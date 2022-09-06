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В окупованому Бердянську підірвали авто з "комендантом" Бардіним: Його госпіталізували у важкому стані. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Бердянську підірвали авто з так званим "комендантом" міста Артемом Бардіним.
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
За даними росЗМІ, Бардіна госпіталізовано у важкому стані.
Топ коментарі
+88 nav svargi
показати весь коментар06.09.2022 16:02
+61 Tohellandback
показати весь коментар06.09.2022 16:02
+45 Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар06.09.2022 16:03
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Будь ласка, зачекайте...
Схема колаборантів Херсону та Херсонської області:
поіменний фактчекінг та поглиблена ідентифікація всіх колаборантів https://www.molfar.global/blog/kherson-traitors
А им пофиг.
К тому же в районе Слободки прозвучал не хилый такой второй врыв в Бердянске.
Что по чем, пока не известно.
Ведь их дальнейшая судьба более-менее ясна и не надо иметь ума палату, что спрогнозировать, чем это закончится.
Нет мозгов=кацап.
Нет мозгов и нет совести=предатель.
Нет мозгов, нет пульса=хороший кацап
Нет мозгов, нет совести, нет пульса=хороший предатель.
як підсмалився сьогодні Бардін , бо ми маємо очистити нашу землю
від бидла , яке продається русофашистам і загарбникам 😠🤬
Спасибо ВСУ, что не сразу уничтожили! Помучился ********!
Можно вручить и мужи и парню по одной штуке каждому, чтобы не подрались.
На память. От всего украинского народа.
Вот жопа, это да!
Корма у него, говорят, уцелела?
Пришить к ней ручки и вручить её им, пока тёплая.
Будут по очереди причаливать к его корме, держаться за ручки и вдувать в неё жизнь.
В туза! Пока тёплый!
Откачали. В любом случае, нашим дрг респект и уважуха!
Ноги только отняли, а дальше уже рашистская медицина, которая нас еще ни разу не подводила.