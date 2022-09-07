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Новини Політика України
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НАБУ (3426) ВР (11730) Железняк Ярослав (390)

Законопроєкт №7654 про НАБУ, який стурбував G7, зник з порядку денного Ради, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

депутат,вр,рада,верховна

Законопроєкт 7654 щодо змін до закону про Національне антикорупційне бюро, який розкритикували посли G7 та антикорупційні організації, зник з порядку денного Верховної Ради.

Про це заявив депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос", пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Як і очікувалось, скандальний законопроект #7654 про спотворення конкурсу НАБУ зник з порядку денного найближчого пленарного засідання. Думаю і взагалі зникне", - повідомив він.

Видання LIGA.net повідомляє, що співрозмовник в керівництві фракції "Слуга народу" підтвердив інформацію Железняка. "Думаю, що ми відкладемо (законопроєкт. - Ред.) назовсім", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Список нардепів, які всупереч міжнародним зобов’язанням України підтримали законопроєкт №7654 про обмеження повноважень НАБУ

6 вересня до Ради внесли законопроєкт №8003, який забороняє брати участь у конкурсі особам, які після введення воєнного стану виїжджали за кордон "в особистих цілях" та перебували там сукупно понад 21 день.

Новий законопроєкт парламент має намір розглянути на цьому тижні, повідомив один із керівників "Слуги народу". При чому документ планується прийняти одразу за основу та в цілому.

Нагадаємо, посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом №7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

Законопроєкт №7654 підготував депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко. Він сам є фігурантом справи НАБУ після того, як журналісти-розслідувачі минулого року виявили в його матері-пенсіонерки земельні ділянки, маєток, квартиру і автомобіль Tesla.

Проєкт закону підтримали мінімально необхідні 14 із 27 депутатів комітету Ради.

Проведення прозорого конкурсу на призначення голови НАБУ є однією з вимог Європейського Союзу на шляху до членства України. 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника антикорупційного бюро буде оголошено "найближчим часом".
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Топ коментарі
+44
ЗЕ отримав чарівного пенделя.
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06.09.2022 22:02
+34
Вот, что пост Бутусова животворящий делает:

"Юрий Бутусов пофамильно опубликовал список депутатов-предателей Украины".
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06.09.2022 22:04
+25
Судячи з усього, дали гпрного копняка...
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06.09.2022 22:03
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Бгггггг... Ржавпіцтулом...
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06.09.2022 22:01 Відповісти
ЗЕ отримав чарівного пенделя.
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06.09.2022 22:02 Відповісти
да йому їх треба давати постійно, щоб всяку наволоч не слухав
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06.09.2022 22:07 Відповісти
Подібне притягує подібне.
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06.09.2022 22:18 Відповісти
краще дати раз чарівну мотузку і мило.
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06.09.2022 22:44 Відповісти
Напевно вже не від Бориса а від Ліз
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06.09.2022 22:08 Відповісти
його терплят доки війна, або він їм вигідний
а з приводу що законопроєкт зник з порядку денного після ******** є аніедот майже про зелю в даній ситуації
вирішив єврей втікти за кордон
зібрав речі і собачими стежками до кордону
за кілька метрів до кордону
стой, кто ідьот?
всьо, всьо,
уже нікто, нікуда не ідьот.....
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06.09.2022 23:18 Відповісти
Лучше б ему подсунули качественного кокса. Ооочень много. Шоб был занят и не мешался или окочурился
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07.09.2022 03:35 Відповісти
Судячи з усього, дали гпрного копняка...
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06.09.2022 22:03 Відповісти
Обісрались.... як і заведено у "слуг єрмака".
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06.09.2022 22:03 Відповісти
Вот, что пост Бутусова животворящий делает:

