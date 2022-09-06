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Світ не усвідомлює всієї небезпеки від терористів РФ на Запорізькій АЕС, – Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Світ не усвідомлює всіх наслідків ядерної аварії, яку можуть спричинити російські війська, що захопили Запорізьку АЕС, тому недостатньо реагує на дії Росії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Секретар РНБО вважає, що Україна через свій досвід атомної катастрофи на Чорнобильській АЕС гостріше реагує на небезпеку, яку несуть для станції російські війська.

"У нашій країні був, на превеликий жаль, трагічний досвід квітня 1986 року. Сьогодні Російська Федерація в особі терористичних угруповань, які вдерлися на нашу територію, хочуть це повторити ще раз. Це дуже небезпечна річ", – сказав Данілов.

На думку Данілова, реакція світу на дії Росії є недостатньою, бо у світі погано усвідомлюють, що катастрофа на атомному об’єкті матиме глобальні наслідки.

"Це є найбільша в Європі атомна електростанція. Ми не можемо навіть уявити собі кількість жертв, яку можуть принести ці терористи, і не тільки на території нашої країни. Якщо ця хмара буде рухатися в той чи інший бік, а все залежить тільки від вітру, то не застраховані ані Європа, ані Туреччина. Але світ вважає, що нічого страшного не відбувається, і, як на мою думку, доволі мляво реагує на ці речі", – каже секретар РНБО.

За словами українського урядовця, Організація Об’єднаних Націй має ухвалити рішення, за яким Росія повинна покинути український ядерний об’єкт. "Але Росія має право вето. Тобто терористи мають право вето на будь-яке рішення. Ми не знаємо, як вони будуть реагувати. Бо вони не цінують життя людей", – сказав Данілов.

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Він також прокоментував нещодавній візит на ЗАЕС інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Приїхала інспекція МАГАТЕ, яка, як на мене, мала б там бути в той же день, як її захопили терористи, походили-подивилися, не допустили пресу до того дійства, поїхали. Лишилися там її представники, але ми не розуміємо, що там відбувається. Це об’єкт підвищеної небезпеки, який терористи тримають у своїх руках", – наголосив Данілов.

За його словами, Україна як країна, на території якої розташована станція, несе повну відповідальність за роботу АЕС і не може її передавати іншим країнам чи організаціям.

"Станція має бути під контролем фахівців країни, на якій знаходиться ця станція. Назва цієї країни – Україна. Інші фахівці там бути не можуть, бо це наша відповідальність за цей процес. Але приберіть звідти терористичне угруповання", – пояснив секретар РНБО.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
А коли зелені покидьки здали Херсон і Приазов'я, то усвідомлювали, яка це буде небезпека для всієї України в разі подальшого наступу рашистів чи щось пішло не за планом, тому і тепер здіймаєте такий істеричний вереск.
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06.09.2022 23:04
+3
...Война ещё не закончилась, а российские тв-каналы начинают постепенно возвращаться к привычной сетке с развлекательными программами (причём мы вряд ли увидим возвращения адаптаций зарубежных форматов, потому что почти все дистрибьюторы отозвали лицензии, в результате чего будет конвейер тупых сериалов и клюквенных шоу для бабушек).

Совпадает это не только с началом телевизионного сезона, но и с началом серьёзных контрнаступательных действий Украины.

Это явный показатель того, что у орков чуть ли не официально закончились даже самые малые успехи, которые даже из пальца высосать не получается, а ядерная аудитория, которая была накручена военными настроениями и регулярно кормилась фашистским "величием", либо устала, либо хочет жрать ещё, но кормить её нечем, и многочисленные пропагандонские ток-шоу объективно и окончательно превратились в абсолютно пустой трёп. https://t.me/UkrMediaGlory/2071
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06.09.2022 22:49
+3
Світ не усвідомлює всієї небезпеки від терористів РФ на Запорізькій АЕС

"Он при малейшем несчастье ничего не предпринимал, надеялся на лучшее.

Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле и уговаривал: ты потерпи, может, обойдется".

(хф "Обыкновенное чудо")
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06.09.2022 22:52
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данілав, а ти усвідомлюєш небезпеку для України від рузького пдораса дєрьмака?
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06.09.2022 22:48 Відповісти
...Война ещё не закончилась, а российские тв-каналы начинают постепенно возвращаться к привычной сетке с развлекательными программами (причём мы вряд ли увидим возвращения адаптаций зарубежных форматов, потому что почти все дистрибьюторы отозвали лицензии, в результате чего будет конвейер тупых сериалов и клюквенных шоу для бабушек).

Совпадает это не только с началом телевизионного сезона, но и с началом серьёзных контрнаступательных действий Украины.

Это явный показатель того, что у орков чуть ли не официально закончились даже самые малые успехи, которые даже из пальца высосать не получается, а ядерная аудитория, которая была накручена военными настроениями и регулярно кормилась фашистским "величием", либо устала, либо хочет жрать ещё, но кормить её нечем, и многочисленные пропагандонские ток-шоу объективно и окончательно превратились в абсолютно пустой трёп. https://t.me/UkrMediaGlory/2071
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06.09.2022 22:49 Відповісти
Світ не усвідомлює всієї небезпеки від терористів РФ на Запорізькій АЕС

"Он при малейшем несчастье ничего не предпринимал, надеялся на лучшее.

Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле и уговаривал: ты потерпи, может, обойдется".

