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Росія (47196) США (14465) тероризм (2785) спонсор (37)

У Білому домі остаточно вирішили не вносити РФ до переліку країн-спонсорів тероризму

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша

США не вважають за ефективну пропозицію внести Росію до американського списку країн-спонсорів тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  РБК-Україна, про це розповів прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

У Білому домі також заявили, що рішення не включати РФ до списку країн-спонсорів тероризму є остаточним.

"Внесення РФ до списку країн-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України, затримати експорт продовольства", - йдеться у заяві.

Читайте також: Американські сенатори демократ Блюменталь та республіканець Грем закликали Байдена визнати Росію державою - спонсором тероризму

Нагадаємо, що раніше Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
М-дя, это вам не Рейган
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06.09.2022 20:25
+24
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06.09.2022 20:29
+16
Для того что бы признать рф спонсором терроризма нужно признать ЛДНР террористической организацией.И это сделать должна сначала Украина.
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06.09.2022 20:28
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Путін вбивця? Так. ***** терорист? Ні.

Я вам не как-либо что, а что-либо как! (Голохвастов).
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06.09.2022 21:07 Відповісти
Пора на пенсію....
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06.09.2022 21:16 Відповісти
у ***** остался один выход застрелица но все знают что он опущенное ссыкло и это сделает его охранник...
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06.09.2022 21:27 Відповісти
Идиоты. Дали ***** индульгенцию на новые преступления. А отмаза какая идиотская - "может иметь непредвиденные последствия"... Как будто прошлые действия террориста были предсказуемыми... Ну демократы, чо с них взять кроме оружия....
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06.09.2022 21:40 Відповісти
О, зрадойоби повилазили
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06.09.2022 21:55 Відповісти
Щось у США знають... але поділитися більшою інформацією немають наміру.
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06.09.2022 22:11 Відповісти
а если рашка таки устроит на ЗАЭС аварийный выброс радиации, неужели в БД будут говорить о "ничего страшном, просто хлопок и задымление"
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06.09.2022 22:30 Відповісти
ну еще глубоко обеспокоятся....магате пришлют. Красный крест. Баллоны с водой. Противогазы......Чем вы недовольны вообще?
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06.09.2022 23:17 Відповісти
Это какой то позор.
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06.09.2022 22:43 Відповісти
Нічого дивного у поведінці адміністрації США з цього питання немає.
Справа в тім, що в підсвідомій пам'яті президента США і його радників певним чином викарбований синдром Перл-Харбору - це кидок і болісний укус загнаного в кут хижого і небезпечного звіра (на той час союзника гітлерівської Німеччини - мілітариської Японії), якому Америка з Великобританією в 1940-41 роках організували сировинне, зокрема нафтове ембарго.
Визнання в теперішніх умовах рашистської пітьми державою - спонсором тероризму означатиме аналогічній заходи, але вже з ізоляції цього агресивного утворення від світової фінансової системи, що останнє сприйме з вірогідністю 100% як оголошення війни.
І тоді може кинутись, вірніше кинути.
Бомбочку. Одну. Невеличку. Як колись на Хіросіму, щоби подивитись, що далі буде.
Зі Світом.
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06.09.2022 22:47 Відповісти
100% як оголошення війни....
и даже если так, то что??? они луг. и дон. область пол-года захватить не могут....Кого амеры боятся??? вот этих вот недоносков?! странные сша..... Не думаю, что сс*вые, но поведение дикое.
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06.09.2022 23:19 Відповісти
Тому ви і не в ДержДепартаменті.
Це рішення, час якого не настав. Спочатку має проголосувати Конгрес. Що дуже ймовірно саме перед виборами в листопаді. І коли, рано чи пізно станеться якийсь неприємний обстріл з жертвами. в адміністрації скажуть, що все, край, і не можливо дивитись на ці звірства. А до кінця зими Європа вийде з зони енергетичих ризиків. І рішення буде прийнято. Але для всього потрібен час.
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07.09.2022 01:56 Відповісти
ни хрена они не скажут, пусть хоть эти полудурки АЭС взорвут....
вот если взорвут 2 американских небоскреба - час не нужен будет, поверьте, хоть я и не в госдепе.
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07.09.2022 01:59 Відповісти
Бажате парі? Після Конгресу приймуть протягом 2-3 місяців.
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07.09.2022 02:03 Відповісти
БАЖАЮ! скриньте!!!!!
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07.09.2022 20:23 Відповісти
тобто аварія на американському нафтопроводі яку влаштували москальські хакери то був не акт терору а так собі, practical joke?

щось в консерваторії треба міняти
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06.09.2022 23:56 Відповісти
... яку влаштували москальські хакери то був не акт терору ...?

Это не спонсирование терроризма, это тррор от первого лица.
Вот если будут подтвержденные факты финансирования например ИГИЛ, ну или еще кого-то, признанного террористической организацией, тогда это будет спонсирование.
Они конечно и государством-террористом не торопятся ее признавать, но ведь она пока еще только энергитическим террором и ядерным шантажем занимается, в отношении "коллективного запада". Пока ведь небыло еще обнародованных случаев каких-то терактов, в которых обоснованно обвинили бы кремлевских. Те случаи, которые касаются нынешних или бывших российских граждан, не считаются.
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07.09.2022 00:32 Відповісти
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