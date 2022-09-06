Каховську ГЕС зупиняють через бойові дії періодично, але поки персоналу вдається швидко відновити підключення до мережі, - Укргідроенерго

Каховська ГЕС продовжує працювати в енергосистемі України, видаючи від 40 до 110 Мвт/год потужності. Задіяні чотири агрегати з шести, два інших - в стані реконструкції або ремонту.

Про це йдеться у повідомленні пресслужбі Укргідроенерго, інформує Цензор.НЕТ.

Там зауважують, що внаслідок бойових дій навколо станції "мали місце неодноразові короткочасні відключення", зокрема 5 вересня. Однак "оперативним персоналом Каховської ГЕС за короткий період часу того ж дня було відновлено підключення до мережі".

Оперативний персонал щодобово змінюється та знаходиться на ГЕС цілодобово.

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"Двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади. Ремонтний персонал проводить огляди і намагається підтримувати працездатний стан обладнання. Оперативні ремонти не виконуються. Наразі відсутня можливість доставляти туди запчастини, щоб проводити якісні ремонти і підготовку до осінньо-зимового періоду.

Каховська ГЕС може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність: обстрілів ліній електропередач, підстанцій, нищення обладнання. Втім, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Вода буде йти через водозливну греблю. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління", - нагадують у пресслужбі.