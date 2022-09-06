Теракт в Оленівці: родичі полонених оборонців Маріуполя закликали ООН застосувати дієві механізми розслідування

Родичі захисників Маріуполя констатують безсилля міжнародних організацій у реальному застосуванні гуманітарного права і вимагають реальних кроків для звільнення українських військовополонених, яких утримує РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Дружина полоненого "азовця", керівник ГО "Жінки зі сталі" Наталя Зарицька від імені всіх родичів військовополонених заявила: "Ми закликаємо ООН застосувати дійсно дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці, а також змусити Росію виконувати норми міжнародного гуманітарного права. Сьогодні жодна норма Женевської конвенції про поводження з військовополоненими не виконується Росією".

Зарицька нагадала, що через 25 днів після трагедії в Оленівці, а саме 22 серпня, ООН створила групу з розслідування теракту в цій колонії. Генеральний секретар ООН повідомив, що вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії в Оленівці. Але представник Генсека ООН повідомив, що комісія поки не може розпочати розслідування, оскільки ситуація на місці події залишається небезпечною для візиту представників ООН.

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"Важко давати оцінку цій заяві. Але ми розуміємо, що створення комісії без доступу до місця скоєння злочину не допоможе добитися справедливості щодо українських захисників, які, перебуваючи в полоні, були підступно вбиті та поранені. Це кричуще порушення всіх міжнародних домовленостей та гарантій", - зауважила дружина "азовця".

Вона підкреслила, що той факт, що навіть ціла потужна місія ООН не може пробитися до місця публічної страти військовополонених, так само, як не може туди дістатися одна з найстаріших міжнародних організацій МКЧХ (Міжнародний Комітет Червоного Хреста), свідчить про те, що "наші військовополонені перебувають у смертельній небезпеці".

"Якщо світ боїться визнати реальний стан справ і не зупинить зло тероризму в його оленівському прояві, нам варто очікувати ще страшніших і кривавіших масових злочинів та жорстоких розправ… Ми вимагаємо справедливості і притягнення до відповідальності утримувача наших військовополонених – Російської Федерації", - наголосила Зарицька.

Їі підтримала адвокатка Анна Калинчук, яка здійснює супровід деяких військовополонених, у тому числі захисників "Азовсталі".

Вона ще раз підкреслила, що є Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, і Російська Федерація є учасником цієї конвенції.

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"Відповідно МКЧХ має право ставити питання уряду Російської Федерації, що саме Російська Федерація робить, щоб дотримуватися умов цієї конвенції. А якщо вона не дотримується умов цієї конвенції, то відповідно, МКЧХ і ООН мають можливості карати Російську Федерацію за недотримання норм", - підсумувала адвокат.

Нагадаємо, українським військовим, які до останнього обороняли Маріуполь, довелося вийти з "Азовсталі" та опинитись під контролем росіян. Українці сподівалися, що безпеку військовополонених гарантуватиме зокрема Міжнародний Комітет Червоного Хреста, однак росіяни влаштували теракт в Оленівці та не надали списки загиблих. До полонених не допускають міжнародні організації – представникам МКЧХ дали можливість оглянути лише кілька сотень полонених "по обидві сторони". Росія порушує численні зобов'язання, передбачені Женевською конвенцією. Водночас гендиректор Мардіні гарантував, що вони роблять усе можливе у листуванні з РФ, аби мати доступ до полонених.