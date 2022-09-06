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Україна вимагатиме визнання РФ країною-спонсором тероризму попри заяву США, - Кулеба

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кулеба

Україна продовжить працювати над тим, щоб Росію було визнано державою-спонсором тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Ми вимагали, вимагаємо і будемо вимагати визнання ії державою-спонсором тероризму. Те, що наразі адміністрація Байдена не готова ухвалити таке рішення, не означає, що воно ніколи не може бути ухвалене. Ми працюватимемо над тим, щоб ію визнали тим, ким вона насправді є", - сказав він.

Кулеба зауважив, що починаючи з 24 лютого Україна неодноразово, і не лише у відносинах зі США, проходила цей процес, коли спочатку чула "ні", але потім зрештою рішення ухвалювалися, зокрема це стосувалося і надання допомоги, і ухвалення санкцій.

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"Тому я переконаний, що робота з Америкою на цьому напрямі продовжиться, і ми надзвичайно вдячні Сполученим Штатам за все, що вони зробили і продовжують робити для України. Тут лідерство Президента Байдена є очевидним, але в цьому конкретному питанні ми не відступимо і будемо надалі наполягати на своєму, тому що це дійсно було б правильним рішенням", - підсумував міністр.

Глава МЗС також вважає, що переговори і статус держави-спонсора тероризму в міжнародних відносинах цілком можуть співіснувати. Він навів приклад Ірану.

"Прямо зараз на наших очах ведуться перемовини між Іраном, Європейським Союзом та Сполученими Штатами щодо ядерної угоди. Буквально на днях міністр закордонних справ Ірану заявив, що Сполученим Штатам передані пропозиції іранської сторони щодо угоди. Як бачите, одне іншого не виключає", - акцентував Кулеба.

Також читайте: Байден заявив, що Росію не варто називати спонсором тероризму, - Reuters

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
в кого вимагатиме ?
спочатку крисятник в ОПі почистіть.
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06.09.2022 22:18
+13
Видимо, Черчилль был одним из немногих, кому иногда приоткрывалась завеса, скрывающая будущее. Однако он не стал пророком, а умело пользовался этим во благо себе лично и своей родины, успешно решая насущные задачи Великобритании. Таков был его выбор.

Для нас же важно одно из его немногих пророчеств, написанное в начале 50-х: «Третьей мировой войны не будет, поскольку каждый понимает, что результатом ее будут ужас и разрушения, масштаб которых даже невозможно представить».

Будем надеяться, что ясновидец - Черчилль не ошибся.

Эти русские непредсказуемы. Они уморили своих крестьян голодом.

Они затопили плодороднейшие земли, чтобы делать электростанции.

Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.

У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.

Я думал, что умру от старости.

Но когда Россия, кормившая ранее всю Европу хлебом, стала закупать зерно, Я понял, что умру от смеха.

Сталин захватил огромную аграрную страну и превратил её в сырьевой придаток и ядерную помойку.

Только один Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завёл. Но Ленина они успешно отравили.

Через пару поколений они ещё или уже деградируют и не смогут даже самостоятельно добывать полезные ископаемые.

Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии... Для русских лидеров это самый выгодный бизнес.

Так что если мы сможем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально - устаревшей продукции.

Они уничтожают у себя кибернетику и генетику - тем лучше для нас, мы будем продавать им семена и электронные устройства.

Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы.

Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...

У. Черчилль - ЭТО БЫЛО СКАЗАНО 80 лет ТОМУ НАЗАД...

Выступление У. Черчилля по радио 22 июня 1941 г.

"Я счёл необходимым выступить перед вами сегодня вечером, потому что мы стоим перед одним из критических моментов этой войны.

В первом из этих напряжённых поворотных моментов, год назад, Франция бессильно пала под немецким молотом, и нам пришлось в одиночку противостоять буре.

Второй момент настал, когда Королевские военно-воздушные силы отбили у налётчиков-гуннов охоту совершать дневные воздушные рейды и таким образом предотвратили нацистское вторжение на наши острова, когда мы были всё ещё плохо вооружены и плохо подготовлены.

Третий поворотный момент настал, когда Президент и Конгресс Соединённых Штатов приняли закон о ленд-лизе, предоставив нам материальные ресурсы Нового Мира почти на 2 000 000 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь защитить нашу и их собственную свободу.

Это были три критических момента.

Сейчас наступает четвёртый.

