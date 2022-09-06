У Білому домі остаточно вирішили не вносити РФ до переліку країн-спонсорів тероризму
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США не вважають за ефективну пропозицію внести Росію до американського списку країн-спонсорів тероризму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
У Білому домі також заявили, що рішення не включати РФ до списку країн-спонсорів тероризму є остаточним.
"Внесення РФ до списку країн-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України, затримати експорт продовольства", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, що раніше Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму.
Топ коментарі
+27 Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар06.09.2022 20:25
+24 Йцу Кенг 07b0c614
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+16 Сергей Бромук
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Будь ласка, зачекайте...
Я вам не как-либо что, а что-либо как! (Голохвастов).
Справа в тім, що в підсвідомій пам'яті президента США і його радників певним чином викарбований синдром Перл-Харбору - це кидок і болісний укус загнаного в кут хижого і небезпечного звіра (на той час союзника гітлерівської Німеччини - мілітариської Японії), якому Америка з Великобританією в 1940-41 роках організували сировинне, зокрема нафтове ембарго.
Визнання в теперішніх умовах рашистської пітьми державою - спонсором тероризму означатиме аналогічній заходи, але вже з ізоляції цього агресивного утворення від світової фінансової системи, що останнє сприйме з вірогідністю 100% як оголошення війни.
І тоді може кинутись, вірніше кинути.
Бомбочку. Одну. Невеличку. Як колись на Хіросіму, щоби подивитись, що далі буде.
Зі Світом.
и даже если так, то что??? они луг. и дон. область пол-года захватить не могут....Кого амеры боятся??? вот этих вот недоносков?! странные сша..... Не думаю, что сс*вые, но поведение дикое.
Це рішення, час якого не настав. Спочатку має проголосувати Конгрес. Що дуже ймовірно саме перед виборами в листопаді. І коли, рано чи пізно станеться якийсь неприємний обстріл з жертвами. в адміністрації скажуть, що все, край, і не можливо дивитись на ці звірства. А до кінця зими Європа вийде з зони енергетичих ризиків. І рішення буде прийнято. Але для всього потрібен час.
вот если взорвут 2 американских небоскреба - час не нужен будет, поверьте, хоть я и не в госдепе.
щось в консерваторії треба міняти
Это не спонсирование терроризма, это тррор от первого лица.
Вот если будут подтвержденные факты финансирования например ИГИЛ, ну или еще кого-то, признанного террористической организацией, тогда это будет спонсирование.
Они конечно и государством-террористом не торопятся ее признавать, но ведь она пока еще только энергитическим террором и ядерным шантажем занимается, в отношении "коллективного запада". Пока ведь небыло еще обнародованных случаев каких-то терактов, в которых обоснованно обвинили бы кремлевских. Те случаи, которые касаются нынешних или бывших российских граждан, не считаются.