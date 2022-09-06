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Зеленський про удари по Харкову й Кривому Рогу: На окупантів чекатиме відплата
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За кожен удар на російських окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання.
Про це пише у фейсбуці президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Чергові ракетні удари країни-агресора по українських містах. Вранці в Харкові зруйновано багатоквартирний будинок у центральній частині міста і пошкоджено адмінбудівлю. У Кривому Розі сталася пожежа на нафтобазі", - написав він.
"За кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання. Сховатися не вдасться нікому. А ми й далі крок за кроком звільнятимемо нашу українську землю. Нас неможливо зламати", - додав глава держави.
Топ коментарі
+14 Макс Яцык 867f68bd
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Будь ласка, зачекайте...
Зе круче путлера...зуб даю...
і БК, яке залишилось після здачі місцевого арсеналу.
ЛІЧНО ПРИЄДЄТ І ДАСТ КОНЦЄРТ С КВАРТАЛОМ 95