В 4 часа этим утром Гитлер напал на Россию. Все его обычные формальности вероломства были соблюдены со скрупулёзной точностью. Между странами действовал торжественно подписанный договор о ненападении. Германия не высказала ни единой претензии по поводу его невыполнения.

Под прикрытием его ложных гарантий, немецкие войска выстроили свои огромные силы в линию, протянувшуюся от Белого до Чёрного морей, и их военно-воздушные силы и бронетанковые дивизии медленно и методично заняли позиции.

Затем внезапно, без объявления войны, даже без ультиматума, немецкие бомбы упали с неба на русские города, немецкие войска нарушили русские границы, и часом позже посол Германии, который буквально накануне щедро расточал русским свои заверения в дружбе и чуть ли не союзе, нанёс визит русскому министру иностранных дел и заявил, что Россия и Германия находятся в состоянии войны.

Таким образом, повторилось в гораздо большем масштабе циничное надругательство над всеми признанными международными соглашениями и доверием международного сообщества, которое мы наблюдали в Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, и которое Муссолини, пособник и шакал Гитлера, преданно сымитировал в случае с Грецией.

Всё это не стало для меня неожиданностью. На самом деле, я чётко и ясно предупреждал Сталина о предстоящих событиях. Я предостерегал его, как до этого предостерегал других. Остаётся только надеяться, что мои сигналы не были оставлены без внимания.

Всё, что я знаю на текущий момент - русский народ защищает свою родную землю и его лидеры призвали к сопротивлению до последнего.

Гитлер - это злобный монстр, ненасытный в своей жажде крови и грабежа. Не удовлетворившись тем, что вся Европа либо находится под его пятой, либо запугана до состояния униженного повиновения, он теперь хочет продолжить бойню и опустошение на бескрайних пространствах России и Азии. Ужасная военная машина, которую мы и остальная часть цивилизованного мира так глупо, так вяло, так бессмысленно позволили нацистским гангстерам создавать почти с нуля год за годом - эта машина не может простаивать, дабы не заржаветь и не распасться на части.

Она должна находиться в постоянном движении, перемалывая человеческие жизни и растаптывая дома и неотъемлемые права сотен миллионов людей.

Более того, её нужно кормить не только плотью, но и нефтью. Так что теперь этот кровожадный низменный тип запускает свои механизированные армии на новые поля резни, грабежа и опустошения. Как ни бедны русские крестьяне, рабочие и солдаты, он должен украсть их хлеб насущный.

Он должен разорить их пашни. Он должен отнять у них нефть, которая приводит в движение их плуг, и таким образом навлечь голод, примеров которому не знала история человечества.

И даже кровавая бойня и разорение, которые в случае его победы (хотя он ещё не победил) грозят русским людям, будут только ступенью к попытке ввергнуть четыре или пять сотен миллионов живущих в Китае и 350 000 000 живущих в Индии в эту бездонную пучину человеческой деградации, над которой гордо развевается дьявольская эмблема свастики.

Не хочется много говорить в этот приятный летний вечер, когда жизни и счастью ещё одного миллиарда человеческих существ угрожает зверское насилие нацистов. Одно это заставляет нас задержать дыхание.

Но сейчас я обязан обратить ваше внимание на кое-что ещё, что лежит в основе этих событий и близко затрагивает жизнь Британии и Соединённых Штатов.

Нацистский режим неотличим от худших черт коммунизма. Он лишён каких-либо основ и принципов, кроме ненавистного аппетита к расовому господству. Он изощрён во всех формах человеческой злобы, в эффективной жестокости и свирепой агрессии. Никто не был более стойким противником коммунизма в течение последних 25 лет, чем я. Я не возьму обратно ни одного сказанного о нём слова. Но всё это бледнеет перед зрелищем, разворачивающимся сейчас.

Прошлое, с его преступлениями, безумствами и трагедиями, отступает. Я вижу русских солдат, как они стоят на границе родной земли и охраняют поля, которые их отцы пахали с незапамятных времён. Я вижу, как они охраняют свои дома; их матери и жёны молятся - о да, потому что в такое время все молятся о сохранении своих любимых, о возвращении кормильца, покровителя, своих защитников.

Я вижу все десять тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом вырывались у земли, но там также существуют исконные человеческие радости, смеются девушки и играют дети, и на всё это наступает в отвратительной, бешеной атаке нацистская военная машина со своими щёлкающими каблуками, бряцающими оружием, одетыми с иголочки прусскими офицерами, с её искусными тайными агентами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран.

