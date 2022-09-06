УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11025 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні Війна
3 448 90
війна (56365) Зеленський (17428) інвестиції (544) інвестори (145)

Зеленський запросив міжнародних інвесторів: Саме на українській землі буде новий центр економічного зростання у Європі

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародний бізнес планувати свої інвестиції в Україну вже зараз, не чекаючи на закінчення війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Будь-яка історія успіху в Європі тепер просто неможлива без України – історія політичного успіху чи бізнесу. Вони реальні лише з Україною та в Україні", - сказав Зеленський, виступаючи відеозв'язком на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Президент, говорячи про передумови для інвестування, зазначив, що "нам разом із нашими партнерами – зокрема зі Сполученими Штатами, з президентом Байденом – вдалося об'єднати Європу та весь вільний світ навколо боротьби за свободу та цінності свободи. Ми зробили безпрецедентну річ. І це не просто тимчасова річ, це фундаментальний чинник".

"Ми ідеально інтегровані з нашим регіоном і будемо повністю інтегровані з Євросоюзом. Україна вже набула статусу кандидата в члени ЄС – це сталося саме під час цієї війни – і ми обов'язково набудемо повноправного членства", - заявив він.

Зеленський нагадав, що "у нас майже повний спектр природних ресурсів і копалин. Від газу до урану, від літію до титану, від вугілля до кварцитів та багато іншого. Але ми маємо не лише ресурси, а ще й вагому культуру і традицію видобутку, обробки та виробництва".

До речі, сказав він, "одна з причин того, чому Росія пішла проти України загарбницькою війною, - це їхній страх, що ми станемо не просто промисловим конкурентом для Росії, а реальним замінником для багатьох ринків".

Зеленський заявив також, що "Україна може бути і обов'язково стане "зеленим" енергетичним хабом Європи. Ми здатні замінити брудні російські енергоресурси. Україна має величезний природний потенціал встановлення потужностей у зеленій енергетиці та у виробництві "зеленого" водню. Це потенціал як мінімум у десятки, а реально дивлячись на речі – у сотні гігават зелених електричних потужностей".

"Загальний проєкт українського відновлення – це найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу. Найбільший для кількох поколінь. Його обсяг оцінюється вже зараз у сотні мільярдів доларів. А з необхідною модернізацією української інфраструктури, враховуючи потреби безпеки, це більше за трильйон доларів і в достатньо короткій перспективі – менше десяти років", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про відбудову України: Колосальні інвестиції і абсолютно новий рівень безпеки по всій країні. ФОТОрепортаж

"Інфраструктурні фонди знайдуть безліч проєктів в аеропортах та у будівництві нових доріг і мостів. Фонди нерухомості отримають ринок із сотнями мільйонів квадратних метрів нового житла, офісів, логістики та промислової нерухомості. Банки і фінансові установи можуть вийти в Україні на величезний ринок кредитування всіх цих проєктів. Страхові компанії зможуть запропонувати нові страхові продукти, враховуючи специфіку нашого регіону та ризиків. Оператори готелів зможуть розкрити наш великий туристичний та діловий потенціал - усьому світу цікаво побачити Україну, відчути її, бути тут", - сказав він.

"І я закликаю вас планувати інвестиції вже зараз. Не чекаючи, коли ми дійдемо до нашої перемоги", - заявив президент.

Звертаючись до бізнесменів, він припустив, що "можливо деякі компанії з тих, чиї представники зараз тут, або пов'язані з вами компанії досі працюють на російському ринку - не просто продають, а виробляють там".

