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Новини Політика України
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членство в ЄС (930) Денис Шмигаль (2699)

Зробимо все, щоб у 2023 перейти до переговорів про вступ у ЄС, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шмигаль

Українська держава зробить все можливе, щоб наступного року перейти до переговорного процесу щодо членства в Євросоюзі.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль пише в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що політична влада та українське суспільство об’єднані в русі до ЄС, наразі Україна виконала майже 70% Угоди про асоціацію.

"Маємо намір виконати сім умов Європейської комісії у статусі кандидата. Зробимо все можливе, щоб наступного року перейти до переговорного процесу щодо членства", - зауважив Шмигаль.

Він також підкреслив, що Росія веде злочинну війну не лише проти України, але й гібридну війну проти Європи.

"Газовий і нафтовий шантаж, дезінформаційні й кібератаки, продуктова й міграційна кризи — усе це через навмисні дії росії. Лише об’єднаними ми зможемо виграти цю війну та відстояти принципи демократії та свободи. Під час візиту в Брюссель побачили це розуміння в європейських лідерів", - додав глава уряду.

Також читайте: Єврокомісія дасть оцінку Україні як країні-кандидату в ЄС наступного року, - Варгеї

Він висловив впевненість, що європейські партнери стоятимуть з Україною до її перемоги.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Вступити в ЄС, приймаючи антицивілізаційні лайно-закони для захисту корупціонерів?
Хуцпа хуцпата.
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06.09.2022 14:46
+7
Что с гуманитаркой, которую на *******?? Пусть расскажет!!! В европу он собрался, разворачивай оглобли!!
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06.09.2022 15:06
+6
Ага для початку припиніть "танці з бубном" довкола прокурора НАБУ!!!! Шаманщики дідькові!!!
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06.09.2022 15:07
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Вступити в ЄС, приймаючи антицивілізаційні лайно-закони для захисту корупціонерів?
Хуцпа хуцпата.
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06.09.2022 14:46 Відповісти
- Зробимо все можливе!
- Що саме?
- ВСЕ!
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06.09.2022 14:49 Відповісти
Вы Щукина знаете? Нет! Так что вы можете показать по этому делу? Все что угодно!
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06.09.2022 15:01 Відповісти
давненько эту пургу не несли для лохтората видно дела у зебилья не очень
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06.09.2022 14:49 Відповісти
Где то из той же оперы - ''В ближайшее время украинцы смогут пользоваться облегченной процедурой быстрого растаможивания автомобилей через "Дію".

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким

"Что касается налогов на автомобильный транспорт, то эта норма в проекте закона отсрочена до 1 июля, но к этому времени будет внедрена облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через "Дію", - пояснил Шмыгаль''
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06.09.2022 14:58 Відповісти
Ага... Та мабуть в Устав ЄС вже записано що будуть приймати убогі країни з розгромленою економікою і де населення яке живе "в борг" на утриманні ЄС і воює за власну територію. Одне слово "шмігаьовщина"...
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06.09.2022 15:00 Відповісти
Яка ЕС? Ви удосконалюєте хуцпу, підганяючи її вже під свої закони. В ЄС будуть готуватися наступні президент, Верховна Рада і уряд.
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06.09.2022 15:03 Відповісти
Что с гуманитаркой, которую на *******?? Пусть расскажет!!! В европу он собрался, разворачивай оглобли!!
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06.09.2022 15:06 Відповісти
Ага для початку припиніть "танці з бубном" довкола прокурора НАБУ!!!! Шаманщики дідькові!!!
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06.09.2022 15:07 Відповісти
Штрейхбрехери зібрались та піаряться один перед одним.
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06.09.2022 15:11 Відповісти
Скільки інвесторів за останні три роки вклали свої кошти в економіку України??? ( про "шквал" обіцяних оманських інвестицій ми пам'ятаємо ) А хотілося б взнати про реальних інвесторів, а не "українських інвест-нянь" через Панамські офшори....
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06.09.2022 15:11 Відповісти
ссанина в уши все зеленее и зеленее.
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06.09.2022 15:21 Відповісти
aha...a nachali uzhe s NABU ?
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06.09.2022 15:25 Відповісти
Зеленую лапшу даже длинные уши осла не выдержат!
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06.09.2022 15:28 Відповісти
З огляду на узурпацію влади та безпрецедентну корупцію, пліснява влада може ВЖЕ зараз починати звинувачувати ЄС у небажанні приймати Україну до лав Європи.
"Чому ми не в НАТО? Чому ми не в ЄС?"
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06.09.2022 15:29 Відповісти
Наивные зелёные дурачки.ЕС аж разбежится вас принимать после истории с НАБУ и САП.
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06.09.2022 16:21 Відповісти
зебіли, ролтон на вуха.
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06.09.2022 16:54 Відповісти
Яке ж замилювання очей лохторату. Ці переговори про вступ абсолютно нічого не значать (див. Пн. Македонія, Туреччина)
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06.09.2022 18:09 Відповісти
 
 