Я также вижу тупую, вымуштрованную, послушную и свирепую массу гуннской солдатни, которая медленно и тяжело надвигается, словно рой ползущей саранчи.

Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители, ещё не оправившиеся от многочисленных британских ударов, и радующихся тому, что нашли по их мнению более лёгкую и верную добычу. И вдали за этими свирепыми взглядами, за этой бурей я вижу кучку мерзавцев, которые спланировали, организовали и напустили на человечество эту лавину бедствий.

И затем мой разум возвращается через годы назад, в дни, когда русские войска были нашим союзником против того же самого смертельного врага, когда они сражались с огромным мужеством и твёрдостью и помогли одержать победу, плодами которой им, увы, не дали воспользоваться, хотя и не по нашей вине.

Я пережил всё это, поэтому мне простительно это выражение чувств и волнение старых воспоминаний. Но сейчас я должен объявить о решении правительства Его Величества, и я полностью уверен, что такое же решение примут в установленном порядке и великие доминионы. И об этом мы должны высказаться сразу же, немедленно, без единого дня задержки. Я должен сделать формальное заявление, но разве кто-то может сомневаться в том, какова будет наша политика?

У нас лишь одна-единственная цель и одна неизменная задача. Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не сможет отвратить нас от этого. Ничто. Мы никогда не станем договариваться, мы никогда не станем обсуждать условия с Гитлером или с кем-либо из его шайки.

Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю от его тени и не освободи
показати весь коментар
06.09.2022 22:13
+11
Україна вимагає від міністрів, депутатів та президента перестати красти!
показати весь коментар
06.09.2022 22:17
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Видимо, Черчилль был одним из немногих, кому иногда приоткрывалась завеса, скрывающая будущее. Однако он не стал пророком, а умело пользовался этим во благо себе лично и своей родины, успешно решая насущные задачи Великобритании. Таков был его выбор.

Для нас же важно одно из его немногих пророчеств, написанное в начале 50-х: «Третьей мировой войны не будет, поскольку каждый понимает, что результатом ее будут ужас и разрушения, масштаб которых даже невозможно представить».

Будем надеяться, что ясновидец - Черчилль не ошибся.

Эти русские непредсказуемы. Они уморили своих крестьян голодом.

Они затопили плодороднейшие земли, чтобы делать электростанции.

Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.

У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.

Я думал, что умру от старости.

Но когда Россия, кормившая ранее всю Европу хлебом, стала закупать зерно, Я понял, что умру от смеха.

Сталин захватил огромную аграрную страну и превратил её в сырьевой придаток и ядерную помойку.

Только один Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завёл. Но Ленина они успешно отравили.

Через пару поколений они ещё или уже деградируют и не смогут даже самостоятельно добывать полезные ископаемые.

Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии... Для русских лидеров это самый выгодный бизнес.

Так что если мы сможем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально - устаревшей продукции.

Они уничтожают у себя кибернетику и генетику - тем лучше для нас, мы будем продавать им семена и электронные устройства.

Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы.

Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...

У. Черчилль - ЭТО БЫЛО СКАЗАНО 80 лет ТОМУ НАЗАД...

Выступление У. Черчилля по радио 22 июня 1941 г.

"Я счёл необходимым выступить перед вами сегодня вечером, потому что мы стоим перед одним из критических моментов этой войны.

В первом из этих напряжённых поворотных моментов, год назад, Франция бессильно пала под немецким молотом, и нам пришлось в одиночку противостоять буре.

Второй момент настал, когда Королевские военно-воздушные силы отбили у налётчиков-гуннов охоту совершать дневные воздушные рейды и таким образом предотвратили нацистское вторжение на наши острова, когда мы были всё ещё плохо вооружены и плохо подготовлены.

Третий поворотный момент настал, когда Президент и Конгресс Соединённых Штатов приняли закон о ленд-лизе, предоставив нам материальные ресурсы Нового Мира почти на 2 000 000 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь защитить нашу и их собственную свободу.

Это были три критических момента.

Сейчас наступает четвёртый.

В 4 часа этим утром Гитлер напал на Россию. Все его обычные формальности вероломства были соблюдены со скрупулёзной точностью. Между странами действовал торжественно подписанный договор о ненападении. Германия не высказала ни единой претензии по поводу его невыполнения.

