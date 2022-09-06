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В окупованому Бердянську підірвали авто з "комендантом" Бардіним: Його госпіталізували у важкому стані. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Бердянську підірвали авто з так званим "комендантом" міста Артемом Бардіним.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

За даними росЗМІ, Бардіна госпіталізовано у важкому стані.

Також читайте: У центрі окупованого Бердянська лунають вибухи та стрілянина, - міськрада. ФОТОрепортаж

В окупованому Бердянську підірвали авто з комендантом Бардіним: Його госпіталізували у важкому стані 01
В окупованому Бердянську підірвали авто з комендантом Бардіним: Його госпіталізували у важкому стані 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+88
Ukrainskim partizanam RESPEKTISHE !!!
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06.09.2022 16:02
+61
какой живучий комендант, ну пусть помучается
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06.09.2022 16:02
+45
Просто сльозы на глазах. Есть у кого-нибудь платочек?
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06.09.2022 16:03
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Ukrainskim partizanam RESPEKTISHE !!!
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06.09.2022 16:02 Відповісти
не обійшлось без смаженої русні
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06.09.2022 16:15 Відповісти
Земля горить під ногами...?! Собаці собача смерть!
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06.09.2022 16:37 Відповісти
У в а г а на місцях!

Схема колаборантів Херсону та Херсонської області:
поіменний фактчекінг та поглиблена ідентифікація всіх колаборантів https://www.molfar.global/blog/kherson-traitors

