Німеччина передала ЗСУ першу контрбатарейну станцію Cobra і ще п’ять артилерійських установок Gepard

Збройні Сили України протягом останнього тижня отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також перший контрбатарейний радар Cobra.

Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Загалом Україні передано уже 20 зенітних гармат із 30 обіцяних Німеччиною, а також 4000 з 10000 снарядів до них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц виправдав відмову постачання Україні танків відповідною домовленістю країн G7

Радар Cobra, отриманий від Німеччини, – це станція контрбатарейної боротьби, яка здатна визначати позиції артилерійських засобів противника. Вона розроблена консорціумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для збройних сил Франції, Німеччини і Великої Британії. Також кілька одиниць таких радарів придбала Туреччина.

Україна стала п'ятою країною світу, на озброєнні якої стоїть Cobra.