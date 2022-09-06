Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся, - ЗМІ

Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою, після чого виїхав у напрямку Польщі і не повернувся.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За інформацією, отриманою журналістами "Схем" з кількох незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону, 22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему "Шлях" як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. Як зазначено у системі "Шлях", таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська ОВА винесла на підставі відповідного звернення від ГО "Народна самооборона". Вже наступного дня, 23 березня Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску "Краківець". Станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов в Україну не повернувся.

Разом з ним кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов. Він – племінник Андрія Портнова, син його сестри Юлії Поддубнової, і саме на його автівці чоловіки виїхали з України. Іван Поддубнов також не повернувся в Україну станом на 6 вересня.

"Схеми" також звернулись з проханням про коментар до Львівської ОВА, яка внесла Портнова у систему "Шлях". "У нас в день більше 200 заявок від громадських організацій щодо внесення в систему "Шлях", якщо перевести в кількість людей – це більше 2000 людей в день, які їдуть за гуманітаркою. Таких проблем, на жаль, багато. У адміністрації немає функції перевірки, можливостей яким чином це перевіряти", – зазначив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

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"Схеми" попросили ЛОДА надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого Портнов-молодший був внесений у систему "Шлях". Станом на момент публікації, адміністрація не надала цей документ.