"Перспектива для всіх бізнесів така, що у будь-якому випадку доведеться піти з Росії. А отже, вигідно – прийти в Україну. Саме на українській землі буде новий центр економічного зростання в Європі", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський закликав топ-менеджерів міжнародних компаній створювати робочі місця в Україні

"Будь-яка компанія, яка зможе поставити на свій продукт позначку Made in Ukraine, автоматично стане частиною історії української сміливості та перемоги, глобально відомої історії, а одночасно – частиною нашого життя, яке ми захищаємо усіма силами – і за допомогою найсильніших світових країн та фаворитів", - наголосив президент України.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
знову в його голові війна закінчилась?
показати весь коментар
06.09.2022 21:13
+23
І мільяр дерев! Не! два мільярди дерев!!!
показати весь коментар
06.09.2022 21:13
+23
показати весь коментар
06.09.2022 21:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знову в його голові війна закінчилась?
показати весь коментар
06.09.2022 21:13 Відповісти
Хорошую наркоту подвезли походу
показати весь коментар
06.09.2022 22:07 Відповісти
І мільяр дерев! Не! два мільярди дерев!!!
показати весь коментар
06.09.2022 21:13 Відповісти
Кожному.
показати весь коментар
06.09.2022 21:48 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 21:15 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 21:45 Відповісти
Нью-Васюки
показати весь коментар
06.09.2022 21:15 Відповісти
З язика зняв!
показати весь коментар
06.09.2022 21:28 Відповісти
И Манилов.
показати весь коментар
07.09.2022 04:17 Відповісти
Єрмаку вже гуманітарки не вистачає?
показати весь коментар
06.09.2022 21:16 Відповісти
Він ще брата воскреслого має ...
показати весь коментар
06.09.2022 21:26 Відповісти
- Андрій Єрмак очолить робочу групу для стягнення компенсації з росії
- Протеже Єрмака Шарапов контролює монополію з торгівлі зброєю
- Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком
- Ермак возглавил президиум новосозданного Зеленским всеукраинского президиума Конгресса местных и региональных властей.

- Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України
- дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива", який очолюють радники президента України Андрій Сибіга та Андрій Єрмак.
- Санкційна група Єрмака-Макфола
- Єрмак очолить робочу групу з будівництва меморіалу «Бабин Яр»
- Єрмак очолив групу, яка має придумати, як нейтралізувати ризики від Північного потоку-2
- Єрмак очолив робочу групу з реалізації проєкту "Президентський університет"
- Єрмак очолить раду, яка вестиме діалог з представниками ФОПів
- ...
показати весь коментар
06.09.2022 22:14 Відповісти
100 баллов - хороша подборка
Один только «Генеральный секретарь всеукраинского президиума Конгресса местных и региональных властей» ЧЕГО СТОИТ 🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.09.2022 22:28 Відповісти
Трудоголік, згорить на роботі.
показати весь коментар
06.09.2022 22:45 Відповісти
Источник: указ президента (3 марта 2022)

Детали: Отмечается, что из-за военного вторжения России в некоторых украинских городах и селах сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, пище, лекарствам, предметам первой необходимости.

Чтобы эффективно оказывать помощь пострадавшим гражданам, президент создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который будет оперативно координировать волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды.

Штаб будет работать по трем направлениям:
гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;помощь от крупного бизнеса военным администрациям и общинам;помощь от органов власти военным администрациям и общинам.

