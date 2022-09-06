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Новини Політика України
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Одеса (4023) пам'ятник (890)

Долю пам’ятника Катерині II в Одесі вирішуватимуть на громадських обговореннях, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Політика України

одеса,катерина,іі

Долю пам’ятника засновникам Одеси вирішуватимуть на громадських обговореннях.

Про це повідомила у телеграмі Одеська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"19 вересня 2022 року о 12:00 відбудуться громадські обговорення у формі інтернет-конференції з питання вирішення долі пам’ятника "Засновникам Одеси", що розташований на Катерининській площі у м. Одеса", - йдеться у повідомленні,

Після громадських обговорень планують провести електронне опитування жителів громади, яке триватиме впродовж 20 вересня - 20 жовтня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам’ятники Катерині II та Суворову треба передати в музеї, - Одеська ОВА. ФОТО

Нагадаємо, петиція щодо демонтажу пам’ятника засновникам Одеси набрала необхідні 25 тисяч голосів за 54 дні. У відповідях на сайті офіційного інтернет-представництва Президента зазначено, що глава держави звернеться до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+31
Какие, нах, обговорення? Вы дебилы или вата? Сколько вонючая немка уничтожила козаков? Вам напомнить?
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06.09.2022 13:55
+19
О Господи...
Що тут вирішувать ?
Женіть чуму подалі від міста, поки цілі.
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06.09.2022 13:55
+15
в Украине должно быть ровно столько российских памятников, сколько украинских памятников в россии!
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06.09.2022 13:55
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А більшість т.з. громади в Адесе гнила кацапня, на чолі з мером Трухановим у якого кацапський паспорт.
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06.09.2022 13:55 Відповісти
це навіть цікаво!

одесіти проголосують "за" подальші обстріли і свою смерть ?
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06.09.2022 14:12 Відповісти
Таки да, проголосуют
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06.09.2022 14:17 Відповісти
Чуєш ти - Zемєр, а не пішов би ти нафуй слід за рюзьгєкарабльом! Якшо ти саме кінчена гнида - не рівняй по собі усіх!! Якби у 14-му Українська Одеса не встояла(завдяки патріотам з Одеси і харківським ультрас що прийшли нам на поміч)- де б ти зара був?! Може в Одесі й дохріна ватов'******, але їх чимало як то кажуть і у Львові і в Кийові! Тож не розписуйся "за всю Одесу"! Теж мені - ікспєрд 🤓мамкин!
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06.09.2022 14:23 Відповісти
пан може себе накручувати скільки завгодно, але Zemer правду каже, як би то не було прикро...
вати там приблизно 70%, тільки та вата сидить мовчки.. але голосує.
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06.09.2022 15:31 Відповісти
Максимка не рви на жопі пірьячко. Як Труха скаже так і буде
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06.09.2022 15:58 Відповісти
Ти чиїх будеш - ботяро?🤨 Шо - у вас ольгінських нова "тємка": "качнуть адєссу"? Та дрина тобі неструганого під хвоста🖕 ***********, дякувати Богу в Одесі не так багацько ватов'****** як того хтілось би *****, тож і "качати" вони разом із вашою ольгінською ботвою можуть хіба шо свої когутячі 🐓🥚🥚крашанки у своїх штанях! 🤣 А тей лайнопостамєнт смердючій імперській курві ми все одно викинемо на смітник - шо б там собі не казало оте лисобубне трухачортило!
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06.09.2022 19:41 Відповісти
Какие, нах, обговорення? Вы дебилы или вата? Сколько вонючая немка уничтожила козаков? Вам напомнить?
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06.09.2022 13:55 Відповісти
А найголовнішим було оце, бо не було би цього, то жили би як у Польщі - В 1787 году при посещении Екатериной II города Шклова во время поездки на юг по протекции князя Григория Потёмкина ею был принят Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах Российской империи только слово «евреи»[18].
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06.09.2022 14:04 Відповісти
Унизительного для них в этом слове ничего не было и нет. Это междуклановые разборки, которые онихотели порешать за счет немчуры. Это как негры свободно называют друг-друга ниггерами, а на нас обижаются.
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06.09.2022 14:12 Відповісти
Україна не місце для єврейських міжкланових розборок.
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06.09.2022 15:05 Відповісти
На жаль
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06.09.2022 15:06 Відповісти
Всіх.По факту та злоїбуча ******* і знищила Січ.
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06.09.2022 15:05 Відповісти
Перейменувала литовську фортецю Коцюбіїв посуті, а будували її колишні козаки, кладовище яких є до сих пір на північній околиці міста (в ютубі є огляд- чорноморські каменярі Одеси, А. Домбровський)...
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06.09.2022 15:23 Відповісти
О Господи...
Що тут вирішувать ?
Женіть чуму подалі від міста, поки цілі.
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06.09.2022 13:55 Відповісти
Гнида (труханов) у якої два російські паспорти буде щось вирішувати?
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06.09.2022 14:31 Відповісти
так, буде. бо немає політичної волі керівницьтва країни.
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06.09.2022 15:35 Відповісти
в Украине должно быть ровно столько российских памятников, сколько украинских памятников в россии!
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06.09.2022 13:55 Відповісти
Дивлячись кому - Троцькому наприклад в ращі можуть памятник поставити, чи Бузині з Щорсом,
тому це варіант так собі.
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06.09.2022 14:12 Відповісти
В Україні пам'ятником кацапу/кацапці може бути березовий хрест над могилою. І то тимчасово, доки не згниє. Крапка!
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06.09.2022 14:29 Відповісти
Який там хрест нехристям ставити,сатанінськаорда не має право на хрест!
Позорный столб , это самое большое на что может расчитывать нелюди.
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06.09.2022 14:35 Відповісти
Це їхні проблеми. 😊 Ми - християни. Або принаймні гуманісти. Ми навіть домашнім тваринам пам'ятники ставимо. Чи принаймні пам'ятні позначки.
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06.09.2022 14:43 Відповісти
Ми хрестіяни ,це так , але до діявола не маємо право бути гуманими, Ростислав (гарне ім,я))), якщо хрест і класти ,то тільки щоб ця нечисть зомована знов не вилізло з могили.
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06.09.2022 15:02 Відповісти
Я вже не розумію,що ще повинно статися в Україні,щоб закінчився цей театр абсурду. Виникнення "чорної діри" чи що?🤦
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06.09.2022 13:58 Відповісти
Нагадаємо, петиція щодо демонтажу пам'ятника засновникам Одеси набрала необхідні 25 тисяч голосів за 54 дні Джерело: https://censor.net/ua/n3365404

