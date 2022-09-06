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ЮНЕСКО виділить 1,5 млн доларів на відкриття Культурного центру у Львові, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

юнеско

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що ЮНЕСКО виділить $1,5 млн на відкриття Культурного центру у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Олександр Ткаченко написав у телеграм-каналі.

"На моїй зустрічі минулого тижня з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле ми, зокрема, обговорили відкриття Культурного центру у Львові, який міг би стати місцем для зустрічей митців, місцем обміну досвідом, для проведення навчальних програм та різноманітних заходів. Зараз уже точно можемо говорити про виділення $1,5 млн від ЮНЕСКО на відкриття Культурного центру у Львові", - зазначив очільник Мінкульту.

За його словами, також сторонам вдалося узгодити дії щодо прискорення фінансування з боку ЮНЕСКО конкретних потреб культурної сфери вже цього року та нових заходів щодо захисту української культурної спадщини, насамперед напередодні зими у вісьмох областях - Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській.

Також читайте: Питання про внесення історичного центру Одеси до списку ЮНЕСКО буде вирішено протягом декількох днів, - Ткаченко

На сайті ЮНЕСКО зазначають,  що їхня фінансова підтримка прискорить відновлення культурного сектору України. Також зазначається, що генеральна директорка запропонувала підтримку для створення Культурного центру у Львові.

"Це було б місце для зустрічей художників та обміну досвідом, а також проводення навчальних програм, різноманітних заходів і подій. Бюджет у розмірі 1,5 мільйона доларів уже виділено для фінансування його відкриття та операційних витрат протягом кількох місяців", – ідеться  у повідомленні організації.

Нагадаємо, ЮНЕСКО підтримало внесення Одеси до Списку світової спадщини.

Також читайте: Джонсон засудив культурний вандалізм Росії при вторгненні в Україну

Автор: Анастасія Потіха
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Львову не забагато буде? Харків, якщо покопирсатися, є трошки більше Україною. І пам'яток має не меньше.
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06.09.2022 15:45 Відповісти
По Харькову ракеты ежедневно прилетают, там пока ничего не пооткрываешь
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06.09.2022 16:42 Відповісти
Та панятна, а вабще
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06.09.2022 17:10 Відповісти
У Львові зосереджено більше половини памяток архітектури та історії України. Друга половина - по всій Україні.
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06.09.2022 22:00 Відповісти
Та невже. Будемо сперечатися.. Не зараз. Але маю, що.
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06.09.2022 22:06 Відповісти
Вибачаюсь, ви ви стільки степу не бачили, скільки вас Харків закривав
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06.09.2022 22:11 Відповісти
 
 