ЮНЕСКО виділить 1,5 млн доларів на відкриття Культурного центру у Львові, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що ЮНЕСКО виділить $1,5 млн на відкриття Культурного центру у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Олександр Ткаченко написав у телеграм-каналі.

"На моїй зустрічі минулого тижня з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле ми, зокрема, обговорили відкриття Культурного центру у Львові, який міг би стати місцем для зустрічей митців, місцем обміну досвідом, для проведення навчальних програм та різноманітних заходів. Зараз уже точно можемо говорити про виділення $1,5 млн від ЮНЕСКО на відкриття Культурного центру у Львові", - зазначив очільник Мінкульту.

За його словами, також сторонам вдалося узгодити дії щодо прискорення фінансування з боку ЮНЕСКО конкретних потреб культурної сфери вже цього року та нових заходів щодо захисту української культурної спадщини, насамперед напередодні зими у вісьмох областях - Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській.

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На сайті ЮНЕСКО зазначають, що їхня фінансова підтримка прискорить відновлення культурного сектору України. Також зазначається, що генеральна директорка запропонувала підтримку для створення Культурного центру у Львові.

"Це було б місце для зустрічей художників та обміну досвідом, а також проводення навчальних програм, різноманітних заходів і подій. Бюджет у розмірі 1,5 мільйона доларів уже виділено для фінансування його відкриття та операційних витрат протягом кількох місяців", – ідеться у повідомленні організації.

Нагадаємо, ЮНЕСКО підтримало внесення Одеси до Списку світової спадщини.

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