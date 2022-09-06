УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11022 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 340 26
війна (56365) міст (827) Херсон (2333)

Російські окупанти заявили, що припиняють спроби відновити Антонівський міст в Херсоні: "Немає сенсу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міст,антонівський

Зрадник, так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що окупаційна "влада" поки не планує вживати нових заходів для відновлення Антонівського моста.

Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням за заяву зрадника Кирила Стремоусова, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що Антонівський міст ніхто не відновлює, тому що немає сенсу, доцільність відсутня", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена понтонна переправа армії РФ на Херсонщині (доповнено). ФОТО

За його словами, наразі міст повністю закритий. Така сама ситуація з мостом у Новій Каховці. Він додав, що нібито мости їх "не дуже цікавлять", адже нібито є переправи.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Черговий жест доброї волі.
показати весь коментар
06.09.2022 18:18
+18
Спермоусову пора бы озаботиться каким-нибудь резиновым изделием для преодоления Днепра....ну, или пластиковым, на случай если его таки Украинцы возьмут за жабры.
показати весь коментар
06.09.2022 18:20
+16
Не вірте цим тварюкам, постійно треба перевіряти та тримати на контролі.
показати весь коментар
06.09.2022 18:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черговий жест доброї волі.
показати весь коментар
06.09.2022 18:18 Відповісти
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…

Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа.
Присвята дохлому рашисту
показати весь коментар
06.09.2022 18:20 Відповісти
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда
Хаймарс топит на раз-два !
показати весь коментар
06.09.2022 18:29 Відповісти
Жаль . Весело было . Ватное комеди .
показати весь коментар
06.09.2022 18:20 Відповісти
Спермоусову пора бы озаботиться каким-нибудь резиновым изделием для преодоления Днепра....ну, или пластиковым, на случай если его таки Украинцы возьмут за жабры.
показати весь коментар
06.09.2022 18:20 Відповісти
Дерьмо не тонет .
показати весь коментар
06.09.2022 18:22 Відповісти
Сидячи на "конференції" у Воронежі, його це не дуже цікавить
показати весь коментар
06.09.2022 18:23 Відповісти
Резиновая жопа.
показати весь коментар
06.09.2022 18:24 Відповісти
У стремноусова Резиновый промежуток
показати весь коментар
06.09.2022 18:43 Відповісти
Промежность уже несколько недель как из Воронежа керует.
показати весь коментар
06.09.2022 20:50 Відповісти
Да он на вертушке прилетает раз в неделю, записывает ролик (несколько штук сразу, чтобы затем вбрасывать) и летит куда подальше в Крым. И то это в прошлом было, сейчас на очке в кацапстане сидит.

Остальные такие же. И по сути у них нету защиты никакой. Грузовыми дронами дал партизанам 4кг взрывчатки (хватит на 20 бомб под авто, например) с детонаторами по радиосигналу от рации цифровой или с таймером - взрывай не хочу. С дрона скинуть с парашюта по информации в телеграме, затем спустя сутки-двое найти этот замотанный черным скотчем пакет с уф-фонариком, например, если на пакет нанести краску. На 1300км фронта у них не хватит глушилок, ну а если с тора ракету пустят, то пускай стреляют, дрон с таким грузом раз в 30 дешевле ракеты, тем более их не факт, что производят вообще в нормальном количестве и не факт, что попадут ракетой в дрон, можно же ловушку с более сильным отражением скинуть как еще один груз, увидев на камере запуск ракеты, тор на нее переведется либо вторую ракету пустит.

Сейчас совсем другое время, а седые орки с генеральскими погонами живут в совке, где для связи надо было очень упорно искать связного, встречаться в баре у посольства и получать инструкции с задержкой в месяцы, пока все согласуют и выплатят деньги. Они не понимают, что можно в любой день и час в телеграме или даже электронной почтой дать всю информацию, где лежит оружие и взрывчатка для работы против оккупантов. Даже США выгнали из Ирака и Афганистана, хотя они там по 15-20 лет пытались укрепиться, в 21-ом веке город чужой армией невозможно оккупировать, просто уничтожать будут непрерывно, днем и ночью. Но может Белгород и Ростов будут исключениями, посмотрим. Орки еще могут удивить весь мир не один раз своей убогостью.
показати весь коментар
06.09.2022 21:21 Відповісти
дошло... длинношеее орковое начальство - до жирафы быстрей доходит. главный уровень осознания - существование рф-ии "немає сенсу"
показати весь коментар
06.09.2022 18:22 Відповісти
Та ладно, а кирпичами насрать?
показати весь коментар
06.09.2022 18:23 Відповісти
Не вірте цим тварюкам, постійно треба перевіряти та тримати на контролі.
показати весь коментар
06.09.2022 18:23 Відповісти
ніхто їм і не вірить
показати весь коментар
06.09.2022 19:46 Відповісти
«нібито є переправи» Ага, по дну на той світ!
показати весь коментар
06.09.2022 18:26 Відповісти
а что, а что такое случилось? Что-то с мостами?! Да как так? ПВО же все сбило! Да быть такого не может!
показати весь коментар
06.09.2022 18:26 Відповісти
"Тут наши полномочия уже все..." (Филиал Росстройбатремонт фирма "Олеся")
показати весь коментар
06.09.2022 18:27 Відповісти
neuzheli doshlo ?
показати весь коментар
06.09.2022 18:28 Відповісти
Кирюха "Промежность" - заявил о бесперспективности действий.)
показати весь коментар
06.09.2022 18:32 Відповісти
*********** стремно в Херсоне, видосики записал и на Воронеж! Понтонные переправы легче топить, один выстрел, одна переправа! А на резиновой жопе много не увезешь!
показати весь коментар
06.09.2022 19:24 Відповісти
а шо такое? Олеся отказала?
показати весь коментар
06.09.2022 19:25 Відповісти
кто в курсе - на правом берегу Херсонщины еще можно найти пустую пэт-тару? или еще не началось?
показати весь коментар
06.09.2022 19:28 Відповісти
А что случилось ?
У ЗСУ ещё столько неопробованных новых боеприпасов ...
показати весь коментар
06.09.2022 19:42 Відповісти
От дурне копаборантське падло ... це треба було зробить ще в липнi
показати весь коментар
06.09.2022 20:56 Відповісти
Має сенс з'їб@ти по кримському доки він цілий 👍😆
показати весь коментар
06.09.2022 21:36 Відповісти
 
 