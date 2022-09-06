РФ втрачатиме $6,6 млрд на рік у разі зупинки постачання газу до Євросоюзу, - Bloomberg
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У разі повної зупинки газопостачання до країн ЄС Росія може відчути суттєвий удар по своїй економіці.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на таємний звіт уряду РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Повне припинення поставок газу в Європу, головний експортний ринок Росії, може коштувати до 400 мільярдів рублів (6,6 мільярда доларів) на рік через втрату податкових надходжень. Повністю компенсувати втрату продажів новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі", - зазначає видання.
Також через вплив санкцій російські виробники металопродукції втрачатимуть близько 5,7 млрд доларів на рік.
Нафтовидобувна та нафтопереробна галузі Росії також зазнають збитків після того, як західні санкції щодо російської сирої нафти та нафтопродукції набудуть чинності.
"Обмеження доступу до західних технологій можуть відштовхнути Росію від поточних стандартів на одне або два покоління, оскільки вона буде змушена покладатися на менш передові альтернативи з Китаю та Південно-Східної Азії", - пише Bloomberg.
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Русня почему-то лежит, не воюет
Когда путин пришел к власти и поставил своего дружбана по питерской мэрии Лёху "Солдата" Миллера руководить концерном, капитализация Газпрома доходила до 150 млрд.
Лёха поклялся к 2020 году довести до триллиона и сделать Газпром самой дорогой компанией мира.
Но оглушительный провал со сланцевым газом...
Но привычка к сладкой жизни и большим бонусам...
Но превращение газового концерна в политическую машину...
В итоге Газпром стоит сегодня где-то около 70 млрд.
ja tut pitalsa objasniti v proshlom topike....no ljudi nehotjat slushatj
Вибачаюсь, у голову напекло
экспорте сырья и топлива более 155 млрд.долл.
Больше всех купили Китай , Индия, Бразилия. А потеря каких-то
6-7млрд. долл -- это мелочи.
Євросоюз був найбільшим покупцем російського викопного палива, заплативши країні-агресору 85 мільярдів євро, на другому місці - Китай із 35 мільярдами євро.
Серед країн ЄС найбільшим клієнтом Росії стала Німеччина, котра заплатила 19 мільярдів євро.