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Компенсацію за надання житла переселенцям з 1 жовтня буде збільшено до 900 грн, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,переселенці

Компенсацію за надання житла тимчасово переміщеним особам буде збільшено до 900 грн з 1 жовтня.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

"6 вересня уряд уклав оновлений меморандум із Товариством Червоного хреста України. Ця домовленість відбулася за сприяння Мінреінтеграції. Вона дасть змогу збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток", - ідеться у повідомленні.

Наголошується, що зазначена програма передбачає надання державної компенсації за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно прихистив внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій або зон бойових дій.

Передбачається, що з 1 жовтня власники житла, які розмістили в себе переселенців, отримуватимуть 900 грн замість 450 грн за кожну таку особу на місяць.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Що толку як у місцевої влади немає коштів на відшкодування.
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06.09.2022 19:46
+2
Надо просто перестать красть
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06.09.2022 19:54
+2
Ух... Заживем то как за 900 гривасов. Будку коту купить можно
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06.09.2022 19:59
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Що толку як у місцевої влади немає коштів на відшкодування.
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06.09.2022 19:46 Відповісти
Компенсація виключно для галочки. Більшість переселенців живе на квартирах, які здаються, а власники житла не хочуть зв'язуватися з "Прихистком" бо не хочуть засвітитися, що вони здають житло, але не платять податки. Переселенцям ця плюшка навряд-чи допоможе. Вигыдно буде kbit тим, хто живе у родичів, але таких меншість.
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06.09.2022 19:51 Відповісти
Компенсация тем кто без платно сдает жилье переселенцам.
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06.09.2022 20:37 Відповісти
Спочатку власник підписує заяву, що переселенці не є його родичами
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06.09.2022 22:23 Відповісти
Надо просто перестать красть
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06.09.2022 19:54 Відповісти
Ух... Заживем то как за 900 гривасов. Будку коту купить можно
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06.09.2022 19:59 Відповісти
не купить, а арендовать !
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06.09.2022 20:28 Відповісти
Так орендувати за такі грощі що? Окрім будки?
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06.09.2022 20:46 Відповісти
й...бані мінінтегратори.
в трускавці стоять непрацюючі, пусті санаторії з всім необхідним на 2000-2500 номерів...
і так по всій Україні
нелюди ви, млять...
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06.09.2022 20:36 Відповісти
Не так все просто,наскільки мені відомо компенсація положена за тих кого прихистив бзкоштовно тільки якщо вони впо неотримують.

Як пояснили в Мін'юсті, щоб оформити одержання компенсації, необхідно дотриматись трьох обов'язкових умов, а саме:
1)у власника житла не повинно бути боргу за комуналку;2)житло переселенцям має бути надано безкоштовно;3)переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.
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06.09.2022 20:52 Відповісти
Кошти ВПО то окремо а на ЖКХ по 450 грн окремо! Власник житла пише до 5 числа заяву і йому за кожного на картку приходить 450 грн відшкодування Вже так 5 місяць і все приходить...Вписуєшь в бланк ПІБ та номера ВПО та свій ****
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06.09.2022 22:40 Відповісти
росія дурак
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06.09.2022 21:01 Відповісти
 
 