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Теракт в Оленівці: родичі полонених оборонців Маріуполя закликали ООН застосувати дієві механізми розслідування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

азов

Родичі захисників Маріуполя констатують безсилля міжнародних організацій у реальному застосуванні гуманітарного права і вимагають реальних кроків для звільнення українських військовополонених, яких утримує РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Дружина полоненого "азовця", керівник ГО "Жінки зі сталі" Наталя Зарицька від імені всіх родичів військовополонених заявила: "Ми закликаємо ООН застосувати дійсно дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці, а також змусити Росію виконувати норми міжнародного гуманітарного права. Сьогодні жодна норма Женевської конвенції про поводження з військовополоненими не виконується Росією".

Зарицька нагадала, що через 25 днів після трагедії в Оленівці, а саме 22 серпня, ООН створила групу з розслідування теракту в цій колонії. Генеральний секретар ООН повідомив, що вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії в Оленівці. Але представник Генсека ООН повідомив, що комісія поки не може розпочати розслідування, оскільки ситуація на місці події залишається небезпечною для візиту представників ООН.

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"Важко давати оцінку цій заяві. Але ми розуміємо, що створення комісії без доступу до місця скоєння злочину не допоможе добитися справедливості щодо українських захисників, які, перебуваючи в полоні, були підступно вбиті та поранені. Це кричуще порушення всіх міжнародних домовленостей та гарантій", - зауважила дружина "азовця".

Вона підкреслила, що той факт, що навіть ціла потужна місія ООН не може пробитися до місця публічної страти військовополонених, так само, як не може туди дістатися одна з найстаріших міжнародних організацій МКЧХ (Міжнародний Комітет Червоного Хреста), свідчить про те, що "наші військовополонені перебувають у смертельній небезпеці".

"Якщо світ боїться визнати реальний стан справ і не зупинить зло тероризму в його оленівському прояві, нам варто очікувати ще страшніших і кривавіших масових злочинів та жорстоких розправ… Ми вимагаємо справедливості і притягнення до відповідальності утримувача наших військовополонених – Російської Федерації", - наголосила Зарицька.

Їі підтримала адвокатка Анна Калинчук, яка здійснює супровід деяких військовополонених, у тому числі захисників "Азовсталі".

Вона ще раз підкреслила, що є Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, і Російська Федерація є учасником цієї конвенції.

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"Відповідно МКЧХ має право ставити питання уряду Російської Федерації, що саме Російська Федерація робить, щоб дотримуватися умов цієї конвенції. А якщо вона не дотримується умов цієї конвенції, то відповідно, МКЧХ і ООН мають можливості карати Російську Федерацію за недотримання норм", - підсумувала адвокат.

Нагадаємо, українським військовим, які до останнього обороняли Маріуполь, довелося вийти з "Азовсталі" та опинитись під контролем росіян. Українці сподівалися, що безпеку військовополонених гарантуватиме зокрема Міжнародний Комітет Червоного Хреста, однак росіяни влаштували теракт в Оленівці та не надали списки загиблих. До полонених не допускають міжнародні організації – представникам МКЧХ дали можливість оглянути лише кілька сотень полонених "по обидві сторони". Росія порушує численні зобов'язання, передбачені Женевською конвенцією. Водночас гендиректор Мардіні гарантував, що вони роблять усе можливе у листуванні з РФ, аби мати доступ до полонених.

Автор: Анастасія Потіха
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Може потрібно перестати у когось щось просити. Оленівка, до неї рукою подати. Може пора просто провести спецоперацію,а не чекати манни від ООН
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06.09.2022 20:19 Відповісти
А хто проведе спецоперацію, ті що викрадали з Молдови Чауча і то він втік від них в трусіках десь по дорозі на Київ під Вінницею? Тих, хто це міг робити Боневтік звільнив.
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06.09.2022 20:24 Відповісти
ГРУ інформацію черпає з Цензора, писали,що поруч, а вийшло,що безтолоч. 20км до волі
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06.09.2022 20:34 Відповісти
Закликали ООН? Ви серьозно? А до пітуха ZEленого, який їх "евакуював" до полону питань у вас нема? Чи він у вас "херой-боневтік"? Можете ще Голандію підключити, вони теж 8й рік "розслідують" вбивство сотен своїх співгромадян і ніяк не визначаться.
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06.09.2022 20:20 Відповісти
Мене також дивує позиція сліпих і глухих стальних жінок. Вони отримали чітку відповідь, що гарантії давав тільки зеленський. Чомусь до нього претензій не має. Він звів рахунок з Азовим,і родичам потрібно тиснути на нього
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06.09.2022 20:38 Відповісти
А в Україна порушили справу хто і навіщо здав на муки і смерть найкращих? Хто розмінував Чончар і дав оточити Маріуполь?Хто не готувався до війни і брехав 40-мільйонному народу?
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06.09.2022 20:22 Відповісти
Все правильно, нужно решать через международные организации, потому что малоПИД..роское, бенино Нарко-Чмо это пустое место, Оманский Осел поставленный кремлем через беню для слива Украины под надзором Елдака!@!
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06.09.2022 21:06 Відповісти
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06.09.2022 21:08 Відповісти
Як класно бути "першою леді", все якось по доманшьому, скрізь їздиш, тебе зустрічають, фотографують на "глянець" за 100 тисяч доларів, рекладсуєш скумбрію, доларам немає ліку, не те, що було у Кривому Розі.
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06.09.2022 21:46 Відповісти
 
 