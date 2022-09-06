УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11030 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаЗа кордоном
2 523 29
газ (2587) Росія (47196) Євросоюз (7018)

РФ втрачатиме $6,6 млрд на рік у разі зупинки постачання газу до Євросоюзу, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

газ

У разі повної зупинки газопостачання до країн ЄС Росія може відчути суттєвий удар по своїй економіці.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на таємний звіт уряду РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Повне припинення поставок газу в Європу, головний експортний ринок Росії, може коштувати до 400 мільярдів рублів (6,6 мільярда доларів) на рік через втрату податкових надходжень. Повністю компенсувати втрату продажів новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі", - зазначає видання.

Також через вплив санкцій російські виробники металопродукції втрачатимуть близько 5,7 млрд доларів на рік.

Нафтовидобувна та нафтопереробна галузі Росії також зазнають збитків після того, як західні санкції щодо російської сирої нафти та нафтопродукції набудуть чинності.

"Обмеження доступу до західних технологій можуть відштовхнути Росію від поточних стандартів на одне або два покоління, оскільки вона буде змушена покладатися на менш передові альтернативи з Китаю та Південно-Східної Азії", - пише Bloomberg.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія заробила на продажу нафти, газу й вугілля більше, ніж витратила на війну з Україною, - дослідження

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Появились первые кадры из-под Балаклеи
Русня почему-то лежит, не воюет
показати весь коментар
06.09.2022 17:34
+4
В пропагандистском ролике, что будет в Европе без газа, они показали до сих пор не газифицированный зимний Красноярск 🤷
показати весь коментар
06.09.2022 17:33
+4
Была инфа, что когда русня продавала газ в Европу, то получала 1 миллиард баксов в ДЕНЬ. А теперь, когда перестанут продавать, то будут терять 6,6 миллиард в ГОД. Логика
показати весь коментар
06.09.2022 17:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Все идет по плану» В.В.Хуйло
показати весь коментар
06.09.2022 17:31 Відповісти
В пропагандистском ролике, что будет в Европе без газа, они показали до сих пор не газифицированный зимний Красноярск 🤷
показати весь коментар
06.09.2022 17:33 Відповісти
Появились первые кадры из-под Балаклеи
Русня почему-то лежит, не воюет
показати весь коментар
06.09.2022 17:34 Відповісти
и сотни ботов в телеге напсали одинаковое предложение, что в Балаклее ничего не происходит, это не прикол
показати весь коментар
06.09.2022 17:36 Відповісти
Умаялись касатики...
показати весь коментар
06.09.2022 17:50 Відповісти
Може накінець хоть свою газифіцирує країну і відстане всіх повчати
показати весь коментар
06.09.2022 17:36 Відповісти
Была инфа, что когда русня продавала газ в Европу, то получала 1 миллиард баксов в ДЕНЬ. А теперь, когда перестанут продавать, то будут терять 6,6 миллиард в ГОД. Логика
показати весь коментар
06.09.2022 17:37 Відповісти
Можливо, вони рахують продаж на 1 млрд .щоденно, а не дохiд. Там ше ж заробiтня плата працiвникам, техобслуговування й так далi.
показати весь коментар
06.09.2022 17:42 Відповісти
За приблизними і неточними підрахунками, сама війна обходиться Росії в 1 млрд на день. Ось і робимо бухгалтерський аналіз - на війну 1 млрд на день мінус, від непродажу газу 1 млрд на день мінус А це вже 2 млрд. на день мінус. Туди їм і дорога чи, як кажуть без бухгалтерії, не доходить через голову, дійде через дупу
показати весь коментар
06.09.2022 17:54 Відповісти
Согласен, что-то они странно посчитали. Но возможно пишут именно про прямые налоговые отчисления в бюджет. Но с другой стороны со срашки по нитке (разными видами санкций) - срашка голая.
показати весь коментар
06.09.2022 17:58 Відповісти
С первого дня писали ж умные люди, что 1 млрд в день это страшилки и глупости, ведь даже если и были такие дни с такой суммой (на самом деле нет), то сюда нужно учитывать себестоимость добычи, транспортировку, часть денег в сам газпром на хорошую жизнь олигархам и менеджерам, а также на просто з/п сотрудникам и только процентов 15-20 оттуда пойдут в бюджет рашки в виде налогов...
показати весь коментар
06.09.2022 17:59 Відповісти
С Газпромом за последние 15 лет вообще смешно получилось.
Когда путин пришел к власти и поставил своего дружбана по питерской мэрии Лёху "Солдата" Миллера руководить концерном, капитализация Газпрома доходила до 150 млрд.
Лёха поклялся к 2020 году довести до триллиона и сделать Газпром самой дорогой компанией мира.
Но оглушительный провал со сланцевым газом...
Но привычка к сладкой жизни и большим бонусам...
Но превращение газового концерна в политическую машину...
В итоге Газпром стоит сегодня где-то около 70 млрд.
показати весь коментар
06.09.2022 18:08 Відповісти
Основне джерело того 1млрд. доларів на день -- нафта. Тому справді смішно те, що росія втрачатиме 6,6 млрд. доларів на рік. Ви не помилилися.
показати весь коментар
06.09.2022 18:07 Відповісти
logika prosta - ce vbros KACAPOV , tak zhe samo jak "sankciji nerabotajut"