Под прикрытием его ложных гарантий, немецкие войска выстроили свои огромные силы в линию, протянувшуюся от Белого до Чёрного морей, и их военно-воздушные силы и бронетанковые дивизии медленно и методично заняли позиции.

Затем внезапно, без объявления войны, даже без ультиматума, немецкие бомбы упали с неба на русские города, немецкие войска нарушили русские границы, и часом позже посол Германии, который буквально накануне щедро расточал русским свои заверения в дружбе и чуть ли не союзе, нанёс визит русскому министру иностранных дел и заявил, что Россия и Германия находятся в состоянии войны.

Таким образом, повторилось в гораздо большем масштабе циничное надругательство над всеми признанными международными соглашениями и доверием международного сообщества, которое мы наблюдали в Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, и которое Муссолини, пособник и шакал Гитлера, преданно сымитировал в случае с Грецией.

Всё это не стало для меня неожиданностью. На самом деле, я чётко и ясно предупреждал Сталина о предстоящих событиях. Я предостерегал его, как до этого предостерегал других. Остаётся только надеяться, что мои сигналы не были оставлены без внимания.

Всё, что я знаю на текущий момент - русский народ защищает свою родную землю и его лидеры призвали к сопротивлению до последнего.

Гитлер - это злобный монстр, ненасытный в своей жажде крови и грабежа. Не удовлетворившись тем, что вся Европа либо находится под его пятой, либо запугана до состояния униженного повиновения, он теперь хочет продолжить бойню и опустошение на бескрайних пространствах России и Азии. Ужасная военная машина, которую мы и остальная часть цивилизованного мира так глупо, так вяло, так бессмысленно позволили нацистским гангстерам создавать почти с нуля год за годом - эта машина не может простаивать, дабы не заржаветь и не распасться на части.

Она должна находиться в постоянном движении, перемалывая человеческие жизни и растаптывая дома и неотъемлемые права сотен миллионов людей.

Более того, её нужно кормить не только плотью, но и нефтью. Так что теперь этот кровожадный низменный тип запускает свои механизированные армии на новые поля резни, грабежа и опустошения. Как ни бедны русские крестьяне, рабочие и солдаты, он должен украсть их хлеб насущный.

Он должен разорить их пашни. Он должен отнять у них нефть, которая приводит в движение их плуг, и таким образом навлечь голод, примеров которому не знала история человечества.

И даже кровавая бойня и разорение, которые в случае его победы (хотя он ещё не победил) грозят русским людям, будут только ступенью к попытке ввергнуть четыре или пять сотен миллионов живущих в Китае и 350 000 000 живущих в Индии в эту бездонную пучину человеческой деградации, над которой гордо развевается дьявольская эмблема свастики.

Не хочется много говорить в этот приятный летний вечер, когда жизни и счастью ещё одного миллиарда человеческих существ угрожает зверское насилие нацистов. Одно это заставляет нас задержать дыхание.

Но сейчас я обязан обратить ваше внимание на кое-что ещё, что лежит в основе этих событий и близко затрагивает жизнь Британии и Соединённых Штатов.

Нацистский режим неотличим от худших черт коммунизма. Он лишён каких-либо основ и принципов, кроме ненавистного аппетита к расовому господству. Он изощрён во всех формах человеческой злобы, в эффективной жестокости и свирепой агрессии. Никто не был более стойким противником коммунизма в течение последних 25 лет, чем я. Я не возьму обратно ни одного сказанного о нём слова. Но всё это бледнеет перед зрелищем, разворачивающимся сейчас.

Прошлое, с его преступлениями, безумствами и трагедиями, отступает. Я вижу русских солдат, как они стоят на границе родной земли и охраняют поля, которые их отцы пахали с незапамятных времён. Я вижу, как они охраняют свои дома; их матери и жёны молятся - о да, потому что в такое время все молятся о сохранении своих любимых, о возвращении кормильца, покровителя, своих защитников.

Я вижу все десять тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом вырывались у земли, но там также существуют исконные человеческие радости, смеются девушки и играют дети, и на всё это наступает в отвратительной, бешеной атаке нацистская военная машина со своими щёлкающими каблуками, бряцающими оружием, одетыми с иголочки прусскими офицерами, с её искусными тайными агентами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран.

Я также вижу тупую, вымуштрованную, послушную и свирепую массу гуннской солдатни, которая медленно и тяжело надвигается, словно рой ползущей саранчи.

Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители, ещё не оправившиеся от многочисленных британских ударов, и радующихся тому, что нашли по их мнению более лёгкую и верную добычу. И вдали за этими свирепыми взглядами, за этой бурей я вижу кучку мерзавцев, которые спланировали, организовали и напустили на человечество эту лавину бедствий.

И затем мой разум возвращается через годы назад, в дни, когда русские войска были нашим союзником против того же самого смертельного врага, когда они сражались с огромным мужеством и твёрдостью и помогли одержать победу, плодами которой им, увы, не дали воспользоваться, хотя и не по нашей вине.

Я пережил всё это, поэтому мне простительно это выражение чувств и волнение старых воспоминаний. Но сейчас я должен объявить о решении правительства Его Величества, и я полностью уверен, что такое же решение примут в установленном порядке и великие доминионы. И об этом мы должны высказаться сразу же, немедленно, без единого дня задержки. Я должен сделать формальное заявление, но разве кто-то может сомневаться в том, какова будет наша политика?

У нас лишь одна-единственная цель и одна неизменная задача. Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не сможет отвратить нас от этого. Ничто. Мы никогда не станем договариваться, мы никогда не станем обсуждать условия с Гитлером или с кем-либо из его шайки.

Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю от его тени и не освободи
показати весь коментар
06.09.2022 22:13 Відповісти
"и часом позже посол Германии ... нанёс визит русскому министру иностранных дел и заявил, что Россия и Германия находятся в состоянии войны." - тут явная хрень! Как раз за час до вторжения посол Германии привез ноту об объявлении войны

и про "немецкие войска выстроили свои огромные силы в линию" тоже понравилось - а СССР конечно не выстроил в линию войска для нападения, которые и были благополучно разгромлены превентивным ударом Германской авиации в первый же день! "огромных сил" Германии было в разы меньше чем у СССР - и в живой силе, и в технике Наступали на захваченных у СССР танках!
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06.09.2022 22:36 Відповісти
Типичная практика *******-демагога. Подвергать сомнению мелочи, что бы отвлечь от главного - расея агрессор и страна *********.
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06.09.2022 22:45 Відповісти
Так что если мы сможем предотвратить их военную агрессию....не смогли

Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...не остановили....и пока они уничтожают Украину
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06.09.2022 22:48 Відповісти
Україна вимагає від міністрів, депутатів та президента перестати красти!
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06.09.2022 22:17 Відповісти
Україна нічого не вимагає. Принаймні в Києві. Може десь на кухнях, в окопах, в банях і гинделиках. Десь там де йде війна. А тут тихо. Вже навіть сирени майже не звучать. Депутати подвоїли собі зарплату. Мабуть за "інтенсивність праці". Міністри і топ менеджери держкомпаній нараховують собі сотні тисяч премій за "видатні здобутки в економіці". Все як і було. Вже навіть поновили програму "великого крадійництва" на дорогах... Жодного вимагальщика на протестах! Вимагають лише старці убогі біля храмів, біженці, та цигани-погорєльці в вагонах метро...
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06.09.2022 23:49 Відповісти
Найстрашніше що все що ви написали -це правда!
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07.09.2022 07:49 Відповісти
в кого вимагатиме ?
спочатку крисятник в ОПі почистіть.
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06.09.2022 22:18 Відповісти
Дивна постановка питання. Чому це спонсором? РФ і є державою-терористом.
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06.09.2022 22:18 Відповісти
Саме так - рф є державою терористом, як ISISю Будь яка людина з паспортом рф це террорист.
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06.09.2022 22:27 Відповісти
забавно наблюдать, как яйцо курицу учит..... )
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06.09.2022 22:21 Відповісти
А слабо зельоним самим подати в Раду таке питання? Замість кукурікати, кукурікати, і кукурікати?
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06.09.2022 22:25 Відповісти
Россия не спонсор терроризма, а страна ТЕРРОРИСТ!
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06.09.2022 22:26 Відповісти
Агрессор

