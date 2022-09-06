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"Треба, щоб у всіх була тривожна сумка з їжею та водою, не зволікайте", - радник Єрмака Милованов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

їжа

Українцям варто обов’язково підготувати тривожну валізу з їжею на випадок непередбачуваних обставин.

Таку пораду дав радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради "Укроборонпрому", президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Все залежить від того, де людина перебуває. Є дві причини. Перша причина - це бідність. Друга - це близькість до передової, де можуть бути перебої з постачаннями. Треба мати тривожну сумку з собою, де будуть документи та інші речі. Так ось, у тій сумці треба ще їжу та воду мати. Бажано, щоб у всіх це було. Будь ласка, не зволікайте", - зазначив він.

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Топ коментарі
+117
Не погано було би , щоби Милованов разом із дермаком взяли такі сумки і звалили із Украіни
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06.09.2022 18:45
+91
Порокинулось. Яке ж кончЕне.
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06.09.2022 18:44
+77
Запізнився з порадою місяців на сім.
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06.09.2022 18:45
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жопой еРмака чуешь ваш пздц)
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06.09.2022 23:04 Відповісти
Неутомимый чёрт, все время напоминает, что он дибил
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06.09.2022 23:06 Відповісти
Це той дебіл, який про себе по теліку каже, що воно дебіл?
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06.09.2022 23:25 Відповісти
Можливо він щось знає і так втаємничено натякає. наприклад на можливий витік радіації на ЗАЕС ?
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07.09.2022 00:14 Відповісти
Мілованов, ти запіздився.

Я свою тривожну валізу вже давно розібрала, гроші витратила, їжу з'їла, воду випила.
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07.09.2022 00:29 Відповісти
В текст вкралась помилка. Скоріш за все пропущено " всім слугам" тоді стане зрозуміло всім, що пора слугам "свалівать".
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07.09.2022 07:57 Відповісти
Треба,щоб при владі не було таких мілованових та іже з ним !
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07.09.2022 15:42 Відповісти
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