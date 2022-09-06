Зеленський запросив міжнародних інвесторів: Саме на українській землі буде новий центр економічного зростання у Європі
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Президент Володимир Зеленський закликав міжнародний бізнес планувати свої інвестиції в Україну вже зараз, не чекаючи на закінчення війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Будь-яка історія успіху в Європі тепер просто неможлива без України – історія політичного успіху чи бізнесу. Вони реальні лише з Україною та в Україні", - сказав Зеленський, виступаючи відеозв'язком на Нью-Йоркській фондовій біржі.
Президент, говорячи про передумови для інвестування, зазначив, що "нам разом із нашими партнерами – зокрема зі Сполученими Штатами, з президентом Байденом – вдалося об'єднати Європу та весь вільний світ навколо боротьби за свободу та цінності свободи. Ми зробили безпрецедентну річ. І це не просто тимчасова річ, це фундаментальний чинник".
"Ми ідеально інтегровані з нашим регіоном і будемо повністю інтегровані з Євросоюзом. Україна вже набула статусу кандидата в члени ЄС – це сталося саме під час цієї війни – і ми обов'язково набудемо повноправного членства", - заявив він.
Зеленський нагадав, що "у нас майже повний спектр природних ресурсів і копалин. Від газу до урану, від літію до титану, від вугілля до кварцитів та багато іншого. Але ми маємо не лише ресурси, а ще й вагому культуру і традицію видобутку, обробки та виробництва".
До речі, сказав він, "одна з причин того, чому Росія пішла проти України загарбницькою війною, - це їхній страх, що ми станемо не просто промисловим конкурентом для Росії, а реальним замінником для багатьох ринків".
Зеленський заявив також, що "Україна може бути і обов'язково стане "зеленим" енергетичним хабом Європи. Ми здатні замінити брудні російські енергоресурси. Україна має величезний природний потенціал встановлення потужностей у зеленій енергетиці та у виробництві "зеленого" водню. Це потенціал як мінімум у десятки, а реально дивлячись на речі – у сотні гігават зелених електричних потужностей".
"Загальний проєкт українського відновлення – це найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу. Найбільший для кількох поколінь. Його обсяг оцінюється вже зараз у сотні мільярдів доларів. А з необхідною модернізацією української інфраструктури, враховуючи потреби безпеки, це більше за трильйон доларів і в достатньо короткій перспективі – менше десяти років", - заявив президент.
"Інфраструктурні фонди знайдуть безліч проєктів в аеропортах та у будівництві нових доріг і мостів. Фонди нерухомості отримають ринок із сотнями мільйонів квадратних метрів нового житла, офісів, логістики та промислової нерухомості. Банки і фінансові установи можуть вийти в Україні на величезний ринок кредитування всіх цих проєктів. Страхові компанії зможуть запропонувати нові страхові продукти, враховуючи специфіку нашого регіону та ризиків. Оператори готелів зможуть розкрити наш великий туристичний та діловий потенціал - усьому світу цікаво побачити Україну, відчути її, бути тут", - сказав він.
"І я закликаю вас планувати інвестиції вже зараз. Не чекаючи, коли ми дійдемо до нашої перемоги", - заявив президент.
Звертаючись до бізнесменів, він припустив, що "можливо деякі компанії з тих, чиї представники зараз тут, або пов'язані з вами компанії досі працюють на російському ринку - не просто продають, а виробляють там".
"Перспектива для всіх бізнесів така, що у будь-якому випадку доведеться піти з Росії. А отже, вигідно – прийти в Україну. Саме на українській землі буде новий центр економічного зростання в Європі", - сказав Зеленський.
"Будь-яка компанія, яка зможе поставити на свій продукт позначку Made in Ukraine, автоматично стане частиною історії української сміливості та перемоги, глобально відомої історії, а одночасно – частиною нашого життя, яке ми захищаємо усіма силами – і за допомогою найсильніших світових країн та фаворитів", - наголосив президент України.
Будь ласка, зачекайте...
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Один только «Генеральный секретарь всеукраинского президиума Конгресса местных и региональных властей» ЧЕГО СТОИТ 🤣🤣🤣
Детали: Отмечается, что из-за военного вторжения России в некоторых украинских городах и селах сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, пище, лекарствам, предметам первой необходимости.
Чтобы эффективно оказывать помощь пострадавшим гражданам, президент создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который будет оперативно координировать волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды.
Штаб будет работать по трем направлениям:
гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;помощь от крупного бизнеса военным администрациям и общинам;помощь от органов власти военным администрациям и общинам.
Главой Координационного штаба определен руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В состав штаба вошли: замглавы Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/09/06/ermak-i-arahamiya-popalis-na-grabezhe-gumanitarki-dlya-zaporozhya
- А діти у Лєнки Зеленської теж від Єрмака?
Залишити тільки пдв.
Інвестори ******* відсутність податку на прибуток.
де зеленський i де зростання.....
Зверніть увагу "найвеличніший кловун сьогодення" традиційно ні словом не обмовився про військову співпрацю і гарантії безпеки від цивілізованого світу.
1,
Не даешь ввозить в Украину , которая не имеет своих автозаводов , машины по европейским ценам
ПОШЕЛ на сговор с автобарыгами и таможенниками , чтобы онИ могли зарабатывать с каждой авто( с каждого украинца) 4-10 тыс евро и цены сегодня выше чем в ЕС ( куда ты якобы ведёшь Украину
2.
украинцы, живущие за рубежом , не могут на легальных авто въехать в Украину более чем на 2 месяца в год . КАКОЙ ПРИДУРОК ПРИДУМАЛ ЖТОТ ГЕНОЦИД ? В Словакии можно 6 месяцев ездить на инономерах ( в течении полугода беспрерывно) , а потом выезжаешь из ЕС и опять въезжаешь
НО УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ВЕЗДЕ УСТРАИВАЕТ ГЕНОЦИД УКРАИНЦАМ, а сама ездит на элитных авто.
КАКИЕ ИНВЕСТОРЫ С ТАКИМИ ЗАКОНАМИ , ТАМОЖНЕЙ И НАЛОГОВОЙ ???
Україна не мае автозаводів, ТОМУ МИТОМ нікого захищати
ЗЕблі не буде, супостата...
Головним месиджом влади має бути нульова толерантність до корупції байдуже, яким способом це буде досягнуто, а потім вже все решта...
Зеленский: Украина находится на пороге экономического прорыва
ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 2019
Президент Владимир Зеленский убежден, что в стране в ближайшем будущем произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели....
https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/29/653089/index.amp
Впрочем это возможно, при тебе. Отсидишь положенный срок по окончанию первой и последней каденции и вуаля, с чистой совестью на свободу и де факто получится что при тебе. А Бене два-три пожизненных в США светит.
Геннадий Балашов - 5.10 не понимает либо тупой, либо казнокрад
https://youtu.be/mvFwGZ8Rf5o
Чи сором'язливо промовчав....
А якщо лишиться Зе , то ніц не буде.
Можете закарбувати в пам'яті.
Тут Зєлупа, як-то Чікатіло, запрошує власну жертву до лісу.