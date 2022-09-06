Народ України отримає премію в галузі ЗМІ M100 Media Award за мужність у захисті свободи слова

Жоден інший народ в останні місяці не демонстрував так пристрасно цінність свободи, заявила рада німецької премії M100 Media Award. Від імені народу України нагороду отримає 15 вересня Володимир Кличко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

Престижною німецькою премією в галузі ЗМІ "M100 Media Award" нагородили народ України "за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення".

Рада премії заявила у вівторок, 6 вересня, що "жоден народ світу в останні кілька місяців не демонстрував настільки пристрасно цінність свободи". Україна веде "героїчну боротьбу за свої цінності" та захищає їх "день за днем" уже багато місяців, йдеться у заяві.

Церемонія вручення премії відбудеться 15 вересня у Потсдамі. Від імені українського народу її прийме як "голос з Києва" колишній боксер Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка. Промову виголосять посол США в Німеччині Емі Гатман і колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Крім того, з політичною промовою на церемонії виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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Премію "M100 Media Award" присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі. Минулого року її лауреатом став засуджений до тривалого позбавлення волі російський опозиціонер Олексій Навальний та започаткований ним Фонд боротьби з корупцією. У різні роки премію отримували колишній міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Геншер (Hans-Dietrich Genscher), засновник організації "Лікарі без кордонів", генеральна директорка російського телеканалу "Дождь", французький журнал Charlie Hebdo.

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