Главой Координационного штаба определен руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В состав штаба вошли: замглавы Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики.
показати весь коментар
07.09.2022 06:20 Відповісти
Ермак и Арахамия попались на грабеже гуманитарки для Запорожья
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/09/06/ermak-i-arahamiya-popalis-na-grabezhe-gumanitarki-dlya-zaporozhya
показати весь коментар
07.09.2022 06:23 Відповісти
Ось тому вони и замалчують це як тiльки можуть.
показати весь коментар
07.09.2022 08:17 Відповісти
Так і хочеться спитать:
- А діти у Лєнки Зеленської теж від Єрмака?
показати весь коментар
07.09.2022 05:55 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 21:18 Відповісти
там ване бакланову Минюст США уже повесточку прислал? Уже как бы иммунитет закончился. Или ваня пропал в тех же "польских" лесах, что и портнов-младший?
показати весь коментар
06.09.2022 21:24 Відповісти
Треба податок на прибуток відмінити.
Залишити тільки пдв.
Інвестори ******* відсутність податку на прибуток.
показати весь коментар
06.09.2022 21:18 Відповісти
Чистої води ЗЄбілізм - махлювати з законом про керівника САП і одночасно кликати в країну інвесторів.
показати весь коментар
06.09.2022 21:19 Відповісти
Боже! Яке кончене!
показати весь коментар
06.09.2022 21:19 Відповісти
Запрошувати зарубіжних інвесторів це просто ганьбп
показати весь коментар
06.09.2022 21:22 Відповісти
Много будет этих инвесторов, когда Дерьмак тупо мародерит гуманитарку в промышленных масштабах?
показати весь коментар
06.09.2022 21:25 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 21:39 Відповісти
А серіал "Скоти" в програмі на якому місці?
показати весь коментар
06.09.2022 21:19 Відповісти
зелене гуманоїдне створіння,післявоєнну державу ми будемо відбудовувати без тебе!
показати весь коментар
06.09.2022 21:20 Відповісти
ага, губу закати!
де зеленський i де зростання.....
показати весь коментар
06.09.2022 21:20 Відповісти
Ой больное какое.
показати весь коментар
06.09.2022 21:21 Відповісти
Цей висер від верховного більше схожий на гумористичний номер для 95 кварталу. Невже він не перечитує перед ефірами те що йому підсовує Дєрмак? Чи все набагато простіше - какая разница.
Зверніть увагу "найвеличніший кловун сьогодення" традиційно ні словом не обмовився про військову співпрацю і гарантії безпеки від цивілізованого світу.
показати весь коментар
06.09.2022 21:22 Відповісти
Зе, совести у тебя нет
1,
Не даешь ввозить в Украину , которая не имеет своих автозаводов , машины по европейским ценам
ПОШЕЛ на сговор с автобарыгами и таможенниками , чтобы онИ могли зарабатывать с каждой авто( с каждого украинца) 4-10 тыс евро и цены сегодня выше чем в ЕС ( куда ты якобы ведёшь Украину
2.
украинцы, живущие за рубежом , не могут на легальных авто въехать в Украину более чем на 2 месяца в год . КАКОЙ ПРИДУРОК ПРИДУМАЛ ЖТОТ ГЕНОЦИД ? В Словакии можно 6 месяцев ездить на инономерах ( в течении полугода беспрерывно) , а потом выезжаешь из ЕС и опять въезжаешь
НО УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ВЕЗДЕ УСТРАИВАЕТ ГЕНОЦИД УКРАИНЦАМ, а сама ездит на элитных авто.

КАКИЕ ИНВЕСТОРЫ С ТАКИМИ ЗАКОНАМИ , ТАМОЖНЕЙ И НАЛОГОВОЙ ???
показати весь коментар
06.09.2022 21:22 Відповісти
ну по 1 пункту, якщо прибрати розмитнення, то валізи готівки не будуть возити, ну і наповнення бюджету для того щоб було що красти.
показати весь коментар
06.09.2022 21:51 Відповісти
П1.

Україна не мае автозаводів, ТОМУ МИТОМ нікого захищати
показати весь коментар
06.09.2022 21:54 Відповісти
ну прочитай ще раз, я там зрозоміло написав, що вони захищають, і ніяких автозаводів втам немає.
показати весь коментар
06.09.2022 21:58 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 21:22 Відповісти
Гундосік давай відосік ( з'їв щось несвіже - треба блюванути
показати весь коментар
06.09.2022 21:22 Відповісти
І на оновленій землі
ЗЕблі не буде, супостата...
показати весь коментар
06.09.2022 21:23 Відповісти
А Єрмак знає що Зеля хворий і цим користується.
показати весь коментар
06.09.2022 21:24 Відповісти
Ага інвестори біжать, аж скачуть принести бабло в лайнокраїну де одні вмирають в окопах, а інші безкарно крадуть гумдопомогу вагонами...
Головним месиджом влади має бути нульова толерантність до корупції байдуже, яким способом це буде досягнуто, а потім вже все решта...
показати весь коментар
06.09.2022 21:24 Відповісти
Колись ми вже це чули....