(хф "Обыкновенное чудо")
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06.09.2022 22:52 Відповісти
Ми не можемо навіть уявити собі кількість жертв, яку можуть принести ці терористи, і не тільки на території нашої країни, ....тому щоб побачити це наяву, ми розмінували Чонгар і дали можливість увірватися кацапам на ЗАЕС.
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06.09.2022 22:54 Відповісти
вішати клятих фашистів
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06.09.2022 22:58 Відповісти
Коли,особисто -ти,встанеш з дивану і почнеш робити,а не цілодобово клацати по клаві лозунги?
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06.09.2022 23:01 Відповісти
А найвеличніший це усвідомлював коли здавав ЗАЕС?
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06.09.2022 22:59 Відповісти
У зє навіть знаменитої "чуйки" немає. Є хуцпа, хапальний інстинкт а от свідомості нема. Тому усвідомлювати він не може. Фізично. Лише перетравлювати шаурму чи ще яку кошерну гидоту він там жере.
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07.09.2022 00:18 Відповісти
А коли зелені покидьки здали Херсон і Приазов'я, то усвідомлювали, яка це буде небезпека для всієї України в разі подальшого наступу рашистів чи щось пішло не за планом, тому і тепер здіймаєте такий істеричний вереск.
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06.09.2022 23:04 Відповісти
Зрозуміло, вони ж тупі буржуї. Звідки вони знають, що таке «атом»?
Бідний Данілов, з ким тільки приходиться мати справу…
Крім того, це ж не чесно захоплювати АЕС, ми не були психологічно готові до такого, ми ставилася «до тієї сторони» як до відповідальних людей, а вони терористи!
зробіть щось хтос, а то не зручно вийшло.
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06.09.2022 23:04 Відповісти
С Чернобыльской не стоит сравнивать

Такого тут не будет в принципе

Другая конструкция совершенно

Пример Фукусима

Разрушено 4 энергоблока
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06.09.2022 23:06 Відповісти
- Грудень - союзники заявляють про невідворотність нападу оркiв. Найвеличніший лідер **********, усвідомлений всією небезпекою від терористів РФ, їде відпочивати в Трускавець.

- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук, яка усвідомлює всю небезпеку від терористів РФ, повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.

- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер **********, усвідомлений всією небезпекою від терористів РФ, дає команду розмінувати Чонгар.

- Березень - Найвеличніший лідер **********, усвідомлений всією небезпекою від терористів РФ, нахабно заявляє союзникам які не усвідомлювали всієї небезпеки від терористів РФ, що "кроФь детей Маріуполя на ваших руках".
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07.09.2022 00:10 Відповісти
Ось,ви тут розказуєте про якусь "хмару",яка незнати куди полетить-може на Європу, може на Турцію,а може на Росію,але чомусь ніхто не говорить про те,що якщо ця найбільша на європейському континенті махіна взірветься,то Україна автоматично перестане бути сільськогосподарською державою.ЗАЕС має навколо себе найбільш родючі землі України.То чому ніхто не хоче порахувати радіус радіоактивного забруднення української землі,яку частину своєї території Україна знову обгородить колючим дротом і назве "Рижий ліс N2"?Ви розказуєте,які ви молодці бо закупили препарати йоду,яко панацею при ядерному опроміненні.А чому ніхто не говорить,що робити з онкологією?Від такої болячки ви таблетку маєте?В Чорнобилі рванув один реактор.Один.Україна і Європа тільки недавно закінчила будівництво саркофагу,щоб цей реактор закрити.На ЗАЕС є шість.А Данілов лякає"хмарою" Турцію,звинувачує міжнародні організації в імпотентності,дає поради,що мають зробити ці міжнародні організації,щоб вийти з тої катастрофічної ситуації,що склалася дякуючи такому як Данілов...А боневтік інвесторів кличе гроші в Україну вкладати.Блін,цирк виродків.
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07.09.2022 00:14 Відповісти
Які ж інвестори зайдуть тепер в Україну. коли ситуація на ЗАЕС АБСОЛЮТНО НЕПЕРЕДБАЧУВАНА ?!!
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07.09.2022 00:35 Відповісти
Які ще інвестори під час війни?

Будемо молитися, щоб хоч МакДональдс повернувся та IKEA.
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07.09.2022 00:45 Відповісти
Ядерний вибух на ЗАЕС знищить Україну. як світового експортера сільськогосподарської продукції, як світову житницю.
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07.09.2022 00:41 Відповісти
Валентино,якщо не дай Боже,щось станеться з ЗАЕС,то в України не будуть купляти взагалі нічого.Тому що ніхто не буде рахувати на якій відстані від епіцентру вибуху знаходиться український виробник тої чи іншої продукції.Цілий світ буде реагувати на етикетку "Made in Ucraina" так само як ми на надпис на лотку на базарі:"недорого,гриби зібрані в Прип'яті".Але,світ без української продукції обійдеться. А ось,що буде їсти Україна,якщо не дай Боже,щось з ЗАЕС станеться?
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07.09.2022 01:30 Відповісти
А в зеленського райдужні плани щодо інвесторів. https://censor.net/ua/news/3365517/****************************************************************************************************** Зеленський запросив міжнародних інвесторів: Саме на українській землі буде новий центр економічного зростання у Європі Джерело: https://censor.net/ua/n3365517
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07.09.2022 01:38 Відповісти
Тепер світ винен у всьому? Ви там геть береги поплутали ? Вам рік всі кричали , що путін буде нападати? Ви що зробили? Аж нічого. Такої бездарної влади в нас ще не було за все існуванні України.
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07.09.2022 08:18 Відповісти
 
 