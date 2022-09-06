Зеленський про удари по Харкову й Кривому Рогу: На окупантів чекатиме відплата

За кожен удар на російських окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання.

Про це пише у фейсбуці президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чергові ракетні удари країни-агресора по українських містах. Вранці в Харкові зруйновано багатоквартирний будинок у центральній частині міста і пошкоджено адмінбудівлю. У Кривому Розі сталася пожежа на нафтобазі", - написав він.

"За кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання. Сховатися не вдасться нікому. А ми й далі крок за кроком звільнятимемо нашу українську землю. Нас неможливо зламати", - додав глава держави.

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