Навколо Запорізької АЕС треба терміново створити охоронну зону ядерної безпеки, - Гроссі
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Навколо Запорізької АЕС необхідно терміново створити зону ядерної безпеки.
Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Те, про що ми тут говоримо, це негайне створення охоронної зони ядерної безпеки - що означає щось... можливо, більш скромне, ніж повна демілітаризація району, але надзвичайно ефективне в плані отримання зобов'язань з усіх боків уникати будь-яких прицільних обстрілів станції, будь-яких обстрілів станції, будь-якого використання будь-яких засобів і калібрів артилерії в напрямку станції", - підкреслив Гроссі.
За його словами, така міра входить в мандат МАГАТЕ щодо захисту безпеки станції і працівників, що знаходяться там, і вона може стати "одним з кроків" до повної демілітаризації території ЗАЕС.
"В даний момент, що терміново необхідно, зараз, сьогодні, - це домовленість про створення захисту... щита по периметру об'єкта. Це не є неможливим. Зовсім ні", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.
При цьому постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Радбезу ООН заявив, що його країна "не вважає пропозицію щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС серйозною".
Будь ласка, зачекайте...
Певно, кацапи там продовжать зберігати озброєння, будуть звідти лупити артилерією та ракетами, а ми повинні відвести звідти війська і дивитися!
Десь так?
https://subbota.ua/news/188599/bavovnyatko-zavitalo-na-zaporizhzhya-shho-znishheno
Войскам раши там стоять можно а стрелять по ним нельзя
Голова!
Гроссі данке!
все правильно сказав, а дієвий формат повинно визначити ООН. Або НАТО.
Що може зробити власне МАГАТЕ, які очікування?