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Зрадник Балицький тікав до окупованого Криму, однак росіяни повернули його до Мелітополя під конвоєм, - Федоров
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Так званий "глава" Запорізької області Євген Балицький втік на окупований півострів, однак пізніше його звідти повернули назад до Мелітополя.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Балицький втік до окупованого Криму, однак під конвоєм його повернули до Мелітополя 1 вересня. Потім зрадник знову пропав.
"Він давно просився працювати віддалено, мабуть, росіяни йому дозволили. Якщо знадобиться, то його привезуть під конвоєм. Це точно не та людина, яка ухвалює рішення", - сказав Федоров.
Топ коментарі
+63 botoks
показати весь коментар06.09.2022 16:54
+29 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар06.09.2022 17:14
+25 sasha kozakova
показати весь коментар06.09.2022 16:57
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прямо якийсь політичних хамелеон
Кажеш в уряді працював - а що у цьому поганого ? В уряді теж комусь працювати потрібно , все ж краще в уряді працювати аніж перед зеком і кагебістом на дачі пісюном вигравати ! Ну і вишенька на тортик - тебе не ковбасить що нині державою рулять ті хто при яникові протестуючих саджав і розстрілював ?
У сраці свербить чи в чому проблема, що ви свої роти не можете тримати закритими?
Мені це нагадує перші місяці повномасштабного вторгнення, коли один поперед одного біжали викладати відосики, куди прилетіло. Росіяни теж не знали, куди вони лупашать?
То може проблема не в тому, що вони знають про проблеми на напрямку, а проблема в тому, що такі тупоголові як ти, обов'язково уточнюють їм, де саме проблема. Конкретно де проблема, а не взагалі на якомусь участку фронту.
Тому закрий свій ****** і сиди мовчки, від знайомих він почув. Коли треба, тоді подається інформація.
Як правило інформація подається тільки тоді, КОЛИ ЗАКРІПИЛИСЯ, а не просто увійшли. Бо завтра їх звідти виб'ють і все. Але якийсь Вася, язика свого в роті не може втримати, бо ЧСВ своє хоче потішити. ще й огризається.
Я просто не розумію, завтра вже перемога, що треба на весь світ волати про звільнення того чи іншого селища чи населенного пункта? Немає чим зайнятися, обов'язково треба свого язика почухати?
Чи може краще. щоб хлопці спокійно робили свою роботу і коли треба, генштаб озвучить. що звільнено такі то населенні пункти. А не кожен зі своєї дірки вєщає ... приватне информагентство.
Мені це нагадує перші місяці повномасштабного вторгнення, коли один поперед одного біжали викладати відосики, куди прилетіло. Росіяни теж не знали, куди вони лупашать?
То може проблема не в тому, що вони знають про проблеми на напрямку, а проблема в тому, що такі тупоголові як ти, обов'язково уточнюють їм, де саме проблема. Конкретно де проблема, а не взагалі на якомусь участку фронту.
Тому закрий свій ****** і сиди мовчки, від знайомих він почув. Коли треба, тоді подається інформація.
Як правило інформація подається тільки тоді, КОЛИ ЗАКРІПИЛИСЯ, а не просто увійшли. Бо завтра їх звідти виб'ють і все. Але якийсь Вася, язика свого в роті не може втримати, бо ЧСВ своє хоче потішити. ще й огризається.
По-друге, те що пише ота людина, це виключно його, та можливо ваша хвороблива уява, якщо ви його у цьому плані підтримуєте. Бо вище я писав, інформацію про звільнення населених пунктів ПЕРШИМИ надають ЗСУ, через своїх речників. І аж ніяк не зелена влада. Тому не треба свої хворобливі уявлення до всього приписувати.
Швидкого одужання!
В українській літературі
Започаткував традицію вживання ненормативної лексики в українській літературі ще Іван Котляревський в «Енеїді», однак майже впродовж 200 років вживання такої лексики було під табу. Зламав це табу Лесь Подерв'янський у своїх п'єсах («Гамлєт», «Кацапи» тощо), що широко розійшлися в аудіозаписах в 1990-ті роки і стали вельми популярні в молодіжному середовищі.
Нова хвиля українського письменства вже більш вільно користується ненормативною лексикою (її вживає Юрій Андрухович, Юрій Іздрик, Любко Дереш, Ірена Карпа, Сергій Жадан та інші).
Джерело
"Привет, лунатики!"
Він же, прости Господі, укрвїнець, живе у Мелітополі, у нього там великий бізнес, а ще він був народним депутатом від свого округу від регіоналів.
Кабздон та хір алєксандрова вже зачекалися.