Зеленский: Украина находится на пороге экономического прорыва

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 2019

Президент Владимир Зеленский убежден, что в стране в ближайшем будущем произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели....

https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/29/653089/index.amp
показати весь коментар
06.09.2022 21:24 Відповісти
И про инвестицийных нянь , которые будут готовы помогать инвесторам 27 часа в день тоже слышали . Столько бреда что украинцы наслушлись от зеленского за годы его правления ещё выдумать надо.
показати весь коментар
07.09.2022 08:23 Відповісти
А Зеленский молодец,знает какая Украина богатая......Руда,газ,редкоземы всякие.......титан опять же)))Неужели точно всех алигархов обнулит??)))Ай молодець!!!!
показати весь коментар
06.09.2022 21:24 Відповісти
Це вже який рік Зеленський запрошує інвесторів? Повтікали і ті що прийшли при Порошенко, залишилися тільки бородаті няні.
показати весь коментар
06.09.2022 21:25 Відповісти
С такими ПРОТОКОЛЬНЫМИ МОРДАМИ как у Милованова, гетьманцева и найема НИКАКОЙ ИНВЕСТОР ДЕНЕГ ТЕБЕ НЕ ДАСТ 🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.09.2022 21:26 Відповісти
При ком, Вова? При тебе в президентах и твоем кукловоде КАЛомойском?
Впрочем это возможно, при тебе. Отсидишь положенный срок по окончанию первой и последней каденции и вуаля, с чистой совестью на свободу и де факто получится что при тебе. А Бене два-три пожизненных в США светит.
показати весь коментар
06.09.2022 21:28 Відповісти
уменьшайте налоги - слушайте умных и опытных бизнесменов

