябре в бюджет начнут поступать изъятые у акционеров газпрёма дивиденды за прошлый год. Это более 400 млрд в мес. Так что до конца года динамика НГД улучшится. Но перспективы следующего года выглядят ужасно, особенно если в полной мере заработает 6-й пакет санкций ЕС.
ПОДРОБНО:
рассеянские нефтегазовые доходы упали до самого низкого уровня за год
минфин усея паРаши 5 сентября отчитался о нефтегазовых доходах бюджета ЭрЭфии за август на уровне 671,9 миллиарда рублей. Это самые низкие нефтегазовые доходы с июня 2021 года - тогда они составили 647 миллиардов рублей.
Детали. Один из факторов, который мог повлиять на доходы рассеянского бюджета, - снижение цен на нефть рассеянской марки Urals: в августе она подешевела на 4,7% к июлю - до 74,73 доллара за баррель. При этом падение доходов было частично компенсировано более высоким курсом доллара. Средний курс рубля к доллару в июле составлял 58,2 рубля, а в августе - 60,3 рубля.
▪️ Еще один негативный фактор - снижение закупок нефти со стороны азиатских партнеров, на которых переориентировалась паРаша после сокращения спроса со стороны европейских клиентов и полного отказа от рассеянской нефти в США. Как сообщал Bloomberg, поставки из паРаши за последние три месяца сократились более чем на 500 тысяч баррелей в день до 3 миллионов баррелей за день, что стало самым низким уровнем с конца марта.
▪️ Экспорт газа в августе, наоборот, вырос по сравнению с июлем. По данным газпрЁма, его поставки в страны дальнего зарубежья в августе составили 6,9 миллиарда кубометров против 6,4 миллиарда кубометров в июле. Но продолжало происходить перераспределение потоков из Европы в Азию. В августе трубопровод «северный поток» работал только на 20%. По данным газпрЁма, экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», наоборот, растет. За семь месяцев прокачка газа по нему выросла на 60,9%. В отчете компании за август говорится, что поставки в Китай остаются на высоком уровне, однако конкретные цифры не приводятся.
Контекст: ЕС, США и Великобритания ввели санкции в отношении рассеянской нефти, чтобы лишить паРашу доходов от энергоресурсов. США уже отказались от рассеянской нефти, Великобритания планирует сделать это до конца года, а ЕС ввел частичное эмбарго на поставки нефти из паРаши. Также обсуждаются санкции в отношении рассеянского газа, в том числе потолок цен на газ. Однако пока паРаша продолжает получать высокие доходы от продажи энергоресурсов.
невже всi ? )