А должна была за неделю
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06.09.2022 14:00 Відповісти
******, собака кацапська
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06.09.2022 15:20 Відповісти
электронное голосование ....................ахахахааааааа, рассмешили.
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06.09.2022 14:00 Відповісти
Є закон, є прокуратура і є не виконання закону. Має бути відкрита справа і тюрма і воші для тих, хто не виконав вимоги закону. Але це ж стосується Засрашки і малоросів, які при владі, то тут закон не діє. Можна уявити, що є стаття 115 КК України і є вбивця, але громада має вирішити, притягувати його до відповідальності чи ні.
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06.09.2022 14:06 Відповісти
Німецьки нащадки і досі знімають порнофільми по мотивам содомських вчинків Катерини II
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06.09.2022 14:09 Відповісти
Не понимаю, там в Одессе что патриотов совсем не осталось? Взять тросик, тягач и скинуть эту ****** нахер. максимум админ штраф
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06.09.2022 14:11 Відповісти
Так воно й буде! Але скинути тей шматок лайна з постаменту - то таке..😏 Головне - НЕГАЙНО ПРИБРАТИ ВІД ВЛАДИ банду лисого бубна трухи! Воно гнидюче падло сидить і терпляче чекає коли ***** нарешті висадить свій дєсант і зробить його гауляйтером одещини! Та не діжде того мерзота - НІКОЛИ!! Якщо знести труханівсько-шаройобсько-ригівську бандоту при владі - знести тей гівнопам'ятник імперській шльондрі не складе ніяких проблем: за декілька годин приберемо!
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06.09.2022 14:32 Відповісти
цю споруду охороняють охороняє цілий підрозділ поліції і місцеві сепари.
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06.09.2022 14:33 Відповісти
Уже дообговорювались в Донецьку, Луганську та Сімферополі тепер доводиться розгрібать всій країні.
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06.09.2022 14:13 Відповісти
А как кацапы поступают в аналогичном случае?
Зашли, наши памятники свалили, символику уничтожили, всяких члениных и феликсов понаставляли и т.п.
Зная Одессу и жителей, то большинство будет против сноса....
Но это тот случай, когда и власть надо употребить !
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06.09.2022 14:16 Відповісти
Який сум і приниження
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06.09.2022 14:20 Відповісти
Рішення як раз для воєнного часу. 90% адєсітаф підуть класти курві букети до підніжжя.
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06.09.2022 14:21 Відповісти
Обговорень захотілось зносити пмятники окупантам чи ні. Когось, мабуть, мало бомбили.
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06.09.2022 14:21 Відповісти
цікаво, а коли в Києві знесуть памятники щорсу, ватутіну...
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06.09.2022 15:32 Відповісти
Долю пам'ятникія в Уерахні має втрішувати судвиконавець згідно судового рішення на основі Закону України про декомунізацію і дерусифікацію. Крапка! Ми маємо ставати правовою державою. Вже давно пора це зрозуміти.
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06.09.2022 14:24 Відповісти
вибачте, в Україні*
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06.09.2022 14:35 Відповісти
Это знак русского импереализма. Ее установили русские агенты по приказу Кремля!
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06.09.2022 14:31 Відповісти
