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За добу морські піхотинці ЗСУ знищили 15 одиниць військової техніки росіян
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Морські піхотинці ЗСУ завдали нових ударів по позиціях російських загарбників та знищили одразу 15 одиниць ворожої техніки. Зокрема, танки, броньовики, гармати та РСЗВ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.
"5 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти ВМС ЗСУ, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках", – ідеться в повідомленні.
Завдяки влучним ударам нашим воїнам вдалося знищити:
- 2 танки;
- 2 бойові броньовані машини;
- 2 самохідні гармати "Гіацинт-С";
- 3 самохідні гаубиці "Мста-Б";
- 1 самохідну артилерійську гармату "Нона";
- 1 реактивну систему залпового вогню;
- 4 одиниці автомобільної техніки.
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Yevgeny Mironov
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