"Слуги народу" представили кандидата на посаду голови Фонду держмайна: ним став нардеп "Голосу" Умєров
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України: ним став нардеп від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров.
Про це повідомила у Telegram речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.
"На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України
Ним став Рустем Умєров - народний депутат від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з росією.
Рустем Умєров був присутній на засіданні фракції "Слуга Народу", де представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів", - розповіла вона.
Будь ласка, зачекайте...
Бо є велика підозра, що у тому фонді вже нічого не залишилось.
Крим це Батьківщина киримли
це вселяє довіру. Та подання "слугами урода" насторожує.
продадись накуй за цю посаду з патрахами
короче
торги в ВР як були так і є
і нікуя в цій країні не поміняла навіть війна
вірніше не в країні а в владі