Геннадий Балашов - 5.10 не понимает либо тупой, либо казнокрад

https://youtu.be/mvFwGZ8Rf5o
показати весь коментар
06.09.2022 21:28 Відповісти
балашов ще той аферист, а його тема 5.10 взагалі дурня рідкісна.
показати весь коментар
06.09.2022 21:53 Відповісти
Алекс Лехтон - аферіст
показати весь коментар
06.09.2022 21:55 Відповісти
Перед сном черговий приход? Чому він не голиться?
показати весь коментар
06.09.2022 21:28 Відповісти
йому немає коли, - він керує генштабом
показати весь коментар
06.09.2022 21:40 Відповісти
Буде! Але вже без тебе, тварь!
показати весь коментар
06.09.2022 21:28 Відповісти
Тільки без цього уйобка.
показати весь коментар
06.09.2022 21:31 Відповісти
Інвестиції....Без НАБУ??!
показати весь коментар
06.09.2022 21:33 Відповісти
Зе: "Народна мудрість гласить:"Як краде так і івесторів береже". Всі до нас бігом !"
показати весь коментар
06.09.2022 21:34 Відповісти
Зе пасівний ? не знав 😁
показати весь коментар
06.09.2022 21:34 Відповісти
И тут Остапа понесло...
показати весь коментар
06.09.2022 21:35 Відповісти
Сатурну більше не наливати (С)
показати весь коментар
06.09.2022 21:36 Відповісти
"Несите ваши денежки"-казав Кіт Базиліо ! От лише "Буратіно" не у США! У США уважно стежать за "наперстками" з НАБУ і не дивляться "Квартал" з "Марафоном"!
показати весь коментар
06.09.2022 21:37 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 21:39 Відповісти
Мабуть знову будуть кликати інвесторів по відновлюванню "зеленої енергетики", у яких заберуть з Бенею їх бізнес і кидануть на гроші?
показати весь коментар
06.09.2022 21:39 Відповісти
"саме на українській землі, закатаній до обріїв в асфальт, буде новий центр економічного зростання у оп-і, її хазяїна, його численних родин, а також його вірних підлабузників".
показати весь коментар
06.09.2022 21:40 Відповісти
Ага, щас они понесут деньги коррупционерам. Шоб какой-нибудь пещерный суд потом отжал в пользу Бени.
показати весь коментар
06.09.2022 21:42 Відповісти
ну бені вже важче віджимати бізнеса, його шавці корбану, що був виконавцем рейдерських захватів для бені, припинили громадянство, та й кажуть посварилися.
показати весь коментар
06.09.2022 21:55 Відповісти
А інвестиційними нянями ти їх вже забезпечив?
показати весь коментар
06.09.2022 21:43 Відповісти
К такому инвалиду придет только путлер....в качестве инвестора вместе с Машкой ЗаХеровой...
показати весь коментар
06.09.2022 21:43 Відповісти
Закрывай счет в Омане, продавай недвижимость в офшорах, вкладывай в Украину, и твоя вся шобла тоже, а мы подтянемся
показати весь коментар
06.09.2022 21:50 Відповісти
А розказав наш наполєон інвесторам, як його шеф єрмак просто зараз намагається зірвати конкурс на очільника НАБУ ?
Чи сором'язливо промовчав....
показати весь коментар
06.09.2022 21:59 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 22:00 Відповісти
Вот ржака! Это бородатая бабка канадскому инвестору нашептала? Ну, тот, который демонтировал поле солнечных панелей? Как там инвестиционные няни поживают - нормально? Боже - яке воно....
показати весь коментар
06.09.2022 22:19 Відповісти
Якщо в українців вистачить розуму прибрати тебе подалі від влади, тоді да, буде підйом.
А якщо лишиться Зе , то ніц не буде.
Можете закарбувати в пам'яті.
показати весь коментар
06.09.2022 22:20 Відповісти
Війну закінчи для початку.
показати весь коментар
06.09.2022 22:24 Відповісти
Всех иноземных инвесторов обеспечат зелеными нянями фирма " Прекрасна няня" под руководством главной няни президента Андрея Ермака!
показати весь коментар
06.09.2022 22:51 Відповісти
В якого брат загинув на російсько-українській війні.
показати весь коментар
07.09.2022 08:42 Відповісти
Я даже весь текст читать не стал, и так понятно новая херня от дебила.
показати весь коментар
06.09.2022 23:03 Відповісти
Тварини вже рахують, скіка сможе вкрасти? Так не вийде, не вийде.
показати весь коментар
06.09.2022 23:29 Відповісти
"Зеленський запросив міжнародних інвесторів"
Тут Зєлупа, як-то Чікатіло, запрошує власну жертву до лісу.
показати весь коментар
07.09.2022 00:44 Відповісти
и, естественно, штаб-квартирой этого дела сделать менору в Днепре... при этом всплакнуть, что в годы войны было убито от 17 до 21 тысячи людей доминирующей национальности.... то, что украинцев, цыган и других было убито 100-200-300 тысяч - об этом молчок... это из той же серии - когда человек говорит с Богом - это вера, а когда Бог с человеком - шизофрения...
показати весь коментар
07.09.2022 04:41 Відповісти
Зеленскому денег не дадут - обосрался с агентом Кремля Ермаком , которому служит шутом
показати весь коментар
07.09.2022 05:43 Відповісти
... о, мы тянем ужо на восточно-европейского тайгера. Даже мурашки по телу: "Ррррр, рррр, рррыыыы"
показати весь коментар
07.09.2022 05:53 Відповісти
Якщо й буде такий центр, то це можливо тільки без зеленої тотальної корупції.
показати весь коментар
07.09.2022 07:32 Відповісти
Поцык Библию не читав.Там.сказано Апокалипсис,опустеют дома,шакалы будут...Вже говорило,укр,вы не будете плакать.Головне зараз не оцифруватысь.бо воно ж,сынок сатаны,Мисто в смартфони.вам зробило...а уже смерть вiчна!!
показати весь коментар
07.09.2022 08:03 Відповісти
заманює лоха щоб шобла з оп розділа
показати весь коментар
07.09.2022 11:56 Відповісти
 
 