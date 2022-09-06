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армія РФ (13467) війна (56365) розвідка (3618) Херсонщина (4250) перехоплення (328)

Окупант про ситуацію на Херсонщині:"Все мосты разъ#бали, мы просто здесь в полной ж#пе", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У черговому перехопленні ГУР військовий РФ розповів дружині про втрати на Херсонському напрямку від ударів ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах#й раскидало. Этот #бучий дон-река нах#й, Днепр бл#, она вся трупами нах#й полная уже.

Все мосты раз#бали, Херсон-х#есон.Все разъ#бали. Мы просто здесь в полной ж#пе, только вон, бл#дь, паромами нах#й передвигаются пацаны, бл#дь, и п#здец", - поскаржився окупант.

Також читайте: "Слышишь: "Грады" ху#рят? П#здец у них контрбатарейная война дикая… Как только выжить хотя бы", - окупант скаржиться на натиск ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
Ей снились белые жигули и тут этот ишак позвонил... Ну где совесть?
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06.09.2022 20:02
+23
як приємно то слухати.. навіть матюки не портять картину
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06.09.2022 19:59
+22
Она уже коврики выбрала для новой лады, а Зайка все звонит и звонит. За#бал
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06.09.2022 20:07
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опа опа - резиновая ...
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06.09.2022 19:57 Відповісти
як приємно то слухати.. навіть матюки не портять картину
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06.09.2022 19:59 Відповісти
Який прекрасний діалог.ю
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06.09.2022 19:59 Відповісти
Побачити Херсон, і умереть!
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06.09.2022 20:00 Відповісти
Пишу из горящего танка (с).
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06.09.2022 20:00 Відповісти
На сапоге убитого товарища.
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06.09.2022 20:08 Відповісти
"ФСьо па плану"(с), не?!
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06.09.2022 20:00 Відповісти
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06.09.2022 20:03 Відповісти
в Балаклее паники нет
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06.09.2022 20:01 Відповісти
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06.09.2022 20:04 Відповісти
мы просто здесь в полной ж#пе

...и жопа-то не резиновая...
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06.09.2022 20:01 Відповісти
Ей снились белые жигули и тут этот ишак позвонил... Ну где совесть?
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06.09.2022 20:02 Відповісти
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06.09.2022 20:02 Відповісти
У в а г а на місцях!

Схема колаборантів Херсону та Херсонської області:
поіменний фактчекінг та поглиблена ідентифікація всіх колаборантів https://www.molfar.global/blog/kherson-traitors

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06.09.2022 20:30 Відповісти
ж#па - це головне слово кацапа. А вони так ********** розповідати про загадкову і величну російську душу. Проте вся їхня душа закінчується і починається в ж#пі.
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06.09.2022 20:03 Відповісти
10 лет назад по статистике посещения по странам самых больших порносайтов типа Порнхуб подавляющее большинство запросов из России было по содержанию анального секса. Так что жопа - это скрепно.
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06.09.2022 21:43 Відповісти
Она уже коврики выбрала для новой лады, а Зайка все звонит и звонит. За#бал
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06.09.2022 20:07 Відповісти
"...Херсон, Ху*сон...."
Так рашисти без сну і спокою будуть здихати на Херсонщині поки їхні самки будуть соплі розтирати за своїми у*обками)
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06.09.2022 20:09 Відповісти
Видно, що ви погано знаєте кацапських самок - вони вже давно знайшли собі нових чоловік з дуже середньої Азії.
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06.09.2022 20:15 Відповісти
На моє щастя я їх взагалі не знаю, тому висловлюю своє припущення)
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06.09.2022 20:20 Відповісти
шо то коментов про актёров нету...
а шо случилось?
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06.09.2022 20:10 Відповісти
выпилили...!)
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06.09.2022 21:18 Відповісти
сомнения меня обуревают. Скорее, затаились.
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06.09.2022 21:27 Відповісти
Після стадії "ми в полнай жопє" йде стадія "ми в чьорних пакєтах". На що вони надіялись?...
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06.09.2022 20:12 Відповісти
Ні, зараз у вас не так вже й погано, оскільки можна навіть по телефону поскавчати.
Погано буде, коли з одного боку, по вам почне клепати Українська артилерія, а з іншого, будуть лупить ваші "коллеги".
От тоді буде погано.
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06.09.2022 20:12 Відповісти
Ты, ****, родился в полной жопе. Мразь. Теперь ответит твоя семья. Харьков попросил за ответ, теперь ваши бандосы сделают.
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06.09.2022 20:15 Відповісти
Борисфен вас всіх потопить, як ви затопили Пороги...
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06.09.2022 20:15 Відповісти
Саме дурне теля каже що пів-пачки цигарок спалило, а HIMARS попереджав : паління вбивае.
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06.09.2022 20:17 Відповісти
не так: "Вы просто родились в резиновой ж#пе"
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06.09.2022 20:18 Відповісти
Буду замість казки на ніч, давати дітям слухати- краще сплять, потім...
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06.09.2022 20:21 Відповісти
Чечен, дон, - смешной, дон, как его папа, дон.
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06.09.2022 20:21 Відповісти
"...паромами нах#й передвигаются пацаны" -- імєнно! Аффтор абсолютно точно підмітив напрямок пересування!

P.S. Як не орк -- то олігофрен. Стадо кончене.
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06.09.2022 20:22 Відповісти
Ох и раскабанеют раки днепровские.
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06.09.2022 20:27 Відповісти
На омарів перетворяться
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06.09.2022 21:52 Відповісти
Кацапам дупу роз'їбали, який жах ..
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06.09.2022 20:30 Відповісти
*Мамочка, надо сваливать отсюда!*(с)
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06.09.2022 20:31 Відповісти
ну-ну, майн ліберн совушка, нє плачь!
прийде Гудеріан, а з ним - дядько Канаріс,
мішок смачних засмажених мишей вони тобі подарять! (с)
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06.09.2022 20:33 Відповісти
гарно. земля горить під ногами оккупантів. так і повинно бути.
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06.09.2022 20:35 Відповісти
Проблема що не займався плаванням,Дніпро не периплеве.
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06.09.2022 20:35 Відповісти
Ні фіга собі, - воно ще й курить! )))
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06.09.2022 20:56 Відповісти
Бєлогорская це ж Крим

А ти **** мрскальська що там забуло
Куріт он
Сосати скоро будеш
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06.09.2022 21:20 Відповісти
Она там с Вазгеном сорок минут жарилась в тут жигули позвонили. От засада
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06.09.2022 21:22 Відповісти
"Толі єщьо будєт - ойойой"...
""
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06.09.2022 22:40 Відповісти
"Я сплю,зайка...И Ашот рядом спит. .." И вообще, чё ты звонишь попусту,***? Оформи лучше жене "ладу калина".
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06.09.2022 23:46 Відповісти
 
 