ja tut pitalsa objasniti v proshlom topike....no ljudi nehotjat slushatj
показати весь коментар
06.09.2022 18:46 Відповісти
А блумберг нічого не втрачатиме? Та мабуть ні. Скільки їде війна в Україні, стільки блумберг має новин.
Вибачаюсь, у голову напекло
показати весь коментар
06.09.2022 17:39 Відповісти
"Новини Блумберга", це так, хобі. Свої 20 (або вже 30) млрд. Майкл Блумберг заробив з приходом Інтернету. Його компанія спеціалізується на наданні індивідуальних консалт-послуг у сфері бізнесу.
показати весь коментар
06.09.2022 17:57 Відповісти
Дякую, за просвіту
показати весь коментар
06.09.2022 17:58 Відповісти
Bloomberg: доходы РФ от нефти и газа в 2022 составят 285 миллиардов долларов
показати весь коментар
06.09.2022 18:23 Відповісти
Щас нипонял ...
показати весь коментар
06.09.2022 18:26 Відповісти
Це щось дуже мало. Інфа дика якась.
показати весь коментар
06.09.2022 17:51 Відповісти
С начала военных действий и введения санкций рф заработала на
экспорте сырья и топлива более 155 млрд.долл.
Больше всех купили Китай , Индия, Бразилия. А потеря каких-то
6-7млрд. долл -- это мелочи.
показати весь коментар
06.09.2022 18:07 Відповісти
da nezarabotala ana nijakih 155 jardov......ce vbros.
показати весь коментар
06.09.2022 18:49 Відповісти
Доходи Росії від експорту нафти, газу й вугілля за перші шість місяців повномасштабної війни проти Україні склали близько 158 мільярдів євро, що значно перевищує витрати на вторгнення, які оцінюються в 100 мільярдів євро.
Євросоюз був найбільшим покупцем російського викопного палива, заплативши країні-агресору 85 мільярдів євро, на другому місці - Китай із 35 мільярдами євро.
Серед країн ЄС найбільшим клієнтом Росії стала Німеччина, котра заплатила 19 мільярдів євро.
показати весь коментар
06.09.2022 19:03 Відповісти
ce nepravda - ce NE dohodi. ce oborot deneg.
показати весь коментар
06.09.2022 19:06 Відповісти
ce kacapska manipulacija
показати весь коментар
06.09.2022 19:07 Відповісти
Хотел написать точно так же .
показати весь коментар
06.09.2022 18:22 Відповісти
Может 66???
показати весь коментар
06.09.2022 19:16 Відповісти
Головне перекрити рашопадлії нафтовий "краник", бо за ці пів року вона отримала доходів від торгівлі вуглеводнями та іншою сировиною більше 150 мільярдів долярів(це при тому шо на ведення війни проти України вона витратила трохи більше 100 мільярдів), от і рахуйте..😠
показати весь коментар
06.09.2022 20:00 Відповісти
Что-то с цифрами кто-то приврал. Там значительно больше чем 6 ярдов
показати весь коментар
06.09.2022 20:01 Відповісти
 
 