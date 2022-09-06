Світ не усвідомлює всієї небезпеки від терористів РФ на Запорізькій АЕС, – Данілов
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Світ не усвідомлює всіх наслідків ядерної аварії, яку можуть спричинити російські війська, що захопили Запорізьку АЕС, тому недостатньо реагує на дії Росії.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Секретар РНБО вважає, що Україна через свій досвід атомної катастрофи на Чорнобильській АЕС гостріше реагує на небезпеку, яку несуть для станції російські війська.
"У нашій країні був, на превеликий жаль, трагічний досвід квітня 1986 року. Сьогодні Російська Федерація в особі терористичних угруповань, які вдерлися на нашу територію, хочуть це повторити ще раз. Це дуже небезпечна річ", – сказав Данілов.
На думку Данілова, реакція світу на дії Росії є недостатньою, бо у світі погано усвідомлюють, що катастрофа на атомному об’єкті матиме глобальні наслідки.
"Це є найбільша в Європі атомна електростанція. Ми не можемо навіть уявити собі кількість жертв, яку можуть принести ці терористи, і не тільки на території нашої країни. Якщо ця хмара буде рухатися в той чи інший бік, а все залежить тільки від вітру, то не застраховані ані Європа, ані Туреччина. Але світ вважає, що нічого страшного не відбувається, і, як на мою думку, доволі мляво реагує на ці речі", – каже секретар РНБО.
За словами українського урядовця, Організація Об’єднаних Націй має ухвалити рішення, за яким Росія повинна покинути український ядерний об’єкт. "Але Росія має право вето. Тобто терористи мають право вето на будь-яке рішення. Ми не знаємо, як вони будуть реагувати. Бо вони не цінують життя людей", – сказав Данілов.
Він також прокоментував нещодавній візит на ЗАЕС інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
"Приїхала інспекція МАГАТЕ, яка, як на мене, мала б там бути в той же день, як її захопили терористи, походили-подивилися, не допустили пресу до того дійства, поїхали. Лишилися там її представники, але ми не розуміємо, що там відбувається. Це об’єкт підвищеної небезпеки, який терористи тримають у своїх руках", – наголосив Данілов.
За його словами, Україна як країна, на території якої розташована станція, несе повну відповідальність за роботу АЕС і не може її передавати іншим країнам чи організаціям.
"Станція має бути під контролем фахівців країни, на якій знаходиться ця станція. Назва цієї країни – Україна. Інші фахівці там бути не можуть, бо це наша відповідальність за цей процес. Але приберіть звідти терористичне угруповання", – пояснив секретар РНБО.
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Совпадает это не только с началом телевизионного сезона, но и с началом серьёзных контрнаступательных действий Украины.
Это явный показатель того, что у орков чуть ли не официально закончились даже самые малые успехи, которые даже из пальца высосать не получается, а ядерная аудитория, которая была накручена военными настроениями и регулярно кормилась фашистским "величием", либо устала, либо хочет жрать ещё, но кормить её нечем, и многочисленные пропагандонские ток-шоу объективно и окончательно превратились в абсолютно пустой трёп. https://t.me/UkrMediaGlory/2071
"Он при малейшем несчастье ничего не предпринимал, надеялся на лучшее.
Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле и уговаривал: ты потерпи, может, обойдется".
(хф "Обыкновенное чудо")
Бідний Данілов, з ким тільки приходиться мати справу…
Крім того, це ж не чесно захоплювати АЕС, ми не були психологічно готові до такого, ми ставилася «до тієї сторони» як до відповідальних людей, а вони терористи!
зробіть щось хтос, а то не зручно вийшло.
Такого тут не будет в принципе
Другая конструкция совершенно
Пример Фукусима
Разрушено 4 энергоблока
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук, яка усвідомлює всю небезпеку від терористів РФ, повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер **********, усвідомлений всією небезпекою від терористів РФ, дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер **********, усвідомлений всією небезпекою від терористів РФ, нахабно заявляє союзникам які не усвідомлювали всієї небезпеки від терористів РФ, що "кроФь детей Маріуполя на ваших руках".
Будемо молитися, щоб хоч МакДональдс повернувся та IKEA.