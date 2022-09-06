Зробимо все, щоб у 2023 перейти до переговорів про вступ у ЄС, - Шмигаль
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Українська держава зробить все можливе, щоб наступного року перейти до переговорного процесу щодо членства в Євросоюзі.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль пише в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що політична влада та українське суспільство об’єднані в русі до ЄС, наразі Україна виконала майже 70% Угоди про асоціацію.
"Маємо намір виконати сім умов Європейської комісії у статусі кандидата. Зробимо все можливе, щоб наступного року перейти до переговорного процесу щодо членства", - зауважив Шмигаль.
Він також підкреслив, що Росія веде злочинну війну не лише проти України, але й гібридну війну проти Європи.
"Газовий і нафтовий шантаж, дезінформаційні й кібератаки, продуктова й міграційна кризи — усе це через навмисні дії росії. Лише об’єднаними ми зможемо виграти цю війну та відстояти принципи демократії та свободи. Під час візиту в Брюссель побачили це розуміння в європейських лідерів", - додав глава уряду.
Він висловив впевненість, що європейські партнери стоятимуть з Україною до її перемоги.
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Хуцпа хуцпата.
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- ВСЕ!
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