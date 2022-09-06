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Російські окупанти заявили, що припиняють спроби відновити Антонівський міст в Херсоні: "Немає сенсу"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зрадник, так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що окупаційна "влада" поки не планує вживати нових заходів для відновлення Антонівського моста.
Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням за заяву зрадника Кирила Стремоусова, передає Цензор.НЕТ.
"Поки що Антонівський міст ніхто не відновлює, тому що немає сенсу, доцільність відсутня", - заявив він.
За його словами, наразі міст повністю закритий. Така сама ситуація з мостом у Новій Каховці. Він додав, що нібито мости їх "не дуже цікавлять", адже нібито є переправи.
Топ коментарі
+27 Харьков Сумской
показати весь коментар06.09.2022 18:18
+18 Maxim Ak-Murza
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+16 Petrov Viktor
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Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда
Хаймарс топит на раз-два !
Остальные такие же. И по сути у них нету защиты никакой. Грузовыми дронами дал партизанам 4кг взрывчатки (хватит на 20 бомб под авто, например) с детонаторами по радиосигналу от рации цифровой или с таймером - взрывай не хочу. С дрона скинуть с парашюта по информации в телеграме, затем спустя сутки-двое найти этот замотанный черным скотчем пакет с уф-фонариком, например, если на пакет нанести краску. На 1300км фронта у них не хватит глушилок, ну а если с тора ракету пустят, то пускай стреляют, дрон с таким грузом раз в 30 дешевле ракеты, тем более их не факт, что производят вообще в нормальном количестве и не факт, что попадут ракетой в дрон, можно же ловушку с более сильным отражением скинуть как еще один груз, увидев на камере запуск ракеты, тор на нее переведется либо вторую ракету пустит.
Сейчас совсем другое время, а седые орки с генеральскими погонами живут в совке, где для связи надо было очень упорно искать связного, встречаться в баре у посольства и получать инструкции с задержкой в месяцы, пока все согласуют и выплатят деньги. Они не понимают, что можно в любой день и час в телеграме или даже электронной почтой дать всю информацию, где лежит оружие и взрывчатка для работы против оккупантов. Даже США выгнали из Ирака и Афганистана, хотя они там по 15-20 лет пытались укрепиться, в 21-ом веке город чужой армией невозможно оккупировать, просто уничтожать будут непрерывно, днем и ночью. Но может Белгород и Ростов будут исключениями, посмотрим. Орки еще могут удивить весь мир не один раз своей убогостью.
У ЗСУ ещё столько неопробованных новых боеприпасов ...