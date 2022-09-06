УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11030 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
841 11
Німеччина (4527) премія (293) свобода слова (376)

Народ України отримає премію в галузі ЗМІ M100 Media Award за мужність у захисті свободи слова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

украина

Жоден інший народ в останні місяці не демонстрував так пристрасно цінність свободи, заявила рада німецької премії M100 Media Award. Від імені народу України нагороду отримає 15 вересня Володимир Кличко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

Престижною німецькою премією в галузі ЗМІ "M100 Media Award" нагородили народ України "за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення".

Рада премії заявила у вівторок, 6 вересня, що "жоден народ світу в останні кілька місяців не демонстрував настільки пристрасно цінність свободи". Україна веде "героїчну боротьбу за свої цінності" та захищає їх "день за днем" уже багато місяців, йдеться у заяві.

Церемонія вручення премії відбудеться 15 вересня у Потсдамі. Від імені українського народу її прийме як "голос з Києва" колишній боксер Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка. Промову виголосять посол США в Німеччині Емі Гатман і колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Крім того, з політичною промовою на церемонії виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Також читайте: Українські журналісти, які працювали у Маріуполі, отримають премію Міжнародного центру журналістів

Премію "M100 Media Award"  присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі. Минулого року її лауреатом став засуджений до тривалого позбавлення волі російський опозиціонер Олексій Навальний та започаткований ним Фонд боротьби з корупцією. У різні роки премію отримували колишній міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Геншер (Hans-Dietrich Genscher), засновник організації "Лікарі без кордонів", генеральна директорка російського телеканалу "Дождь", французький журнал Charlie Hebdo.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити, - Зеленський вручив премії "Національна легенда України". ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
анекдот: в Україні блаЗЄнськими фактично анексовані ЗМІ. І от за це ще й нагорода Не могли просто дати гроші, скажімо, сім'ям загиблих без жодних формулювань?
показати весь коментар
06.09.2022 18:05
+3
"кагда ми будєм дєліть наши дєньгі!!?" (с)
показати весь коментар
06.09.2022 18:09
+2
Ермак будет получать?
показати весь коментар
06.09.2022 18:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ермак будет получать?
показати весь коментар
06.09.2022 18:00 Відповісти
цитата:
Від імені українського народу її прийме як "голос з Києва" колишній боксер Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка.
показати весь коментар
06.09.2022 18:13 Відповісти
Кличко собі забере? Як пииїде в Україну та ОПа птивласнить
показати весь коментар
06.09.2022 18:34 Відповісти
думаєте? ))) а раптом не віддасть? )))
показати весь коментар
06.09.2022 19:00 Відповісти
анекдот: в Україні блаЗЄнськими фактично анексовані ЗМІ. І от за це ще й нагорода Не могли просто дати гроші, скажімо, сім'ям загиблих без жодних формулювань?
показати весь коментар
06.09.2022 18:05 Відповісти
"кагда ми будєм дєліть наши дєньгі!!?" (с)
показати весь коментар
06.09.2022 18:09 Відповісти
Премія свободи слова, при тому що всі патріотичні канали відключено...
показати весь коментар
06.09.2022 18:44 Відповісти
Це Телемарафон чи УПЯчка взірці свободи слова?

ОП, СН та СБУ за свободу слова нині карні справи заводять.
В фаворі тільки помийки, які вилизують ЗЄ. В тому числі Медведчуківські.
показати весь коментар
06.09.2022 19:25 Відповісти
Ну слава богу, що не зеленському!
показати весь коментар
06.09.2022 19:55 Відповісти
Лисому з 95 го кварталу теж нагороду дайте, щоб до кінця війни вже не було де медалі та ордена вішати.
показати весь коментар
06.09.2022 20:33 Відповісти
 
 