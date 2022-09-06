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Окупант про ситуацію на Херсонщині:"Все мосты разъ#бали, мы просто здесь в полной ж#пе", - перехоплення ГУР. АУДIО
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У черговому перехопленні ГУР військовий РФ розповів дружині про втрати на Херсонському напрямку від ударів ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.
"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах#й раскидало. Этот #бучий дон-река нах#й, Днепр бл#, она вся трупами нах#й полная уже.
Все мосты раз#бали, Херсон-х#есон.Все разъ#бали. Мы просто здесь в полной ж#пе, только вон, бл#дь, паромами нах#й передвигаются пацаны, бл#дь, и п#здец", - поскаржився окупант.
Топ коментарі
+29 Дмитро Піталов
показати весь коментар06.09.2022 20:02
+23 Panda Freeav
показати весь коментар06.09.2022 19:59
+22 Андрей Л 1ce5b51b
показати весь коментар06.09.2022 20:07
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Будь ласка, зачекайте...
...и жопа-то не резиновая...
Схема колаборантів Херсону та Херсонської області:
поіменний фактчекінг та поглиблена ідентифікація всіх колаборантів https://www.molfar.global/blog/kherson-traitors
Так рашисти без сну і спокою будуть здихати на Херсонщині поки їхні самки будуть соплі розтирати за своїми у*обками)
а шо случилось?
Погано буде, коли з одного боку, по вам почне клепати Українська артилерія, а з іншого, будуть лупить ваші "коллеги".
От тоді буде погано.
P.S. Як не орк -- то олігофрен. Стадо кончене.
прийде Гудеріан, а з ним - дядько Канаріс,
мішок смачних засмажених мишей вони тобі подарять! (с)
А ти **** мрскальська що там забуло
Куріт он
Сосати скоро будеш
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