Это гораздо хуже
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06.09.2022 22:46 Відповісти
fw
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06.09.2022 22:29 Відповісти
Перевіруа
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06.09.2022 22:31 Відповісти
Навіть не починай.
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06.09.2022 22:58 Відповісти
Чому?
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07.09.2022 08:58 Відповісти
Слуги народа уже признали то что говорит их лидер? Или мол вперед орлы, а я за вами....потом...как нибудь...но это не точно.
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06.09.2022 22:33 Відповісти
Где укроХаймарсы? Предурь зЕЕеетупая. Спонсор терроризма это Зе-вы. А они государство-террорист
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06.09.2022 22:34 Відповісти
Навіщо ви створюєте проблеми Байдену? Щоб потім волати, що США винні? Переговори з Іраном вимушений крок, якраз щоб притиснути рашку отримавши нафту з Ірану.
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06.09.2022 22:37 Відповісти
Дедушка Байден предоставляет последний шанс недоимперии, мол все документы готовы и уже у меня на столе. Опомнитесь, идиоты!..
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07.09.2022 10:56 Відповісти
Ума нет, считай калека. За три года как была одна извилина, так и есть. При этом извилина коллективная, одна на всех. Главное - щеки раздувать.
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06.09.2022 22:38 Відповісти
Нічого дивного у поведінці адміністрації США з цього питання немає.
Справа в тім, що в підсвідомій пам'яті президента США і його радників певним чином викарбований синдром Перл-Харбору - це кидок і болісний укус загнаного в кут хижого і небезпечного звіра (на той час союзника гітлерівської Німеччини - мілітариської Японії), якому Америка з Великобританією в 1940-41 роках організували сировинне, зокрема нафтове ембарго.
Визнання в теперішніх умовах рашистської пітьми державою - спонсором тероризму означатиме аналогічний захід, але вже з ізоляції цього агресивного утворення від світової фінансової системи, що останнє сприйме з вірогідністю 100% як оголошення війни.
І тоді може кинутись, вірніше кинути.
Бомбочку. Одну. Невеличку. Як колись на Хіросіму, щоби подивитись, що далі буде.
Зі Світом.
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06.09.2022 22:44 Відповісти
Я думаю "страна - спонсор терроризма" - это чисто американская формулировка. Исходит, я думаю, от Ирана, который щедро финансировал разные банды на Ближнем Востоке, но сам, кроме Ирака, особо ни на кого не нападал.

Тут многие справедливо замечали что "спонсор терроризма" это неправильная формула для паРаши. Куда правильнее "страна-террорист". Так что пусть дедушка-лучший друг всех украинцев продолжает оберегать паРашу от жёстких формулировок, а все остальные должны признать Лаптестан страной-террористом. Это будет правильно.
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06.09.2022 22:45 Відповісти
Давно уже определение такого

Государство-агрессор

Потому что военное нападение это хуже любого терроризма
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06.09.2022 22:50 Відповісти
Именно...
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06.09.2022 22:52 Відповісти
Никто никому ничего не должен! Если Америка не признает россию державой -спонсором терроризма, никто в мире больше не признает , значит можно тихонько с россией торговать ,и другим странам ничего за это не будем. Своя жопа ближе к телу чем смерти многих людей в Украине.
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07.09.2022 07:54 Відповісти
Вот бы Элизабет Трасс признала первым делом РФ страной террористом. Это было бы начало для всех стран по признанию России террористом!
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06.09.2022 22:48 Відповісти
Зе влада тупо не визнавала більше 20 разів ща росія нападе на Україну, ця ситуація дуже схожа.
Хто довіре ремонтувати свій Мерс за 100 К $ вчорашньому випуснику ПТУ, а Україна довірила
керувати процесами по суті ПТУшнику.
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06.09.2022 22:49 Відповісти
Второй вопрос будет сегодня по всему интернету - почему Байден не хочет признавать Россию страной-спонсором терроризма? ОК. Первое. Я не раз писал, что практической пользы от этого ноль, только - пропагандистская. Ибо нет на сегодня таких санкций, которые не вводятся или не введутся и без этого формального признания. Второе. У нас длинная война впереди и поэтому каждому шагу - своё время. Нельзя выбрасывать на первой трети все козыри, особенно - громкие. Ведь для них может быть более подходящее время, - когда весы качаются. Третье. Байден - президент всех американцев и даже - трампистов, которые любят Путина. Поэтому Байден всегда создает картинку, что на него давят со всех сторон (история с HIMARS, привет). По моей информации, Конгресс этой осенью может принять Резолюцию о признании России спонсором терроризма (хотя и характер такой резолюции - рекомендательный). Это будет картинка давления. Четвертое. Байден шлет оружие Украине на миллиарды долларов в неделю. Это главное и это та вещь, которая влияет на результат войны. Пока так. Спасибо.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/sudya-trampa-i-sponsor-terrorizma/
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06.09.2022 22:56 Відповісти
Тролль , зарегестрировлся сегодня чтобы написать что разницы между Украиной и россией нет? Иди те ка вы вслед за вашим кораблём , всё про вас уже понятно.
cat cristal mini lol

