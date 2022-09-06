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Пентагон підтвердив успішність контрнаступу України на півдні: ЗСУ продовжують поступальний рух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Представник міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер у вівторок підтвердив, що українські сили повернули контроль над кількома селами біля Херсона.

"У Херсонській області ми спостерігаємо продовження наступальних дій українців. Вони продовжують поступальний рух. Нам відомо, що вони повернули контроль над кількома селами", – зазначив Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Представник Пентагону додав, що Росія також почала наступальні дії в районі Бахмута Донецької області.

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Топ коментарі
+17
давайте ребятки, чтоб все вернулись со щитами
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06.09.2022 21:56
+16
хай побільше пушок та патронів дають а наші хлопці все зроблять добре. Все буде Україна
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06.09.2022 21:57
+16
.
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06.09.2022 22:04
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переломний момєнт?
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06.09.2022 21:55 Відповісти
коли фронт зупинився тоді і настав
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06.09.2022 21:59 Відповісти
давайте ребятки, чтоб все вернулись со щитами
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06.09.2022 21:56 Відповісти
хай побільше пушок та патронів дають а наші хлопці все зроблять добре. Все буде Україна
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06.09.2022 21:57 Відповісти
Не надо им доверять как своим друзьям, только как партнерам. Израиль, когда за 2 часа уничтожил взлетки аэродромов и за 24 часа вообще уничтожил всю авиацию Египта и его союзников, навсегда лишив их боеспособности, то отправил своего диверсанта подрезать антенну на посольстве США, чтобы те не засекли взлет израильских самолетов. Не просто так это сделали, либо считали, что там есть кацапские агенты-информаторы, либо считали, что США это будет невыгодно как тотальное поражение всех арабских стран и им нужен там вечный конфликт для их же ВПК.

Когда будет прорывать Белгород или Воронеж бронетанковыми войсками, то тоже стоит сделать тоже самое и еще нагнать облаков и копоти от всех видов спутников. Иначе с большой вероятностью могут слить разведданные именно для удержания баланса.
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06.09.2022 21:59 Відповісти
В жодному разі не чіпати іхні соплежуйськи та мухосранські вони нам не потрібні тільки привентивні удари та випалена земля на кордоні в радіусі 80 км (дії хімарсів).
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06.09.2022 22:05 Відповісти
Ось тільки не треба тут нести типову совково-кацапську антиамериканську пропаганду, скажіть краще дякую за реальну допомогу зброєю, розвідданими. Може довіритися Ізраілю, який "і нашим і вашим"? Теж мені, "стратеги".
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06.09.2022 22:28 Відповісти
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06.09.2022 22:04 Відповісти
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06.09.2022 22:10 Відповісти
спасібо дєду за «побєду», колись була така «машина»...
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06.09.2022 22:24 Відповісти
Forza ЗСУ!
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06.09.2022 22:15 Відповісти
🍁 Рашисты пишут, что под Балаклеей (в направлении Харькова) в окружение попал Самарский СОБР. И выход у них - сдаться или быть уничтоженным.
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06.09.2022 22:32 Відповісти
Балаклея для орков стратегический город. Если они его потеряют, то логистику конкретно нарушит, и Изюм останется не под прикрытием.
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06.09.2022 22:35 Відповісти
у них скрізь підгоряє https://t.me/Sharpreview/16756
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06.09.2022 22:51 Відповісти
Рашисткий военком от злости что украинцы отбили назад Балаклею позабыл все матюки , не солидно как- то для старого долбо... ну вы поняли.
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07.09.2022 07:17 Відповісти
картинка-загадка "найди орка"....
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06.09.2022 22:38 Відповісти
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06.09.2022 22:38 Відповісти
 
 