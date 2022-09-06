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"Слуги народу" представили кандидата на посаду голови Фонду держмайна: ним став нардеп "Голосу" Умєров

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

умеров

На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України: ним став нардеп від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров.

Про це повідомила у Telegram речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України

Ним став Рустем Умєров - народний депутат від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з росією.

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Рустем Умєров був присутній на засіданні фракції "Слуга Народу", де представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів", - розповіла вона.
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Топ коментарі
+11
украинца не нашлось
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06.09.2022 17:51
+8
кримські татари тобі недостатньо українці?
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06.09.2022 18:04
+7
"Радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва",
це вселяє довіру. Та подання "слугами урода" насторожує.
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06.09.2022 18:57
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06.09.2022 17:49 Відповісти
Слуга.
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06.09.2022 17:53 Відповісти
украинца не нашлось
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06.09.2022 17:51 Відповісти
кримські татари тобі недостатньо українці?
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06.09.2022 18:04 Відповісти
Я думав кримські татари це кримські татари. Вони до українців мають таке ж відношення як турки до українців або азери.
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06.09.2022 18:27 Відповісти
Приблизно так, як Ви, ставилася до них українська влада усі часи "незалежності". А на московії всі "россіянє". Чи то тувинці, чи буряти. Кримці мають мати культурну автономію, але з обов'язковим вивченням української. І з україномовним документообігом.
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06.09.2022 19:21 Відповісти
Ну як мінімум кримські татари в етнічному, релігійному, культурному плані взагалі ДУЖЕ далекі від українців. Кримські татари це кримські татари. Вони не українці. Залиште їх вже в спокої. Ми не росія з бурятами і мокшами.
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06.09.2022 20:50 Відповісти
Я кажу про єдність як нації етносів, що проживають в Україні. Якщо кримці не чутимуться тут українцями, неминуча війна.
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06.09.2022 21:12 Відповісти
что значит "залиште їх вже в спокої" ? а кто их трогает? а этот умеров требует весь Крым назначить татарской автономией - одних сепаров поменять на других? не будет такого
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06.09.2022 22:12 Відповісти
я інше мав на увазі клоун
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06.09.2022 22:33 Відповісти
я прекрасно знаю что ты имеешь ввиду бот
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07.09.2022 00:41 Відповісти
Я мав на увазі, щоб кримських татар не називали українцями, бо кримські татари це кримські татари, зі своєю мовою, релігією, культурою. А ти сам кацап, навіть не можеш українською мовою писати. Судячи з того що ти такий токсичний, у тебе погано все погано в житті і ти з піною у рота кричиш, що всі кацапи, сам при цьому будучи їм. Ти клоун.

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07.09.2022 12:26 Відповісти
українці це крім українців, киримли також і росіяни, і білоруруси, і євреї, і всі, хто має паспорт Громадянина України
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06.09.2022 20:13 Відповісти
украінці, це - УКРАІНЦІ!!!! А всі інші - громадяни украіни, і переважна більшість - НАЖАЛЬ!!....
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06.09.2022 20:18 Відповісти
только этот умеров требует татарскую автономию на весь Крым
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06.09.2022 22:13 Відповісти
мені теж цікаво, а в тій делегаціі на переговорах, хоть один, дійсно украінець був???????
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06.09.2022 20:13 Відповісти
І ще питання а чого вони там досягли?
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06.09.2022 20:24 Відповісти
в Україні дві корінні нації: українці та киримли
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06.09.2022 20:15 Відповісти
В Україні корінна нація - це українці. Які блін киримли. Якщо Крим повернеться до України, люди такі як ти, відкриють для себе багато нового про кримських татар. Тому що вони будуть хотіти незалежності. От тоді люди такі як ти, будуть першими в них кидати гнилі помідори. Я кримських татар розумію.
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06.09.2022 20:47 Відповісти
так ты же сам бот кацапский пишешь оставьте их в покое а кто падло трогает?
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06.09.2022 22:15 Відповісти
Вродє норм чувак
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06.09.2022 17:56 Відповісти
в Україні українці перевелись? чи не "служать народу"?
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06.09.2022 17:58 Відповісти
украинцы тупые голосуют за зеленых балаболов и популистов которые не выполняют свои обещания
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06.09.2022 22:16 Відповісти
А українці що найрозумніші?) Навіщо так ставити питання? В Британії міністр фінансів - індус. Таких прикладів багато. Головне, щоб правильні речі робив, а не собі в кішеню клав.
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06.09.2022 18:04 Відповісти
До речі, цей індус підісрав Джонсона - зняв на камеру ту саму вечеринку, в якій і сам брав участь, а потім використав запис, як компроментуючий матеріал.
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06.09.2022 18:13 Відповісти
Ага, а у нас президент єврей...а далі Шмигаль, Данілов, Буданов, Баканов(---)), Костін і як же ми раді, що ще й Умєров..
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06.09.2022 18:34 Відповісти
Якщо він не лох та не слуга, то в першу чергу, проведе повний аутіт!
Бо є велика підозра, що у тому фонді вже нічого не залишилось.
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06.09.2022 18:05 Відповісти
Та шо ж такое, я реально напрягаюсь. Украинцы где?
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06.09.2022 18:06 Відповісти
киримли - одна із двох корінних націй в Україні
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06.09.2022 20:16 Відповісти
Плюс. Поддерживаю
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06.09.2022 20:18 Відповісти
что ты поддерживаешь? так какого хрена ты бот выше спрашиваешь где украинцы?
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06.09.2022 22:18 Відповісти
Блин, чувак, я щас немного не шарю - чего ты спросил. Поддал (да, бывает), но могу сказать одно - Слава Украине! Героям Слава! И Батько наш Степан Андрійович Бандера - це все.
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06.09.2022 22:27 Відповісти
Аби не українець....
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06.09.2022 18:06 Відповісти
бот кацап в спам
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06.09.2022 22:19 Відповісти
для потужного дерибана зеленими гнидами
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06.09.2022 18:10 Відповісти
Черговий "щирий" українець ***** вашу!!!
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06.09.2022 18:18 Відповісти
тоді не патякай що Крим це Україна, бо

Крим це Батьківщина киримли
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06.09.2022 20:18 Відповісти
в Украине украинцы? Завезенные расплодившиеся кацапы, присосавшиеся к Украине, вот кто живет. украинцев уничтожили, вывезли, отправили служить по распределению, работать куда угодно, только что бы в Украине не остались.
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06.09.2022 18:18 Відповісти
зря он так...плохая должность...предыдущие закончили плохо
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06.09.2022 18:40 Відповісти
Не пойняв, шо Умєров став голосом слуги народу?
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06.09.2022 18:43 Відповісти
Нууу.... скажем так - на фоне КалоМойшей, уже не плохо
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06.09.2022 18:56 Відповісти
"Радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва",
це вселяє довіру. Та подання "слугами урода" насторожує.
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06.09.2022 18:57 Відповісти
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06.09.2022 19:22 Відповісти
тепер ясно чому Голос, голосував проти конкурсу НАБУ та за відбір грошей з Оборони на велічайше будівництво
продадись накуй за цю посаду з патрахами
короче
торги в ВР як були так і є
і нікуя в цій країні не поміняла навіть війна
вірніше не в країні а в владі
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06.09.2022 20:31 Відповісти
 
 