"Юрий Бутусов пофамильно опубликовал список депутатов-предателей Украины".
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06.09.2022 22:04 Відповісти
Та канєшна. Хто ті срані G7 в порівнянні з Бутусовим.
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06.09.2022 22:09 Відповісти
G7 від Бутусова про цей хід конем сватів дізналась..
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06.09.2022 22:13 Відповісти
Якщо бути об'єктивним, першим про це написав Шабунін
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06.09.2022 22:15 Відповісти
Саме так. Але гуртом легше і батька бити.
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06.09.2022 22:19 Відповісти
головне, що G7 стурбувалася..
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06.09.2022 22:27 Відповісти
Бутусов- ОП - 1:0. Чекаємо наступний хід ОПи проти Бутусова
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06.09.2022 22:46 Відповісти
Наступний хід від ОПи може бути, коли Єлдак знову випустить "Кракена" (Бур'яну) на Бутусова.
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06.09.2022 23:31 Відповісти
Та да, Безмозгла постарается выслужиться
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07.09.2022 03:37 Відповісти
Зараз Бєніна шмара Мосійчук розкаже як той проект би допоміг пересічним українцям намазати на хліб, та здешевив би борщовий набір..
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07.09.2022 10:38 Відповісти
Чергова яскрава ілюстрація різниці між нами і кацапами.
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06.09.2022 22:05 Відповісти
вот єто паварот ..
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06.09.2022 22:10 Відповісти
оце діло. нехай буде так завжди.
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06.09.2022 22:10 Відповісти
на всяку вседозволеність знайдеться козирна сімка, думали під шумок зміцнити зеленовладу, а зась!
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06.09.2022 22:11 Відповісти
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06.09.2022 22:12 Відповісти
…А Леся Трасюк ще й нічого не починала!)))
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06.09.2022 22:12 Відповісти
Та й Рада вроді як позникла. І за що голим сують? За що гроші отримують?
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06.09.2022 22:13 Відповісти
зеленым веры нет. потом внесут и тут же проголосуют
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06.09.2022 22:14 Відповісти
ссыкотно стало.
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06.09.2022 22:15 Відповісти
Один раз победили. Но никто и не думает, что это их единственное действие. Еще сделают, еще засунут 10 палок в колесо. Еще нужно будет делать тоже самое, не отводя от них глаза. От кацапской снайперской позиции можно отвезти взгляд, даже рискуя жизнью, а вот от них - нет. Иначе будет хуже. Уверен на сто процентов, что потом какой-то чинуш заболеет на 3 месяца, а без его подписи ничего невозможно будет и так далее.

Притом их борьба за свои кошельки еще выглядит так неумело, так жалко, так примитивно, так убого, что противно просто на это смотреть. Даже не могут слить прокурорское назначение красиво и аккуратно, но там максимум один Беня с мозгами, остальные не только продажные, но еще и идиоты.
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06.09.2022 22:16 Відповісти
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06.09.2022 22:25 Відповісти
Всё в точку.
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07.09.2022 08:11 Відповісти
А еще треба набити морду автору законопроекту
Для профилактики
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06.09.2022 22:24 Відповісти
Набити "морду ліца" Клочкову мало, там стаття від НАБУ світить..
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06.09.2022 22:32 Відповісти
Якщо б не обурення в соцмережах на цей антидержавний "ZEконопроект", то чорта б лисого він "раптом зник"з порядку денного Ради. Кожному громадянину треба усвідомити, що поки що громадянське суспільство може впливати на антиукраїнську та антидержавну ZE-владу лише через соціальні мережі та інтернет-платформи...
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06.09.2022 22:25 Відповісти
"Крихітці Цахес" прилетіла чарівна піZдюліна від ...Байдена, Лізабет, "чудової сімки" ?
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06.09.2022 22:30 Відповісти
Законопроєкт №7654 про НАБУ, який стурбував G7, зник з порядку денного Ради

