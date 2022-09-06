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Пентагон підтвердив успішність контрнаступу України на півдні: ЗСУ продовжують поступальний рух
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Представник міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер у вівторок підтвердив, що українські сили повернули контроль над кількома селами біля Херсона.
"У Херсонській області ми спостерігаємо продовження наступальних дій українців. Вони продовжують поступальний рух. Нам відомо, що вони повернули контроль над кількома селами", – зазначив Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Представник Пентагону додав, що Росія також почала наступальні дії в районі Бахмута Донецької області.
Топ коментарі
+17 DemianBond 2cbb79cc
показати весь коментар06.09.2022 21:56
+16 Вася Путлер
показати весь коментар06.09.2022 21:57
+16 ПравдаЛюбка
показати весь коментар06.09.2022 22:04
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Когда будет прорывать Белгород или Воронеж бронетанковыми войсками, то тоже стоит сделать тоже самое и еще нагнать облаков и копоти от всех видов спутников. Иначе с большой вероятностью могут слить разведданные именно для удержания баланса.