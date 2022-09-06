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Новини Війна в Україні
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армія РФ (13467) полон (1296) Гуменюк (669)

Деякі окупанти підіймають білий прапор та здаються в полон, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування, але це не вирішує ситуації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Є випадки, коли вони добровільно підіймали білий прапор, а також випадки, коли наші військові під час роботи зустрічають російських окупантів, які готові поповнити обмінний фонд", - сказала Гуменюк.

Складати зброю, на думку речниці, окупантів змушує безвихідь.

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"Вони розуміють, що нові сили підтягувати нізвідки, хоча командування російських окупаційних військ намагається зімітувати підтягування резервів шляхом маневрування. Підрозділи переїжджають з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил. Але їхнє спілкування свідчить, що вони тут вже давно і сили на фініші", - зауважила речниця.

Автор: Анастасія Потіха
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Клюнув у дупу смажений південь...
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06.09.2022 22:45 Відповісти
"Мертвое золото"
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06.09.2022 22:45 Відповісти
і хто кого на...бав?
у орка буде ліжко, триразове харчування, душ 1-2 рази на тиждень і буде йти зарплата всього на 10-12 тисяч менша.
а як наші хлопці та дівчата в полоні орків?
теж мають те що я перерахував?
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06.09.2022 22:56 Відповісти
Кацапи , здавайтесь в полон , або тікайте із Украіни , бо всі будете знищені 🤬
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07.09.2022 01:17 Відповісти
А как же "русские не сдаются" ?
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07.09.2022 01:42 Відповісти
Смерть підарам смердючим!
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07.09.2022 06:07 Відповісти
Цікава фраза «добровільно підіймають білий прапор», так води і добровільно стають гумором на нашій землі.
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07.09.2022 06:10 Відповісти
На фотографии рашисткий солдат не сдается а сам себя закапывает сапёрной лопаткой. Капец рашистам.
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07.09.2022 07:12 Відповісти
 
 