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06.09.2022 19:43 Відповісти
какой живучий комендант, ну пусть помучается
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06.09.2022 16:02 Відповісти
кабзона не любит шоле?
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06.09.2022 16:05 Відповісти
как раз билет покупает поближе к сцене
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06.09.2022 16:07 Відповісти
ну судя по виду машины эта курва будет точно мучаться)
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06.09.2022 16:07 Відповісти
Просто сльозы на глазах. Есть у кого-нибудь платочек?
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06.09.2022 16:03 Відповісти
арєнбурзкій пуховий...
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06.09.2022 16:10 Відповісти
Та шось самі всохли
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06.09.2022 16:11 Відповісти
********.
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06.09.2022 18:58 Відповісти
Ти шо з Караганди?
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06.09.2022 19:12 Відповісти
дупа згоріла як мінімум
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06.09.2022 16:04 Відповісти
Остався живий бо був в асбестовому костюмі
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06.09.2022 16:06 Відповісти
як же в парашу тепер ходить?
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06.09.2022 16:11 Відповісти
Да пусть теперь блюёт гавном и плачет мочой, ***** продажная.
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06.09.2022 16:21 Відповісти
І членограй відірвало.
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06.09.2022 16:31 Відповісти
Хорош ж устроїлась гніда, душевно. Південь, море і отаке...
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06.09.2022 16:05 Відповісти
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06.09.2022 16:05 Відповісти
Цього покидька наздогнала карма .
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06.09.2022 16:05 Відповісти
карма? то вона?
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06.09.2022 16:18 Відповісти
Хай сруться проносом суки.
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06.09.2022 16:08 Відповісти
Слава Україні
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06.09.2022 16:10 Відповісти
Героям слава !!
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07.09.2022 00:48 Відповісти
Bravo
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06.09.2022 16:10 Відповісти
як воно там вижило? навіть не зрозуміти, що то була за машина.
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06.09.2022 16:10 Відповісти
мабуть виліз поки ще трошки горіла, а потім догоріла і на фото результат
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06.09.2022 16:16 Відповісти
Оно уже на концерте у Кобзона: в ложе для почётных гостей.
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06.09.2022 23:44 Відповісти
Десятка универсал
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07.09.2022 06:07 Відповісти
этому тоже оторвало жопу?
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06.09.2022 16:11 Відповісти
Ну так не рєзіновая же ж
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06.09.2022 16:16 Відповісти
Может и не жопу, но, что то точно оторвало ))))
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06.09.2022 21:39 Відповісти
та им всем одинаково под седуху МПМку подкладывают. Единственная возможность выжить - со своей табуреткой ездить. Но это не точно.
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06.09.2022 21:57 Відповісти
Там ниже написали вроде ноги оторвало, а с жопой вместе или нет х.з. ))))
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06.09.2022 22:05 Відповісти
Ну, это не страшно - будет с ручным управлением ездить.
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06.09.2022 22:17 Відповісти
Так буде з кожним запроданцем і врешті решт, кидайте палити
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06.09.2022 16:11 Відповісти
Вот лучшая иллюстрация к понятию "подгорело"!
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06.09.2022 16:11 Відповісти
кобзон чекає на концерті.
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06.09.2022 16:12 Відповісти
Команданте немного подрумянился
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06.09.2022 16:13 Відповісти
Ура!
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06.09.2022 16:14 Відповісти
Партизани відкрили БАХкатний сезон на Азовському морі.
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06.09.2022 16:14 Відповісти
Не понятно только другое, что там за стрельба в Бердянске.
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06.09.2022 16:14 Відповісти
Ну як, героїчні апалченці намагалися наздогнати Бандеру. Той відстрілювався. "много наших полєгло".
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06.09.2022 16:19 Відповісти
Салютують за упокій свого коменданта.
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06.09.2022 16:23 Відповісти
Прохожие не любят свою жизнь. В любую секунду могут залететь шальные пули.
А им пофиг.
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06.09.2022 16:29 Відповісти
Пєрдаки тріщать.
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06.09.2022 16:59 Відповісти
партизанен окупантен срєлірт!
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06.09.2022 16:15 Відповісти
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06.09.2022 16:19 Відповісти
ступінь важкого стану вичисляється ступенню збереження тачки колаборанта. амінь!.
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06.09.2022 16:15 Відповісти
карлсон
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06.09.2022 16:15 Відповісти
👍👍👍Слава українській партизанці!
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06.09.2022 16:17 Відповісти
Партизанам-бандерівцям - подяка та повага!!!
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06.09.2022 16:18 Відповісти
Пердак здетонував...
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06.09.2022 16:19 Відповісти
Смерть зрадникам!!!
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06.09.2022 16:33 Відповісти
З одного боку жаль, що вижило, з іншого - якщо залишиться обрубком без рук та ніг - чудово!
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06.09.2022 16:33 Відповісти
Дай Бог - щоб не жилець🤣
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06.09.2022 16:35 Відповісти
Если коллаборант в тяжелом состояний то значит он в лучшем состояний. Тоесть чем хуже тем лучше...
