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Після "жеста доброй воли" російська пропаганда створила новий мем - "нет никакой паники"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська пропаганда, описуючи ситуацію на фронті у зв’язку з наступом українських воїнів, породила новий мем на зразок попереднього "жест доброй воли" - "нет никакой паники".

На появу цього формулювання в більшості російських пропагандистських ресурсах звернув увагу журналіст Владислав Бовсуновський, передає Цензор.НЕТ.

"Після "жеста доброй воли" з'явився новий мем - нет никакой паники!" - написав він і оприлюднив скріншоти з повідомленнями російських пропагандистів.

Після жеста доброй воли російська пропаганда створила новий мем - нет никакой паники 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного

Нагадаємо, "жест доброй воли" став мемом після того, як Міноборони РФ використало цю фразу, щоб описати втечу з українського острова Зміїний через нищівні удари українських військ.
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Топ коментарі
+29
Резиновая
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06.09.2022 20:20
+29
"комендант" Бердянська здох
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06.09.2022 20:22
+27
"Никакой паники нет" - це просто жо...а!
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06.09.2022 20:17
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"Никакой паники нет" - це просто жо...а!
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06.09.2022 20:17 Відповісти
Резиновая
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06.09.2022 20:20 Відповісти
трудолюбивая?
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06.09.2022 20:21 Відповісти
...с эффектом линзы
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06.09.2022 20:46 Відповісти
від якої в Криму трава горить
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06.09.2022 20:47 Відповісти
Після 50 тис.трупаків дійсно без паніки,продовження надалі слідує
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06.09.2022 20:21 Відповісти
Никакого ******* нет.
Откуда взяться *******, если всюду резиновая жопа ?
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06.09.2022 20:22 Відповісти
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06.09.2022 21:44 Відповісти
"комендант" Бердянська здох
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06.09.2022 20:22 Відповісти
Здох в пекельних борошнах, так навіть ще краще!
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06.09.2022 20:30 Відповісти
"борошнах" ?))) ох цей Гугл-перекладач слова "муках".
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06.09.2022 20:37 Відповісти
))) Ви не в курсі, що в борошнах вже давно також мем?
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06.09.2022 20:42 Відповісти
Погляньте на його реєстрацію - він сам мем - бот називається ((
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06.09.2022 22:00 Відповісти
"пекельні борошна" це форумський мемчик на кшталт паляниці з
Укрзалізниці.
індикатор, простіше кажучи)
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06.09.2022 20:45 Відповісти
А Весь текст був якимось таким:

"Усе було зрада, їсти зрада та буде зрада! Підлога країни мешкає за рискою зубожіння, невдовзі електрохарчування відітнуть, Сподівання Савченко сидить у тюремному висновку, заробітчани в Польщі миють сортири статевими ганчірками - та акцій цивільного непослуху під керівництвом Насіння Семенченка все ні! На День Незалежності треба брати не букети кольорів, а стовбури усіх калібрів! Час стиснути руку в куркуль - і вдарити по Верховній Зраді, а Лоліту повісити, щоб він в пекельних борошнах аж мову з рота вивалив! Тільки тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах".

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06.09.2022 21:18 Відповісти
все ж яка краса неземна)
кожне речення шедевральне
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06.09.2022 21:52 Відповісти
Welt він такий. Сам регочу як коняка.
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06.09.2022 22:27 Відповісти
Я це скопіюю, бо не нема сечі терпіти.
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07.09.2022 09:02 Відповісти
Міг би й довше помучитися, ну хоча б до завтра.
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06.09.2022 20:36 Відповісти
ніколи не відкладай на завтра те,що можна зробити сьогодні.
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06.09.2022 20:47 Відповісти
Сдох обоссалютно спокойным, без паники! 💀
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07.09.2022 12:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HEJPTv62gD4

Мнєніє профєсіонала таково
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06.09.2022 20:23 Відповісти
Расіян в Дамбасє нєт..
https://www.youtube.com/watch?v=boyL3Kcu-Mk&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA
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06.09.2022 20:23 Відповісти
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06.09.2022 20:24 Відповісти
Балаклія - це Україна!
https://twitter.com/i/status/1567147023731724288
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06.09.2022 20:25 Відповісти
Так ***** ж запевняло у відео від 8 березня, що мобілізовані не братимуть участь в спєцобосрациі.
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06.09.2022 20:26 Відповісти
Деградация военной мысли на рашке:
24.02 - Киев за 3 дня;
06.09 - нет никакой паники;
30.12 - кремль окружён, но оборона ещё держится...
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06.09.2022 20:26 Відповісти
пригадує старий анекдот:....... я - не хачю срать...... я - не хачю срать....... я - не хачю срать.............................💩
💩я - не усрался........... я - не усрался....
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06.09.2022 20:31 Відповісти
Після "жеста доброй молі" - "нет никакой паники!",є "мужественный расейский драп"!
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06.09.2022 20:34 Відповісти
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06.09.2022 20:41 Відповісти
Тобто навіть для самого соловйова кацапи не можуть придумати оригінальний текст, а теж під копірку?)))
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06.09.2022 20:41 Відповісти
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06.09.2022 20:49 Відповісти
Серйозний там мабуть двіж, в цій Балаклеї, якщо кацапи вищать, як свинособаки недорізані,
та по стелі бігають.
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06.09.2022 21:20 Відповісти
"Все цели по демилитаризации и денацификации Балаклеи/Херсона/Мелитополя успешно выполнены и нам там делать нечего! Ура! С победой товарищи!" Для Донецьку та Севастополя треба буде щось інше думати
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06.09.2022 21:50 Відповісти
если неошибусь певица лолита тоже ватная там было ненада паники это твой последний день на титанике)) титаник рашка идет ко дну
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06.09.2022 21:58 Відповісти
Никакой паники нет, 50тыс по плану жеста доброй воли, но очень не хочется отсюда уезжать, тут все так по домашнему душевно.
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06.09.2022 22:44 Відповісти
После жеста доброй воли нет никакой паники.
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06.09.2022 23:27 Відповісти
Это не "паника" - это пи*да.
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07.09.2022 01:28 Відповісти
 
 