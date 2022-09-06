Окупант про ситуацію на Херсонщині:"Все мосты разъ#бали, мы просто здесь в полной ж#пе", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР військовий РФ розповів дружині про втрати на Херсонському напрямку від ударів ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах#й раскидало. Этот #бучий дон-река нах#й, Днепр бл#, она вся трупами нах#й полная уже.

Все мосты раз#бали, Херсон-х#есон.Все разъ#бали. Мы просто здесь в полной ж#пе, только вон, бл#дь, паромами нах#й передвигаются пацаны, бл#дь, и п#здец", - поскаржився окупант.

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