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Реєстрація:07.09.2022
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07.09.2022 08:04 Відповісти
Окуда вы берете свои новости? Конгресс давным- давно принял резолюции по росии- она является государством- спонсором террризма. Это Белый дом во главе с Байденом не хотят этого признавать , потому что вона войной -а торговля торговлей. И придётся Белому дому вводить санкции против многих стран за торговлю с россией и может даже разрывать дипотношения с этими странами ,вводить вторичные санкции - а Белый Дом к этому не готов.
Потом вы написали что Байден шлёт Украине оружие на миллиарды в неделю , Это тоже не так . Если бы это было так, то Украина уже бы выиграла войну. Сколько идёт война ,а на какую сумму Америка поставила оружие Украине? Вот и посчитайте.
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07.09.2022 08:01 Відповісти
Второй вопрос будет сегодня по всему интернету - почему Байден не хочет признавать Россию страной-спонсором терроризма? ОК. Первое. Я не раз писал, что практической пользы от этого ноль, только - пропагандистская. Ибо нет на сегодня таких санкций, которые не вводятся или не введутся и без этого формального признания. Второе. У нас длинная война впереди и поэтому каждому шагу - своё время. Нельзя выбрасывать на первой трети все козыри, особенно - громкие. Ведь для них может быть более подходящее время, - когда весы качаются. Третье. Байден - президент всех американцев и даже - трампистов, которые любят Путина. Поэтому Байден всегда создает картинку, что на него давят со всех сторон (история с HIMARS, привет). По моей информации, Конгресс этой осенью может принять Резолюцию о признании России спонсором терроризма (хотя и характер такой резолюции - рекомендательный). Это будет картинка давления. Четвертое. Байден шлет оружие Украине на миллиарды долларов в неделю. Это главное и это та вещь, которая влияет на результат войны. Пока так. Спасибо.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/sudya-trampa-i-sponsor-terrorizma/
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06.09.2022 23:03 Відповісти
США вже давно вимагають "квартально- зеленого" спонсора бабломойского відправити на допит у США.на що "зелена влада" забила болт.і не тільки на це.
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06.09.2022 23:12 Відповісти
Нічого, що Байден сказав, що саме на прохання України (тобто ЗЄ) це визнання не сталося?

А все це зелене булткотіння - дешевий піар. Який, доречі, може призвести до погіршення відносин з США.
Бо Госдеп не любить, коли йому брешуть, а потім ще й звинувачують. А ЗЄ цим займаєтьсч постійно.
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07.09.2022 00:18 Відповісти
"Визнання може мати небажані наслідки для України та світу. Це може серйозно вплинути на здатність постачати допомогу в регіони України", - сказала речниця Білого дому.
Вона наголосила, що рішення не визнавати Росію спонсором тероризму остаточне і додала, що США вже запровадили проти РФ такі самі санкції, які були б накладені у разі визнання її спонсором тероризму.
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07.09.2022 03:42 Відповісти
Вы хоть дочитали её спитч до конца? Там куча несостыковок , почему они не хотят признать росию страной спонсором терроризма, тогда видите ли гуманитарная помощь не будет доходить до всех райнов Украины. Я ещё не читала большего бреда.
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07.09.2022 08:06 Відповісти
Ну надо же чем-то оправдать выдачу Путину индульгенции на новые преступления - в обмен на никель и алюминий из РФ... Это же Америка - всё абсолютно измеряется в долларах...
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07.09.2022 08:45 Відповісти
Всё дело в деньгах, как обычно... США и ЕС резко увеличили закупки металлов у России после начала войны в Украине - а это миллиарды долларов. После объявления РФ спонсором терроризма - эти закупки станут невозможными (некрасивыми).
Это просто бизнес, ничего личного.
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07.09.2022 08:41 Відповісти
Які правила до країни, яка не визнає ніяких правил? Тільки знищити, як інфекцію!
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07.09.2022 10:12 Відповісти
Країна - спонор терористів. Чому не просто країна - терорист ? Так і хочеться зеленій шоблі ще якийсь договорнячок замутити з ******, адже з терористами перемовини не ведуть, а зі спонсором якби можна.
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07.09.2022 21:49 Відповісти
 
 