Для великороссийских шовинистов Екатерина II «матушка», но для украинцев, как говорил Тарас Григорьевич Шевченко, «злая мачеха». Если Петр I «розпинав нашу Україну», то «друга доконала» - опять же, это Шевченко, его «Сон». Именно Екатерина II провела окончательную «зачистку» Украины: обрезала остатки государственности, похитила украинскую историю, а народ сделала одних господами, а большинство - рабами. И все это - лицемерно прикрываясь фиговым листком «просветительства» и «вольтерьянства». Поэтому вспомним сегодня не столько Екатерину - пусть ее черт поминает - как то, что она сделала с Украиной и украинцами - то страшное увечье, которому нет оправдания, не то что памятники ставить. Поэтому судьба памятника ей будет печальной, пойдет вслед за русским кораблем.
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06.09.2022 14:37 Відповісти
Тут потрібне рішення РНБО України ПРО ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ВЛАДИ - з негайним відкриттям нових кримінальних проваджень і взяттям під беззаставну варту бандюгана-хабарника(по якому вже є купа кримінальних проваджень), крадія і за сумісництвом агента ефесбе за клікухою "труха"! Який зараз ще й досі чомусь сидить собі спокійно у мерському кріслі та продовжує "тихий дєрібан" Одеси! Як і всього складу міськ та обл рад, з тимчасовою передачею функцій управління напряму до ВЦА(після Перемоги одесці думаю оберуть реально адекватну патріотичну владу у місті та в області). І вже рішенням ВЦА можна буде без проблем знести тей імперський послід у середмісті Одеси.
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06.09.2022 14:44 Відповісти
Так і до референдуму про онр можна допіздократитись!
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06.09.2022 14:44 Відповісти
Треба спочатку забрати від ідола мішки з піском. І якщо мерія не прийме рішення, то знайдеться "розумний" снаряд (заряд), який знесе ідолу ркесесського міра голову
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06.09.2022 14:47 Відповісти
Такими темпами і членіна знову поставлять.
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06.09.2022 15:01 Відповісти
Знести нахрєн! Вона Запорізьку Січ знищила!
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06.09.2022 15:09 Відповісти
І заселила московськими старовірами, і німецькими колоністами
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06.09.2022 15:26 Відповісти
Заради справедливості,треба щоб на цих абсуждєніях неупоротиє адєссіти проголосували щоб поряд встановити ще й пам"ятник жеребцю, від якого навернулася німецька німфоманка Катаріне Цвай....
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06.09.2022 15:32 Відповісти
Больше не чем заняться
Обустпроилибы лишнее бомбоубежище
Это реальная забота о жителях
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06.09.2022 15:42 Відповісти
Спочатку знести нахєр, а потім можна обговорювати.
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06.09.2022 16:27 Відповісти
Мало мабуть кацапи крилатих ракет по Одесi вiдправили ... Нiяк не доходить до декого. Падлюки ждуть пришестя карлика кровавого
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06.09.2022 16:54 Відповісти
це добре

всіх, хто захоче фрау катрін залишити, треба виганяти з України
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06.09.2022 17:20 Відповісти
Что там по родина мать, повесить тризуб, один фиг в батьківщина ненько не перетвориться
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06.09.2022 17:25 Відповісти
Що ця російська гнида труха тримається за цю рашистську німкеню. як вош кожуха ! Відправити їх обох в рашку. та й усе !
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06.09.2022 18:15 Відповісти
Наша русофобія недостатня. Забагато демократії в питаннях відокремлення України від всратої роzzії. Без обговорень - історічні постаті московітів на сміття, літературу та інше"мистецтво" та "музику" на...й. Одна мова, тільки українська культура. Кому не подобається - чемодан, вокзал, московия.
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06.09.2022 18:28 Відповісти
 
 