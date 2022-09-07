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Україна підтримає пропозицію МАГАТЕ, якщо йдеться про демілітаризацію Запорізької АЕС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

Україна підтримає пропозицію МАГАТЕ про створення зони захисту та ядерної безпеки на території Запорізької АЕС, якщо йдеться про демілітаризацію об’єкта.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту", – сказав Зеленський у відеозверненні.

Він назвав "хорошим сигналом" те, що в підсумковому звіті місії МАГАТЕ після візиту на ЗАЕС відзначено присутність російської військової техніки на території станції, а також акцентовано тиск на українських атомників з боку російських військових та є чіткі посилання на російську військову окупацію.

Також читайте: Навколо Запорізької АЕС треба терміново створити охоронну зону ядерної безпеки, - Гроссі

Водночас, за його словами Зеленського, відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандата для своїх дій.

"Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС та повернення повного контролю над нею Україні. Якщо Росія поставила мир на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор", – зазначив президент України.

Також читайте: МАГАТЕ представила звіт за підсумками місії на ЗАЕС

Автор: Володимир Янченко
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☢️ Чайку не ПОПЬЕТЕ? МАГАТЕ СБЕЖАЛИ С ЗАЭС ОТ СТРАХА

| У персонала ПРОСТРЕЛЕНЫ ЛАДОНИ / ШЕЙТЕЛЬМАН

https://youtu.be/kLpkdOAE2YI
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07.09.2022 00:27 Відповісти
гадаю якщо забрати зарплати в оон, магате, червоного хреста, ватикану та усієї іншої безпорадної ***** що здатна лише занепокоюватись та закликати можна прогодувати, вилікувати та навчити кожного жителя країн третього світу.
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07.09.2022 01:39 Відповісти
Что-то гундосого мало читают, может смотрят??
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07.09.2022 02:30 Відповісти
Херня какая. Сначала "демилитаризация", потом совместное испрльзование? Нах с пляжа. Единственно что нужно требовать.
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07.09.2022 09:00 Відповісти
Що би цей Буба не сказав, навіть коли дословно цитує розумну людину, все одно, з його рота це звучить, як повна дурня.
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07.09.2022 09:17 Відповісти
 
 