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06.09.2022 16:39 Відповісти
Ї р!
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06.09.2022 16:40 Відповісти
Феерично,незабываемо,радостно!
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06.09.2022 16:41 Відповісти
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06.09.2022 16:44 Відповісти
Остов машины и "важкий стан " такой же как у орков с сгоревших танков и БТРов, комендант сейчас умещается в металическом совке-лопатке.
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06.09.2022 16:54 Відповісти
Якась несправедливість ,якщо зрадник знаходиться на окупованій теріторіі то його вбивають партизани ,а якщо на україною контрольованій теріторіі то зрадників не вбивають? А «вєжліво» судять і дають маленьки терміни або карають тим що змушують читати українську літературу ( таке теж було),чому така різниця в «понятійях»??? Я
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06.09.2022 17:00 Відповісти
ох уж эти курцы!
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06.09.2022 17:04 Відповісти
Згарєл на работє...
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06.09.2022 17:09 Відповісти
У Бардина ноги ушли гулять сами по себе, но пока что он еще не определился с концертом Кобзона. Надеюсь на безжалостную рашистскую медицину, которая нас еще ни разу не подводила.
К тому же в районе Слободки прозвучал не хилый такой второй врыв в Бердянске.
Что по чем, пока не известно.
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06.09.2022 17:20 Відповісти
Поправлю. Наоборот, пусть останется жив, без обеих ног. Его вывезут в РФ, но поскольку он там никому не нужен, дадут какое то социальное жилье без права собственности, где он будет делить туалет и кухню с гопниками и алкашами. И пусть почувствует все условия комфорта для инвалида, создаваемые государством. Он будет всю оставшуюся жизнь вспоминать о своем предательстве....если только не покончит жизнь самоубийством от тех условий в которых окажется.
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06.09.2022 18:23 Відповісти
Та какое нах жильё, предатели никому не нужны, под мостом коробку дадут, но это не точно ))))
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06.09.2022 21:41 Відповісти
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06.09.2022 17:22 Відповісти
Хорошо что сразу не сдох. пусть помучается перед смертью. Иуда
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06.09.2022 17:30 Відповісти
Меня вообще удивляет недалёкость тех, кто пошел на сотрудничество с оккупантами.
Ведь их дальнейшая судьба более-менее ясна и не надо иметь ума палату, что спрогнозировать, чем это закончится.
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06.09.2022 17:41 Відповісти
Это не удивительно.
Нет мозгов=кацап.
Нет мозгов и нет совести=предатель.
Нет мозгов, нет пульса=хороший кацап
Нет мозгов, нет совести, нет пульса=хороший предатель.
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06.09.2022 18:29 Відповісти
вот такая украинская Фемида мне оооочень по душе! А не эти ваши 3-5 лет условно как кляче Штепе и прочим
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06.09.2022 18:13 Відповісти
Щось якось вони не до кінця підриваються, видно треба ставти потужніший вибуховий пристрій! Але і так непогано!
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06.09.2022 18:30 Відповісти
Да сдох бобик
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06.09.2022 23:31 Відповісти
Колаборанти і зрадники , будете горіти не тільки в пеклі , а і на землі ,
як підсмалився сьогодні Бардін , бо ми маємо очистити нашу землю
від бидла , яке продається русофашистам і загарбникам 😠🤬
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06.09.2022 18:39 Відповісти
Регулярные неприятности на работе
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06.09.2022 19:23 Відповісти
Уже все 11 минут назад.
Спасибо ВСУ, что не сразу уничтожили! Помучился ********!
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06.09.2022 20:16 Відповісти
Земля стекловатой. Выслать цветы его мужу и парню.
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06.09.2022 20:24 Відповісти
Он бы еще голубцом, что ли?
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06.09.2022 20:27 Відповісти
Все они пид...сы. В плохом смысле. А может и в хорошем тоже.
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06.09.2022 20:29 Відповісти
Потерял обе ноги гауляйтер Бердянска.
Можно вручить и мужи и парню по одной штуке каждому, чтобы не подрались.
На память. От всего украинского народа.
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06.09.2022 20:36 Відповісти
На что им ноги?
Вот жопа, это да!
Корма у него, говорят, уцелела?
Пришить к ней ручки и вручить её им, пока тёплая.
Будут по очереди причаливать к его корме, держаться за ручки и вдувать в неё жизнь.
В туза! Пока тёплый!
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07.09.2022 08:07 Відповісти
Извиняюсь за дезу, но пока что не все.
Откачали. В любом случае, нашим дрг респект и уважуха!
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06.09.2022 20:58 Відповісти
Жаль що не вбили
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06.09.2022 20:36 Відповісти
Мы ж не звери!
Ноги только отняли, а дальше уже рашистская медицина, которая нас еще ни разу не подводила.
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06.09.2022 20:38 Відповісти
Вибух машини у Бердянську: так званий "комендант" окупованого міста помер від поранень
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06.09.2022 20:39 Відповісти
вже подох у лікарні. Свіжа новина.
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06.09.2022 20:39 Відповісти
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06.09.2022 21:23 Відповісти
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06.09.2022 21:27 Відповісти
Яка гарна була ладаКаліна
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06.09.2022 21:33 Відповісти
Подохло сучище!
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06.09.2022 21:34 Відповісти
Кіло тротилу - не фунт ізюму.
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06.09.2022 21:35 Відповісти
Хто там наступний на посаду "коменданта"?
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06.09.2022 23:09 Відповісти
Мало *****!!!!
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07.09.2022 01:44 Відповісти
Плохо. Теперь этот п#дар избежит тюрьмы и ещё на пособие из наших налогов сядет.
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07.09.2022 06:10 Відповісти
 
 