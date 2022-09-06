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Бердянськ (370) вибух (3746) війна (56365)

У центрі окупованого Бердянська лунають вибухи та стрілянина, - міськрада. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи та стрілянину.

Про це заявила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"В бердянських чатах місцеві повідомлять про вибух. Орієнтовно в центральній частині міста, поряд з адмінбудівлями. Інформації про розмінування порту в чатах окупантів не було", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в міськраді заявили, що вибухи та стрілянина у центрі міста тривають. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції.

Також читайте: Росія активізувала переміщення військової техніки через Маріуполь до Бердянська, - Андрющенко

У центрі окупованого Бердянська лунають вибухи та стрілянина, - міськрада 01
У центрі окупованого Бердянська лунають вибухи та стрілянина, - міськрада 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
тувинцы с мобилизованными зеками разбираются?
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06.09.2022 15:18
+12
и это еще пациентов питерских ПНД не завезли...
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06.09.2022 15:33
+10
стая летающих дронов-писюнов налетела на русских солдатов в трусиках. Часть писюнов сбило ПВО, но при этом пало смертю храбрых
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06.09.2022 15:22
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тувинцы с мобилизованными зеками разбираются?
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06.09.2022 15:18 Відповісти
З безхатьками))
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06.09.2022 15:27 Відповісти
и это еще пациентов питерских ПНД не завезли...
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06.09.2022 15:33 Відповісти
стая летающих дронов-писюнов налетела на русских солдатов в трусиках. Часть писюнов сбило ПВО, но при этом пало смертю храбрых
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06.09.2022 15:22 Відповісти
одна часть пісюнов повідлітала до дєвочок, решта лишилась мальчикам в трусіках стрінгах
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06.09.2022 15:33 Відповісти
Бойові гуси-камікадзе. Це вони ще наших голубів та горобців-мутантів не бачили.
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06.09.2022 15:28 Відповісти
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06.09.2022 16:04 Відповісти
Як кацапи ******* усюди СРСРівську червону ганчірку чіпляти, а дома на 9 травня чомусь членіна завішують тряпкою....
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06.09.2022 15:31 Відповісти
Делят на отходе.
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06.09.2022 15:34 Відповісти
днр та лнр знову шось не поділили
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06.09.2022 15:37 Відповісти
"ЧТО ПОССОРИЛО ДВА БРЛЯТСКИХ НАРОТА ?"
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06.09.2022 15:40 Відповісти
стіралку чи унітаз не поділили
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06.09.2022 15:42 Відповісти
Кажуть Моссад из Израиля прибыли...с особой миссией...
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06.09.2022 15:41 Відповісти
Чтобы не идти в наступление оркам проще всего подрывать свои же склады боеприпасов, ссылаясь на "диверсии". Я не умаляю роль в такой работе спецназа и партизан, но у рашоорков все возможно....
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06.09.2022 15:42 Відповісти
Надо приднестровцам жтот вариант подсказать
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06.09.2022 15:59 Відповісти
Зірвався автомобіль,чекаємо кого?
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06.09.2022 15:52 Відповісти
бинго! похоже, ты прав:
https://twitter.com/i/status/1567137608169406464
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06.09.2022 16:18 Відповісти
гауляйтер Бардин Артем Игоревич по кличке "Феликс" серьёзно пострадал
https://twitter.com/666_mancer/status/1567135794288115712?s=20&t=wga4kFT9iPyFjEza6P7SWg
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06.09.2022 16:22 Відповісти
стиралку делят, ёпта.....
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06.09.2022 15:59 Відповісти
Невже громадянська війна? ЛНРи і ДНРи - вони ж такі етнічно різні
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06.09.2022 15:59 Відповісти
КаСаби награбоване ніяк не поділять?
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06.09.2022 16:04 Відповісти
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06.09.2022 16:21 Відповісти
 
 