Певно, вкрала якась ****!
)))
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06.09.2022 22:31 Відповісти
Попередники?
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06.09.2022 22:33 Відповісти
Знову Пороха рук справа )))
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06.09.2022 22:33 Відповісти
"Он іспарілся" (с)
Бачу, тільки за допомогою чарівних пенделів можна тримати зельоних в тонусі.
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06.09.2022 22:33 Відповісти
А що таке, зелені піараси?
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06.09.2022 22:37 Відповісти
засцяли!
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06.09.2022 22:47 Відповісти
англомовний дохтур виписав пілюлєй
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06.09.2022 23:01 Відповісти
Та почекайте, ця шобла прийнала закон про заборонення трансляцій з Ради. Будуть намагатися тишком-нишком, кончені тварини.
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06.09.2022 23:22 Відповісти
а выбор у Зе-гнид не такой уже и большой - или они делают нормальные и прозрачные антикоррупционные органы, или... не будет никакой помощи извне, и просто нечего будет красть.
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06.09.2022 23:26 Відповісти
******! шо сі стало?))))
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06.09.2022 23:29 Відповісти
А хто накрив "запоріжську " малину" по розкраданню західної гуманітарки?НАБУ.А хто займається гуманітаркою в ОПУ?Єрмак та кірюша тимошенко.Так кого треба приструнити щоб не заважало "працювати " великим будівельникам"?Знову ж НАБУ.Що ще не зрозуміло?
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06.09.2022 23:31 Відповісти
Дєрьмак з татаровим просто так не заспокояться. Щось намутять.
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06.09.2022 23:51 Відповісти
це однозначно. створять інший "законопроєкт"
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07.09.2022 00:56 Відповісти
вже 8003... Ще пока "чистенький, але до голосування, щось туди понакидають....
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07.09.2022 10:48 Відповісти
Они той законопроект засунули под сукно, а потом, чуть попозжей, всё равно попытаются его протянуть
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07.09.2022 03:39 Відповісти
...тю, яка печалька)))). Значит возникнет "закончик" в другом законе и в очередной поправке, принятой "с голоса /извините Голос/", с дальнейшем оттянутом сроком ввода в применение (когда, типа поезд ушёл)))) )
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07.09.2022 05:58 Відповісти
От і владу вибрали, надіюся усі згадають цей пісець на наступних виборах.
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07.09.2022 06:20 Відповісти
Учора Наш человек в Вашингтоні повіджомив, що та красава із Запоріжжя, ну Аза Некрасова (тьху ти-Злата) до переходу в Запоріжську ОВА була власницею борделю і її рекомендував в ОВА особисто Сухум Сухумич Обізянія. Ільфу та Петрову шана, за 90 років передбачити появу "дітей лейтенанта Шмідта і голубих ворішек Альхенів "
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07.09.2022 07:12 Відповісти
Я не думаю что зеленые знают кто такие Ильф и Петров.
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07.09.2022 08:14 Відповісти
Вони б Татарова призначили з задоволенням директором НАБУ. "Зелень" на словах проти корупції, а на ділі думають, як усіх надурити та свого протягнути.
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07.09.2022 09:21 Відповісти
деякі джерела, цілком поважні, припускають, що нашого зе можуть дуже міцно тримати за яйця з-за порєбріка, тому ніби-то він обмежений в своїх діях
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07.09.2022 09:58 Відповісти
що не кажи, а гласність - велика сила!
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07.09.2022 09:55 Відповісти
Не знаю, вкотре, але й тут нагошу: в Україні сьогодні нема більш нагальної проблеми, аніж якнайшвидше розігнати, розпустити... чи в інший спосіб припинити "діяльність" нинішнього Верховного совєта. Звичайно, і всі попередні, аж до 1991 року, були руйнівними для України, але цей - найгірший, бо найбезвідповідальніший. Він завдає Україні більше шкоди, аніж нашестя Московськогоо Мордору. Просто Українці не хочуть помічати цього, затуляючи вуха й закриваючи очі. Нинішній Верховний совєт - це корінь зла !...
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07.09.2022 09:56 Відповісти
Додам тільки, що обраний він незаконно, з порушенням Конституції. Хоча Конституційний суд і "не виявив" цього порушення, але дострокові вибори в ВР, я впевнена, дали можливість зеленій команді на хвилі хайпу в час літніх відпусток увірватися натовпом в Парламент. Якби вибори були за розкладом, восени, то хоча б не було тієї турбомонобільшості, була б хоч якась противага ОПівській сваволі, хоч якийсь засіб впливу на цей мародерський шабаш.
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07.09.2022 11:40 Відповісти
Не прокатило.
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07.09.2022 11:41 Відповісти
Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

·

2 ч

В ответ

@JaWernulsa
и

@BorisenkoBoris

Зе уже позвонили из Вашингтона вставили пистон и законопроект сняли . Но Слуги Ермака будут думать как обезвредить НАБУ и своих крыс , так что это не конец
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07.09.2022 12:32 Відповісти
Ліззі видала декому під *опу пінок каблуком от вони прибрали. Але не думаю, що далеко кудись, витягнуть і проголосують.
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07.09.2022 12:39 Відповісти
Ще потрібно щоб зникли ті, хто його туди внесли, а саме зелена наркошобла.
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07.09.2022 13:17 Відповісти
Чому не розпочато розслідування по вбивству народного депутата від партії "Слуга Народу" Ковальова?
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07.09.2022 13:28 Відповісти
ЮРИЙ БУТУСОВ --- ЭТО ЦЕНЗОР НЕТ --- ПРАВДА --- ЭТО ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ-- БЕЗ ЗАЛИЗОНОВ ПОД ВЛАСТЬ . И ТОТ ГАНДОН ЧТО СНЯЛ СВОЙ ..ПРОЭКТ ЗАКОНА .. ПРО НАБУ ---- ЭТО ТОЖЕ ЗАСЛУГА ЮРЫ БУТУСОВА И ЕГО ..ЦЕНЗОРА.. ЮРА ДЯКУЮ ЗА ПРИНЦЫПОВИСТЬ . ТА ЗА ТЕ ЩО ТИ МОМЕНТАЛЬНО ВИСВИТЛЮЕШ НА ЦН ВСЕ ЩО ХОЧУТЬ ПРИХОВАТИ ЗЕЛЕНИ ПАЦЮКИ . И НЕ ТИЛЬКИ ЗЕЛЕНИ . ПАЦЮКИВ ХВАТАЕ И БЕЗ НИХ
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07.09.2022 13:47 Відповісти
От що Захід животворящий робить!
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07.09.2022 14:19 Відповісти
 
 