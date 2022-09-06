"Припиніть класти асфальт у Бучі - там, де не відновлені будівлі, щоб пережити зиму", - Порошенко у Раді
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, закликав народних депутатів всі зусилля парламенту зосередити на підтримці ЗСУ. П’ятий Президент наголосив на необхідності зберігати внутрішню єдність і демонструвати її у конкретних рішеннях в інтересах армії та постраждалих від війни людей.
"Чим живе зараз Україна? Одне об’єднуюче слово – контрнаступ. Контрнаступ на Півдні, контрнаступ на Сході, на решті позицій – жодного кроку назад. І немає для нас більш важливої справи, ніж підтримка Збройних Сил України. Оновлення пошкодженої під час контрнаступу бронетехніки, забезпечення снарядами, поставка набоїв та артилерії. Для всього цього потрібні гроші", – наголосив Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ЄС.
"Ворог планував на 11 вересня по всіх окупованих територіях провести референдум. Наші Збройні Сили зірвали ці плани божевільного диктатора. І справжнім мірилом дій кожного, а тим більше в цій залі, є єдність. Єдність – це спільне знаходження правильних рішень", – наголосив Порошенко.
"Нам пропонують зараз підвищити акциз, що уповільнить економіку, створить проблеми фермерам, підніме ціни. Бо ще до нашого голосування ціни на заправках вже почали зростати. І замість того, щоб відмовитись від цієї божевільної ідеї, в залі намагаються її просувати. Для чого? Може для того, щоб дати армії додаткових коштів? Ні. Для того, щоби відновити "Велике крадівництво". Воно небезпечне не лише у зв’язку з корупцією. Воно небезпечне у зв’язку з тим, що якщо буде повернення до попередніх практик, партнери не будуть давати Україні гроші", – застеріг п’ятий Президент.
"Ми вимагаємо зупинити цю ганебну практику. Припиніть класти асфальт в Бучі – там, де не відновлені будівлі, щоб людям пережити зиму. Це неприпустимо", – вважає Порошенко.
"Робимо те, що об’єднає нас усіх. І разом рухаємося до перемоги", – закликав Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо Порох помагає ЗСУ, то навіщо справді збільшувати фінансування армії, хай помагає і далі бізнес, збирають волонтери, а зелені покидьки візьмуться за звичну справу - будуть дерибанити бюджет.
Тут же розмова про тимошенкові фірми, які отримують державне фінансування для продовження великого крадівництва.
Лепота!
Я ваш приговор ...,и ничего вам не должен...Украина мне должна...73% кто голосовал за меня и те 27% что были против...
Эпоха бедности пришла... открывай ворота... Лохторатцы...🤣
Ювелирная работа Леонид Данилыч
Банда як вона є.
Я бы посоветовал среднеазиатский метод воровства летом "ОЗЕЛЕНЕНИЕ", а зимой "УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА" (откат до 95-98%) цветочки к осени по любому завянут (кто их сосчитает?), а снег по весне растает (и никаких улик преступления не останется). Байи "умудряются" по нескольку раз за сезон всю степь засеять цветами (судя по расходам и отчетам) и снега зимой вывести с одной улицы больше, чем годовой объем крупной полноводной реки!
Але, скрізь у еміграції є УКРАЇНЦІ з великої літери, що викликають симпатію своїми чеснотами та розжовують- ху із кацап.
Якби у нас була така сама система по будівництву житла, як встигли зробити після майдану по будівництву і ремонту доріг, то житло у нас би теж будували і ремонтували такими темпами, звичайно на ньому трохи б пилили бюджет, але ця система для країни це був би ще один стимул росту економіки.