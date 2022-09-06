Долю пам’ятника Катерині II в Одесі вирішуватимуть на громадських обговореннях, - міськрада
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Долю пам’ятника засновникам Одеси вирішуватимуть на громадських обговореннях.
Про це повідомила у телеграмі Одеська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"19 вересня 2022 року о 12:00 відбудуться громадські обговорення у формі інтернет-конференції з питання вирішення долі пам’ятника "Засновникам Одеси", що розташований на Катерининській площі у м. Одеса", - йдеться у повідомленні,
Після громадських обговорень планують провести електронне опитування жителів громади, яке триватиме впродовж 20 вересня - 20 жовтня.
Нагадаємо, петиція щодо демонтажу пам’ятника засновникам Одеси набрала необхідні 25 тисяч голосів за 54 дні. У відповідях на сайті офіційного інтернет-представництва Президента зазначено, що глава держави звернеться до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції.
Будь ласка, зачекайте...
одесіти проголосують "за" подальші обстріли і свою смерть ?
вати там приблизно 70%, тільки та вата сидить мовчки.. але голосує.
Що тут вирішувать ?
Женіть чуму подалі від міста, поки цілі.
тому це варіант так собі.
Позорный столб , это самое большое на что может расчитывать нелюди.
А должна была за неделю
Зашли, наши памятники свалили, символику уничтожили, всяких члениных и феликсов понаставляли и т.п.
Зная Одессу и жителей, то большинство будет против сноса....
Но это тот случай, когда и власть надо употребить !
Обустпроилибы лишнее бомбоубежище
Это реальная забота о жителях
всіх, хто захоче фрау катрін залишити, треба виганяти з України