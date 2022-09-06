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Навколо Запорізької АЕС треба терміново створити охоронну зону ядерної безпеки, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроссі

Навколо Запорізької АЕС необхідно терміново створити зону ядерної безпеки.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Те, про що ми тут говоримо, це негайне створення охоронної зони ядерної безпеки - що означає щось... можливо, більш скромне, ніж повна демілітаризація району, але надзвичайно ефективне в плані отримання зобов'язань з усіх боків уникати будь-яких прицільних обстрілів станції, будь-яких обстрілів станції, будь-якого використання будь-яких засобів і калібрів артилерії в напрямку станції", - підкреслив Гроссі.

За його словами, така міра входить в мандат МАГАТЕ щодо захисту безпеки станції і працівників, що знаходяться там, і вона може стати "одним з кроків" до повної демілітаризації території ЗАЕС.

"В даний момент, що терміново необхідно, зараз, сьогодні, - це домовленість про створення захисту... щита по периметру об'єкта. Це не є неможливим. Зовсім ні", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.

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При цьому постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Радбезу ООН заявив, що його країна "не вважає пропозицію щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС серйозною".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Ах домовленість потрібна...
Певно, кацапи там продовжать зберігати озброєння, будуть звідти лупити артилерією та ракетами, а ми повинні відвести звідти війська і дивитися!
Десь так?
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06.09.2022 23:13
+3
Это и ожидалось

Войскам раши там стоять можно а стрелять по ним нельзя
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06.09.2022 23:22
+2
Це сцикло так і не сказало відкритим текстом, що АЕС захопили військові терористи терораши та не наказав їм забиратися геть. Цікаво, скільки йому за це заплатили?
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06.09.2022 23:37
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Так туда уже пустили охрану еще в феврале
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06.09.2022 23:12 Відповісти
Ах домовленість потрібна...
Певно, кацапи там продовжать зберігати озброєння, будуть звідти лупити артилерією та ракетами, а ми повинні відвести звідти війська і дивитися!
Десь так?
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06.09.2022 23:13 Відповісти
І нехай москалі будуть,на захопленій станції? Це ж буде перемога москалів.
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06.09.2022 23:13 Відповісти
І помітити границі тисячвми крестиків, над тушкою каждого подошого орка)
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06.09.2022 23:14 Відповісти
Пухнасте звірятко завітало до рашистів.
https://subbota.ua/news/188599/bavovnyatko-zavitalo-na-zaporizhzhya-shho-znishheno
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06.09.2022 23:14 Відповісти
Это и ожидалось

Войскам раши там стоять можно а стрелять по ним нельзя
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06.09.2022 23:22 Відповісти
пустозвон и дармоед
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06.09.2022 23:25 Відповісти
От гуй би ми дотумкали до того без Гроссі!
Голова!
Гроссі данке!
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06.09.2022 23:30 Відповісти
Це сцикло так і не сказало відкритим текстом, що АЕС захопили військові терористи терораши та не наказав їм забиратися геть. Цікаво, скільки йому за це заплатили?
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06.09.2022 23:37 Відповісти
А хіба це комусь невідомо, що Україна не контролює територію станції? Дивно, що МАГАТЕ не ухвалило звіт про необхідність зупинити ЗАЕС, що мало бути зроблено навіть при загрозі обстрілів. Що вже казати про захоплення терористами!
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07.09.2022 02:11 Відповісти
Навколо Запорізької АЕС треба терміново створити охоронну зону ядерної безпеки, - ГроссіДжерело: https://censor.net/ua/n3365536

все правильно сказав, а дієвий формат повинно визначити ООН. Або НАТО.
Що може зробити власне МАГАТЕ, які очікування?
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06.09.2022 23:47 Відповісти
Тільки НАТО повинно створити охоронну зону ядерної безпеки. адже ядерний вибух на ЗАЕС приведе до світової катастрофи і знищить світову цивілізацію !
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07.09.2022 01:25 Відповісти
Ще один импотент
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07.09.2022 03:17 Відповісти
Нарешті буде "Оман 2", так 73%? Чи Володя цього не допустить? Будемо дуже уважно "посмотреть".
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07.09.2022 08:26 Відповісти
 
 